https://sputnik-georgia.ru/20240608/predsedatel-partii-edinoe-natsionalnoe-dvizhenie-levan-khabeishvili-pokinul-post-288324397.html

Председатель партии "Единое национальное движение" Леван Хабеишвили покинул пост

Председатель партии "Единое национальное движение" Леван Хабеишвили покинул пост

Sputnik Грузия

Решение покинуть пост председателя партии он принял по состоянию здоровья, заявил депутат 08.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-08T11:18+0400

2024-06-08T11:18+0400

2024-06-08T11:56+0400

политика

леван хабеишвили

единое национальное движение

грузия

новости

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ТБИЛИСИ, 8 июн – Sputnik. Председатель крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Леван Хабеишвили покинул должность – об этом он заявил на брифинге в партийном офисе. Лидер "Единого нацдвижения", депутат парламента Грузии Леван Хабеишвили пострадал на акции протеста против закона "О прозрачности иностранного влияния" 30 апреля. По данным МВД, он ворвался в кордон полиции для того, чтобы помешать правоохранителям. У Хабеишвили был перелом носа, повреждения в области глаза и сотрясение мозга. Ему понадобилась операция.Таким образом, по словам Хабеишвили, место председателя партии займет лидер парламентской фракции "ЕНД" Тина Бокучава.Леван Хабеишвили возглавил "Нацдвижение" 6 февраля 2023 года. Уже к концу года часть не согласных с политикой партии и действиями Хабеишвили, в том числе бывший председатель оппозиционной силы Ника Мелия, покинули партию. В марте Мелия вместе с Никой Гварамия заявили о создании новой силы "Ахали", куда вошли покинувшие "Нацдвижение" вместе с Мелия политики. Санкции США продлили жизнь оппозиции в Грузии – вице-спикер парламента>>В данный момент вся прозападная оппозиция ведет переговоры о совместной коалиции перед выборами, куда, по предварительной информации, войдут и "Нацдвижение", и "Ахали".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, леван хабеишвили, единое национальное движение, грузия, новости