https://sputnik-georgia.ru/20240608/kakogo-chisla-otmechayut-den-svyatogo-dukha-v-2024-tserkovnyy-kalendar-288324177.html

Какого числа отмечают день Святого Духа в 2024? Церковный календарь

Какого числа отмечают день Святого Духа в 2024? Церковный календарь

Sputnik Грузия

День Святого Духа, или Духов день – торжество, посвященное Третьей Ипостаси Триединого Бога, которое не имеет постоянной даты в церковном календаре 08.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-08T10:58+0400

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По церковному календарю православные день Святого Духа отмечают на 51-й день после Пасхи – Светлое Воскресение Христово в 2024-м православная церковь отпраздновала 5 мая. Какого числа по православному церковному календарю отмечают день Святого Духа в 2024 году, читайте в матерале Sputnik Грузия. Когда в 2024-м Духов день? По православному церковному календарю день Святого Духа ежегодно выпадает на понедельник, на следующий день после Троицы. Следовательно, в 2024-м Духов день отметят 24 июня. Святой Дух – третья ипостась Святой Троицы, явился миру видимым образом с неба шумом, ветром и огненными языками пламени на 50-й день после Воскресения Христова. Так, сионская комната стала первым христианским храмом, а ученики Спасителя, наделенные Господом даром исцелять и пророчествовать, разошлись по миру и проповедовали слово Божье в самых дальних его уголках. Вот почему Духов день считают днем рождения Церкви. Днем Святого Духа понедельник после Троицы стали впервые называть примерно в IX веке. Материал подготовлен на основе открытых источников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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церковный праздник, справки , религия , календарь религиозных праздников