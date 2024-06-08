https://sputnik-georgia.ru/20240608/spetsialisty-iz-gruzii-pomogayut-vosstanavlivat-zheleznuyu-dorogu-v-armenii-288321746.html

Специалисты из Грузии помогают восстанавливать железную дорогу в Армении

Специалисты из Грузии помогают восстанавливать железную дорогу в Армении

Sputnik Грузия

Всего к восстановительным работам привлечены до 300 сотрудников ЮКЖД, прикомандированы 35 специалистов из России и еще 11 работников из Грузинской железной... 08.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-08T10:52+0400

2024-06-08T10:52+0400

2024-06-08T10:52+0400

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ТБИЛИСИ, 8 июн – Sputnik. Железнодорожники из России и Грузии оказывают активную поддержку компании "Южно-кавказская железная дорога" (ЮКЖД) в устранении последствий наводнения в Лорийской области Армении, сообщил Sputnik Армения руководитель пресс-службы компании Рубен Грдзелян.По поручению руководства "Российских железных дорог" (РЖД) в распоряжение ЮКЖД направлены 35 специалистов различного профиля – инженеры пути, геодезисты, машинисты-техники.Они задействованы на самых проблемных разрушенных участках инфраструктуры и в инициативном порядке руководят восстановительными группами.В частности, это 30 вагонов, из которых 15 хоппер-дозаторов, 15 думпкаров (вагоны-самосвалы различного типа) и тепловоз, а также 10 механиков для работы с восстановительным подвижным составом."По состоянию на 7 июня ограниченное движение восстановлено на трех из восьми поврежденных участков. На других участках идут активные земляные работы, восстанавливаются размытые железнодорожные насыпи, укладывается новое путевое полотно, восстанавливаются системы связи и электроснабжения", – сообщил пресс-секретарь ЮКЖД.В настоящее время, помимо порядка 300 сотрудников ЮКЖД, в восстановительных работах задействованы 35 специалистов различных подразделений и компаний, входящих в структуру РЖД, и 10 сотрудников Грузинской железной дороги.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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