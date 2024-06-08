https://sputnik-georgia.ru/20240608/gruziya-zasluzhila-otkrytiya-peregovorov-po-vstupleniyu-v-es--spiker-parlamenta-288326112.html

Грузия заслужила открытия переговоров по вступлению в ЕС – спикер парламента

Грузия заслужила открытия переговоров по вступлению в ЕС – спикер парламента

Sputnik Грузия

Грузия по "Атласу свободы и благополучия в мире 2024" опережает все страны-кандидаты в Евросоюз, отметил Папуашвили 08.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-08T15:15+0400

2024-06-08T15:15+0400

2024-06-08T16:12+0400

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ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Если бы решения Евросоюза основывались на заслугах, переговоры по вступлению Грузии в ЕС уже были бы открыты, заявил председатель парламента Шалва Папуашвили. Грузия находится в числе 45 лучших стран мира, которым присвоен статус свободной страны, согласно "Атласу свободы и благополучия в мире 2024" американского аналитического центра "Атлантический совет". Свобода оценивалась по таким критериям, как справедливые выборы, гражданские свободы, политические права, верховенство закона, экономические свободы и др. Грузия в декабре 2023 года получила статус кандидата на вступление в Евросоюз и 9 новых условий, при выполнении которых ЕС откроет процесс переговоров со страной по поводу вступления. Среди них преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. Власти Грузии уверены, что для страны будет легко выполнить условия, так как работа в этом направлении началась еще в 2017 году в соответствии с подписанным Соглашением об ассоциации с ЕС и продолжается по сегодняшний день. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия - евросоюз, евросоюз, грузия, политика, новости, шалва папуашвили