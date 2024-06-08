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Санкции для Грузии – это решение для решения, а не угрозы – политолог
Санкции для Грузии – это решение для решения, а не угрозы – политолог
Sputnik Грузия
Ни санкции, ни более худшие решения не должны пугать Грузию, считает Арешидзе 08.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-08T19:25+0400
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ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Никакие санкции и решения не должны пугать Грузию, так как все зависит от конъюнктуры и решения принимаются ради решений, заявил политолог Мамука Арешидзе.США ввели визовые ограничения, которые затронули ответственных за "подрыв демократии" в Грузии, их сообщников и ближайших родственников, всего два-три десятка человек, сказал глава пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер 6 июня. По его словам, это депутаты парламента, члены правящей партии "Грузинская мечта", сотрудники правоохранительных органов и частные лица. По его словам, все решения сейчас не носят глубокого смысла. "Возможно, и дальше будут обсуждаться визовые ограничения, но это будет скорее решение для решения. Конечно, визовые режимы и санкции – это плохо, но для большой политики это некритично", – заявил Арешидзе. При этом эксперт отметил, что многих на Западе не устраивают отношения Грузии с Китаем, отсюда исходит и критика оппозиции. По его словам, Турции также не нравится активность Китая, отсюда исходит ее желание войти в БРИКС. "Турция, Иран, Россия и Запад считают регион своей сферой влияния, и когда я говорю о Западе, здесь нет единого подхода", – сказал Арешидзе. В 2023 году Грузия и Китай перешли на стратегическое партнерство. В том же году Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая, а в мае 2024 года Китай запустил безвиз. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, мамука арешидзе, политика, новости, китай, сша, украина, брикс
Санкции для Грузии – это решение для решения, а не угрозы – политолог
19:25 08.06.2024 (обновлено: 19:43 08.06.2024)
Ни санкции, ни более худшие решения не должны пугать Грузию, считает Арешидзе
ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Никакие санкции и решения не должны пугать Грузию, так как все зависит от конъюнктуры и решения принимаются ради решений, заявил политолог Мамука Арешидзе.
США ввели визовые ограничения, которые затронули ответственных за "подрыв демократии" в Грузии, их сообщников и ближайших родственников, всего два-три десятка человек, сказал глава пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер 6 июня. По его словам, это депутаты парламента, члены правящей партии "Грузинская мечта", сотрудники правоохранительных органов и частные лица.
"Сегодняшняя мировая политика делается в зависимости от конъюнктуры. И если будет нужно, завтра введут санкции против кого-то другого, или наоборот, возведут лидеров нашего политического истеблишмента до небес. Многое зависит от того, как будут развиваться события на поле боя и каким будет исход, победит ли Украина, Россия или будет паритет. Здесь все будет основано на этом. Поэтому ни санкции, ни более худшие решения нас не должны пугать", – сказал Арешидзе.
По его словам, все решения сейчас не носят глубокого смысла.
"Возможно, и дальше будут обсуждаться визовые ограничения, но это будет скорее решение для решения. Конечно, визовые режимы и санкции – это плохо, но для большой политики это некритично", – заявил Арешидзе.
При этом эксперт отметил, что многих на Западе не устраивают отношения Грузии с Китаем, отсюда исходит и критика оппозиции.
"Возьмем коллективный Запад, прежде всего США, для которых деятельность Китая здесь неприемлема, и поэтому оппозиция ведет себя именно так", – сказал Арешидзе.
По его словам, Турции также не нравится активность Китая, отсюда исходит ее желание войти в БРИКС. "Турция, Иран, Россия и Запад считают регион своей сферой влияния, и когда я говорю о Западе, здесь нет единого подхода", – сказал Арешидзе.
В 2023 году Грузия и Китай перешли на стратегическое партнерство. В том же году Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая, а в мае 2024 года Китай запустил безвиз.