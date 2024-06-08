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Международные резервы Нацбанка Грузии снижаются – новая статистика
Международные резервы Нацбанка Грузии снижаются – новая статистика
Sputnik Грузия
За 2023 год международные резервы выросли на 101,5 миллиона лари, а за 2022 год резервы выросли на 628,1 миллиона долларов 08.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-08T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. За январь-май 2024 года международные резервы Национального банка Грузии снизились на 409,6 миллиона лари, говорится на сайте регулятора.Международные резервы на 31 мая 2024 года, согласно предварительным данным, составили 4,6 миллиарда долларов.За май резервы снизились на 214,3 миллиона долларов. По мнению аналитиков, изменение объема резервов связано с операциями Нацбанка Грузии на валютном рынке. Кроме того, в мае регулятор продал на валютных аукционах 107 миллионов долларовИсторического максимума международные резервы Нацбанка Грузии достигали 31 августа 2023 года и составляли 5 436,8 миллиона долларов.За 2023 год международные резервы выросли на 101,5 миллиона лари, а за 2022 год резервы выросли на 628,1 миллиона долларов.Структура международных резервовМеждународные резервы, конвертированные в иностранную валюту, являются основной частью резервов Нацбанка и составляют 3,6 миллиарда долларов, говорится на сайте регулятора.Кроме того, в резервы Нацбанка входят средства, размещенные в специальные средства заимствования (SDR) – 459,8 миллиона долларов, а резервная позиция в МВФ составляет 28,8 тысячи долларов. Средства в золоте составили 538,9 миллиона лари.Стоимость других активов в структуре валютных резервов составляет 10 тысяч долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, статистика, национальный банк грузии
экономика, грузия, новости, статистика, национальный банк грузии
Международные резервы Нацбанка Грузии снижаются – новая статистика
09:01 08.06.2024 (обновлено: 09:02 08.06.2024)
За 2023 год международные резервы выросли на 101,5 миллиона лари, а за 2022 год резервы выросли на 628,1 миллиона долларов
ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. За январь-май 2024 года международные резервы Национального банка Грузии снизились на 409,6 миллиона лари, говорится на сайте регулятора.
Международные резервы на 31 мая 2024 года, согласно предварительным данным, составили 4,6 миллиарда долларов.
За май резервы снизились на 214,3 миллиона долларов. По мнению аналитиков, изменение объема резервов связано с операциями Нацбанка Грузии на валютном рынке. Кроме того, в мае регулятор продал на валютных аукционах 107 миллионов долларов
Исторического максимума международные резервы Нацбанка Грузии достигали 31 августа 2023 года и составляли 5 436,8 миллиона долларов.
За 2023 год международные резервы выросли на 101,5 миллиона лари, а за 2022 год резервы выросли на 628,1 миллиона долларов.
Структура международных резервов
Международные резервы, конвертированные в иностранную валюту, являются основной частью резервов Нацбанка и составляют 3,6 миллиарда долларов, говорится на сайте
регулятора.
В их структуру входят средства, размещенные в ценных бумагах (3,0 миллиарда долларов), и валюта, хранящаяся на счетах иностранных банков и МВФ (885,8 миллиона долларов).
Кроме того, в резервы Нацбанка входят средства, размещенные в специальные средства заимствования (SDR) – 459,8 миллиона долларов, а резервная позиция в МВФ составляет 28,8 тысячи долларов. Средства в золоте составили 538,9 миллиона лари.
Стоимость других активов в структуре валютных резервов составляет 10 тысяч долларов.