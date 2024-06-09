Прыжки через детей, каменные статуи и бунт заключенных - лучшие фото недели

Изабель Эрл, Эштин Эрл, Аликс Эрл и Пенелопа Эрл на подиуме во время показа купальников Sports Illustrated в США.
Изабель Эрл, Эштин Эрл, Аликс Эрл и Пенелопа Эрл на подиуме во время показа купальников Sports Illustrated в США.
Остров Карти Сугтупу на Карибском побережье Панамы.
Остров Карти Сугтупу на Карибском побережье Панамы.
ПМЭФ-2024 Стенд Московской области.
Израильская полиция разгоняет ультраортодоксальных евреев.
Израильская полиция разгоняет ультраортодоксальных евреев.
Певица Стеффлон Дон выступает на сцене Astra на музыкальном фестивале Northside в Дании.
Певица Стеффлон Дон выступает на сцене Astra на музыкальном фестивале Northside в Дании.
Палестинская молодежь раскачивается на электрических кабелях в лагере беженцев Аль-Магаз в Палестине.
Палестинская молодежь раскачивается на электрических кабелях в лагере беженцев Аль-Магаз в Палестине.
Мальчик пьет чай во время перерыва на работе на фабрике по производству алюминиевой посуды в Сирии.
Мальчик пьет чай во время перерыва на работе на фабрике по производству алюминиевой посуды в Сирии.
Мужчина, в костюме дьявола, перепрыгивает через младенцев во время фестиваля детских прыжков "Эль Сальто дель Колачо" в Испании.
Мужчина, в костюме дьявола, перепрыгивает через младенцев во время фестиваля детских прыжков "Эль Сальто дель Колачо" в Испании.
Лидера британской правопопулистской партии Reform UK Найджела Фараджа облили молочным коктейлем в первый день его предвыборной кампании в Великобритании.
Лидера британской правопопулистской партии Reform UK Найджела Фараджа облили молочным коктейлем в первый день его предвыборной кампании в Великобритании.
Баклан сидит на уличном фонаре в Гейдельберге, Германия.
Баклан сидит на уличном фонаре в Гейдельберге, Германия.
Фермеры во время акции протеста перед Европейским парламентом в Брюсселе.
Фермеры во время акции протеста перед Европейским парламентом в Брюсселе.
1000 каменных статуй в "Сэссё Сэки" в Японии.
1000 каменных статуй в "Сэссё Сэки" в Японии.
Запуск капсулы Boeing Starliner на ракете Atlas V в штате Флорида.
Запуск капсулы Boeing Starliner на ракете Atlas V в штате Флорида.
Игроки Австралии празднуют победу по итогам женского полуфинального матча HSBC World Rugby Sevens между Австралией и Новой Зеландией в Мадриде.
Игроки Австралии празднуют победу по итогам женского полуфинального матча HSBC World Rugby Sevens между Австралией и Новой Зеландией в Мадриде.
Женщина замечена в столкновении сторонников оппозиции с полицией в Италии.
Женщина замечена в столкновении сторонников оппозиции с полицией в Италии.
Активисты-экологи и танцоры выступают в образах диких животных во время кампании, посвященной Всемирному дню окружающей среды в Южной Корее.
Активисты-экологи и танцоры выступают в образах диких животных во время кампании, посвященной Всемирному дню окружающей среды в Южной Корее.
Кандидат в президенты от правящей партии Клаудия Шейнбаум перед голосованием во время всеобщих выборов в Мехико.
Кандидат в президенты от правящей партии Клаудия Шейнбаум перед голосованием во время всеобщих выборов в Мехико.
Протестующие переворачивают автомобиль во время акции экологов во Франции.
Протестующие переворачивают автомобиль во время акции экологов во Франции.
Продавец бананов идет по затопленной улице в Ханое.
Продавец бананов идет по затопленной улице в Ханое.
Военные подавляют бунт заключенных в центре заключения Манаби N4, также известном как тюрьма Эль-Родео, в Портовьехо.
Военные подавляют бунт заключенных в центре заключения Манаби N4, также известном как тюрьма Эль-Родео, в Портовьехо.
Собака в маленькой копии военного шлема стоит на джипе Willys на пляже в Арроманш-ле-Бен, на северо-западе Франции.
Собака в маленькой копии военного шлема стоит на джипе Willys на пляже в Арроманш-ле-Бен, на северо-западе Франции.
Люди купаются в Голубой лагуне на фоне извергающегося вулкана в Гриндавике.
Люди купаются в Голубой лагуне на фоне извергающегося вулкана в Гриндавике.