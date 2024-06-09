Аджария готовится принимать туристов: Насколько готов курорт?
© photo: press-service Georgia Tourism Administration Курортный город Батуми
© photo: press-service Georgia Tourism Administration
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В этом году особое внимание было уделено развитию горной Аджарии, отметили в турдепартаменте
ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Аджарская автономная республика активно готовится к принятию туристов этим летом и для этого проводит подготовительные работы, заявила глава департамента туризма автономии Тинатин Зоидзе.
Аджария – один из самых популярных регионов для туризма в летний сезон в Грузии. Регион позволяет насладится как морскими, так и горными курортами.
© photo: Sputnik / StringerНочной вид на город Батуми
Ночной вид на город Батуми
© photo: Sputnik / Stringer
В рамках подготовки к туристическому сезону особое внимание было уделено улучшению сервиса.
"В течение года активно проводились информационные встречи, тренинги, мастер-классы и практические занятия для представителей различных секторов отрасли, в том числе гидов, агентств, объектов размещения и общественного питания", – отметила Зоидзе.
Кроме того, в этом году особое внимание было уделено развитию горной Аджарии.
"В горной Аджарии туристов готовы принять до 25 размеченных туристических маршрутов и новые турпродукты. Среди них обновленная туристическая тропа и инфраструктура Хихани, туристические приюты Джвариминдори, тропа Мирвети с обновленной инфраструктурой, а также места для пикников во всех муниципалитетах", – отметила Зоидзе.
© photo: Sputnik / StringerБатумский ботанический сад - вечнозеленые растения и вид на горную Аджарию
Батумский ботанический сад - вечнозеленые растения и вид на горную Аджарию
© photo: Sputnik / Stringer
По ее словам, департамент ведет активную работу по повышению осведомленности о регионе и продвижению туристических возможностей в более чем 25 целевых странах.
В 2023 году количество посещений Аджарии отечественными и иностранными гостями составило 4 691 633, что выше на 20% по сравнению с аналогичным показателем 2022 года и на 10,4% по сравнению с показателем 2019 года.
В первом квартале 2024 года общее количество посещений отечественными и иностранными посетителями составляет 857 944, что выше аналогичного показателя 2023 года на 11%.