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Аджария готовится принимать туристов: Насколько готов курорт?

Аджария готовится принимать туристов: Насколько готов курорт?

Sputnik Грузия

В этом году особое внимание было уделено развитию горной Аджарии, отметили в турдепартаменте 09.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-09T09:01+0400

2024-06-09T09:01+0400

2024-06-09T09:01+0400

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тинатин зоидзе

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ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Аджарская автономная республика активно готовится к принятию туристов этим летом и для этого проводит подготовительные работы, заявила глава департамента туризма автономии Тинатин Зоидзе. Аджария – один из самых популярных регионов для туризма в летний сезон в Грузии. Регион позволяет насладится как морскими, так и горными курортами. В рамках подготовки к туристическому сезону особое внимание было уделено улучшению сервиса. Кроме того, в этом году особое внимание было уделено развитию горной Аджарии. "В горной Аджарии туристов готовы принять до 25 размеченных туристических маршрутов и новые турпродукты. Среди них обновленная туристическая тропа и инфраструктура Хихани, туристические приюты Джвариминдори, тропа Мирвети с обновленной инфраструктурой, а также места для пикников во всех муниципалитетах", – отметила Зоидзе. По ее словам, департамент ведет активную работу по повышению осведомленности о регионе и продвижению туристических возможностей в более чем 25 целевых странах. В первом квартале 2024 года общее количество посещений отечественными и иностранными посетителями составляет 857 944, что выше аналогичного показателя 2023 года на 11%. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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