Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20240609/288328558.html
Прыжки через детей, каменные статуи и бунт заключенных - лучшие фото недели
Прыжки через детей, каменные статуи и бунт заключенных - лучшие фото недели
Sputnik Грузия
Смотрите в фотоленте Sputnik подборку лучших снимков мировых событий за минувшую неделю по материалам ведущих зарубежных информационных агентств 09.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-09T10:10+0400
2024-06-09T15:55+0400
мультимедиа
фотоленты
новости в фотографиях
в мире
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/06/08/288328737_0:151:3072:1879_1920x0_80_0_0_0f2035477cd8600b39719560a2fa8bff.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/06/08/288328737_269:0:3000:2048_1920x0_80_0_0_05bf1b20d4cbeb50002a0fcaa44b6bed.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире

Прыжки через детей, каменные статуи и бунт заключенных - лучшие фото недели

10:10 09.06.2024 (обновлено: 15:55 09.06.2024)
Подписаться
Смотрите в фотоленте Sputnik подборку лучших снимков мировых событий за минувшую неделю по материалам ведущих зарубежных информационных агентств
© AP Photo / Scott Roth/Invision

Изабель Эрл, Эштин Эрл, Аликс Эрл и Пенелопа Эрл на подиуме во время показа купальников Sports Illustrated в США.

Изабель Эрл, Эштин Эрл, Аликс Эрл и Пенелопа Эрл на подиуме во время показа купальников Sports Illustrated в США. - Sputnik Грузия
1/23
© AP Photo / Scott Roth/Invision

Изабель Эрл, Эштин Эрл, Аликс Эрл и Пенелопа Эрл на подиуме во время показа купальников Sports Illustrated в США.

© AFP 2024 / Martin Bernetti

Остров Карти Сугтупу на Карибском побережье Панамы.

Остров Карти Сугтупу на Карибском побережье Панамы. - Sputnik Грузия
2/23
© AFP 2024 / Martin Bernetti

Остров Карти Сугтупу на Карибском побережье Панамы.

© photo: Sputnik / Ilya Pitalev / Перейти в фотобанк

ПМЭФ-2024 Стенд Московской области.

ПМЭФ-2024 Стенд Московской области. - Sputnik Грузия
3/23
© photo: Sputnik / Ilya Pitalev
/
Перейти в фотобанк

ПМЭФ-2024 Стенд Московской области.

© AP Photo / Ariel Schalit

Израильская полиция разгоняет ультраортодоксальных евреев.

Израильская полиция разгоняет ультраортодоксальных евреев. - Sputnik Грузия
4/23
© AP Photo / Ariel Schalit

Израильская полиция разгоняет ультраортодоксальных евреев.

© AFP 2024 / Helle Arensbak / Ritzau Scanpix

Певица Стеффлон Дон выступает на сцене Astra на музыкальном фестивале Northside в Дании.

Певица Стеффлон Дон выступает на сцене Astra на музыкальном фестивале Northside в Дании. - Sputnik Грузия
5/23
© AFP 2024 / Helle Arensbak / Ritzau Scanpix

Певица Стеффлон Дон выступает на сцене Astra на музыкальном фестивале Northside в Дании.

© AFP 2024 / Eyad Baba

Палестинская молодежь раскачивается на электрических кабелях в лагере беженцев Аль-Магаз в Палестине.

Палестинская молодежь раскачивается на электрических кабелях в лагере беженцев Аль-Магаз в Палестине. - Sputnik Грузия
6/23
© AFP 2024 / Eyad Baba

Палестинская молодежь раскачивается на электрических кабелях в лагере беженцев Аль-Магаз в Палестине.

© AFP 2024 / Aaref Watad

Мальчик пьет чай во время перерыва на работе на фабрике по производству алюминиевой посуды в Сирии.

Мальчик пьет чай во время перерыва на работе на фабрике по производству алюминиевой посуды в Сирии. - Sputnik Грузия
7/23
© AFP 2024 / Aaref Watad

Мальчик пьет чай во время перерыва на работе на фабрике по производству алюминиевой посуды в Сирии.

© AFP 2024 / Cesar Manso

Мужчина, в костюме дьявола, перепрыгивает через младенцев во время фестиваля детских прыжков "Эль Сальто дель Колачо" в Испании.

Мужчина, в костюме дьявола, перепрыгивает через младенцев во время фестиваля детских прыжков &quot;Эль Сальто дель Колачо&quot; в Испании. - Sputnik Грузия
8/23
© AFP 2024 / Cesar Manso

Мужчина, в костюме дьявола, перепрыгивает через младенцев во время фестиваля детских прыжков "Эль Сальто дель Колачо" в Испании.

© AFP 2024 / Ben Stansall

Лидера британской правопопулистской партии Reform UK Найджела Фараджа облили молочным коктейлем в первый день его предвыборной кампании в Великобритании.

Лидера британской правопопулистской партии Reform UK Найджела Фараджа облили молочным коктейлем в первый день его предвыборной кампании в Великобритании. - Sputnik Грузия
9/23
© AFP 2024 / Ben Stansall

Лидера британской правопопулистской партии Reform UK Найджела Фараджа облили молочным коктейлем в первый день его предвыборной кампании в Великобритании.

© AP Photo / Michael Probst

Баклан сидит на уличном фонаре в Гейдельберге, Германия.

Баклан сидит на уличном фонаре в Гейдельберге, Германия. - Sputnik Грузия
10/23
© AP Photo / Michael Probst

Баклан сидит на уличном фонаре в Гейдельберге, Германия.

