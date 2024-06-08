https://sputnik-georgia.ru/20240608/sanktsii-dlya-gruzii---eto-reshenie-dlya-resheniya-a-ne-ugrozy--politolog-288327953.html

Санкции для Грузии – это решение для решения, а не угрозы – политолог

Санкции для Грузии – это решение для решения, а не угрозы – политолог

Sputnik Грузия

Ни санкции, ни более худшие решения не должны пугать Грузию, считает Арешидзе 08.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-08T19:25+0400

2024-06-08T19:25+0400

2024-06-08T19:43+0400

грузия

мамука арешидзе

политика

новости

китай

сша

украина

брикс

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0a/0c/249691691_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_b587aa7929df84ff6dc276e9eac970c5.jpg

ТБИЛИСИ, 8 июн — Sputnik. Никакие санкции и решения не должны пугать Грузию, так как все зависит от конъюнктуры и решения принимаются ради решений, заявил политолог Мамука Арешидзе.США ввели визовые ограничения, которые затронули ответственных за "подрыв демократии" в Грузии, их сообщников и ближайших родственников, всего два-три десятка человек, сказал глава пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер 6 июня. По его словам, это депутаты парламента, члены правящей партии "Грузинская мечта", сотрудники правоохранительных органов и частные лица. По его словам, все решения сейчас не носят глубокого смысла. "Возможно, и дальше будут обсуждаться визовые ограничения, но это будет скорее решение для решения. Конечно, визовые режимы и санкции – это плохо, но для большой политики это некритично", – заявил Арешидзе. При этом эксперт отметил, что многих на Западе не устраивают отношения Грузии с Китаем, отсюда исходит и критика оппозиции. По его словам, Турции также не нравится активность Китая, отсюда исходит ее желание войти в БРИКС. "Турция, Иран, Россия и Запад считают регион своей сферой влияния, и когда я говорю о Западе, здесь нет единого подхода", – сказал Арешидзе. В 2023 году Грузия и Китай перешли на стратегическое партнерство. В том же году Грузия ввела безвизовый режим для граждан Китая, а в мае 2024 года Китай запустил безвиз. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

китай

сша

украина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, мамука арешидзе, политика, новости, китай, сша, украина, брикс