© AP Photo / Omar Havana

Фермеры во время акции протеста перед Европейским парламентом в Брюсселе.

Фермеры во время акции протеста перед Европейским парламентом в Брюсселе. - Sputnik Грузия
11/23
© AP Photo / Omar Havana

Фермеры во время акции протеста перед Европейским парламентом в Брюсселе.

© AP Photo / Eugene Hoshiko

1000 каменных статуй в "Сэссё Сэки" в Японии.

1000 каменных статуй в &quot;Сэссё Сэки&quot; в Японии. - Sputnik Грузия
12/23
© AP Photo / Eugene Hoshiko

1000 каменных статуй в "Сэссё Сэки" в Японии.

© AP Photo / Chris O'Meara

Запуск капсулы Boeing Starliner на ракете Atlas V в штате Флорида.

Запуск капсулы Boeing Starliner на ракете Atlas V в штате Флорида. - Sputnik Грузия
13/23
© AP Photo / Chris O'Meara

Запуск капсулы Boeing Starliner на ракете Atlas V в штате Флорида.

© AFP 2024 / Oscar Del Pozo

Игроки Австралии празднуют победу по итогам женского полуфинального матча HSBC World Rugby Sevens между Австралией и Новой Зеландией в Мадриде.

Игроки Австралии празднуют победу по итогам женского полуфинального матча HSBC World Rugby Sevens между Австралией и Новой Зеландией в Мадриде. - Sputnik Грузия
14/23
© AFP 2024 / Oscar Del Pozo

Игроки Австралии празднуют победу по итогам женского полуфинального матча HSBC World Rugby Sevens между Австралией и Новой Зеландией в Мадриде.

© AFP 2024 / Adnan Beci

Женщина замечена в столкновении сторонников оппозиции с полицией в Италии.

Женщина замечена в столкновении сторонников оппозиции с полицией в Италии. - Sputnik Грузия
15/23
© AFP 2024 / Adnan Beci

Женщина замечена в столкновении сторонников оппозиции с полицией в Италии.

© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанкМодный показ на Патриарших прудах, в рамках фестиваля "Лето в Москве. Мода и красота".
Модный показ на Патриарших прудах, в рамках фестиваля Лето в Москве. Мода и красота - Sputnik Грузия
16/23
© photo: Sputnik / Ramil Sitdikov
/
Перейти в фотобанк
Модный показ на Патриарших прудах, в рамках фестиваля "Лето в Москве. Мода и красота".
© AFP 2024 / Jung Yeon-Je

Активисты-экологи и танцоры выступают в образах диких животных во время кампании, посвященной Всемирному дню окружающей среды в Южной Корее.

Активисты-экологи и танцоры выступают в образах диких животных во время кампании, посвященной Всемирному дню окружающей среды в Южной Корее. - Sputnik Грузия
17/23
© AFP 2024 / Jung Yeon-Je

Активисты-экологи и танцоры выступают в образах диких животных во время кампании, посвященной Всемирному дню окружающей среды в Южной Корее.

© AP Photo / Matias Delacroix

Кандидат в президенты от правящей партии Клаудия Шейнбаум перед голосованием во время всеобщих выборов в Мехико.

Кандидат в президенты от правящей партии Клаудия Шейнбаум перед голосованием во время всеобщих выборов в Мехико. - Sputnik Грузия
18/23
© AP Photo / Matias Delacroix

Кандидат в президенты от правящей партии Клаудия Шейнбаум перед голосованием во время всеобщих выборов в Мехико.

© AFP 2024 / Idriss Bigou-Gilles

Протестующие переворачивают автомобиль во время акции экологов во Франции.

Протестующие переворачивают автомобиль во время акции экологов во Франции. - Sputnik Грузия
19/23
© AFP 2024 / Idriss Bigou-Gilles

Протестующие переворачивают автомобиль во время акции экологов во Франции.

© AFP 2024 / Nhac Nguyen

Продавец бананов идет по затопленной улице в Ханое.

Продавец бананов идет по затопленной улице в Ханое. - Sputnik Грузия
20/23
© AFP 2024 / Nhac Nguyen

Продавец бананов идет по затопленной улице в Ханое.

© AFP 2024 / Gerardo Menoscal

Военные подавляют бунт заключенных в центре заключения Манаби N4, также известном как тюрьма Эль-Родео, в Портовьехо.

Военные подавляют бунт заключенных в центре заключения Манаби N4, также известном как тюрьма Эль-Родео, в Портовьехо. - Sputnik Грузия
21/23
© AFP 2024 / Gerardo Menoscal

Военные подавляют бунт заключенных в центре заключения Манаби N4, также известном как тюрьма Эль-Родео, в Портовьехо.

© AFP 2024 / Miguel Medina

Собака в маленькой копии военного шлема стоит на джипе Willys на пляже в Арроманш-ле-Бен, на северо-западе Франции.

Собака в маленькой копии военного шлема стоит на джипе Willys на пляже в Арроманш-ле-Бен, на северо-западе Франции. - Sputnik Грузия
22/23
© AFP 2024 / Miguel Medina

Собака в маленькой копии военного шлема стоит на джипе Willys на пляже в Арроманш-ле-Бен, на северо-западе Франции.

© AP Photo / Marco di Marco

Люди купаются в Голубой лагуне на фоне извергающегося вулкана в Гриндавике.

Люди купаются в Голубой лагуне на фоне извергающегося вулкана в Гриндавике. - Sputnik Грузия
23/23
© AP Photo / Marco di Marco

Люди купаются в Голубой лагуне на фоне извергающегося вулкана в Гриндавике.

НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0