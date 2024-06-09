https://sputnik-georgia.ru/20240609/dzyudoisty-veterany-iz-gruzii-zavoevali-pervoe-mesto-na-chempionate-evropy-v-saraevo-288340395.html

Дзюдоисты-ветераны из Грузии завоевали первое место на чемпионате Европы в Сараево

Дзюдоисты-ветераны из Грузии завоевали первое место на чемпионате Европы в Сараево

Sputnik Грузия

На чемпионате Европы дзюдоисты-ветераны из Грузии завоевали 12 золотых, 8 серебряных и 12 бронзовых медалей 09.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-09T19:39+0400

2024-06-09T19:39+0400

2024-06-09T19:39+0400

спорт

грузия

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международная федерация дзюдо

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ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Сборная Грузии по дзюдо заняла первое место в общекомандном зачете на чемпионате Европы среди ветеранов в Сараево с 32 медалями, сообщили в федерации дзюдо. Всего на чемпионате Европы дзюдоисты-ветераны из Грузии завоевали 12 золотых, 8 серебряных и 12 бронзовых медалей. В последний день соревнований золотые медали сборной принесли девять дзюдоистов Гиви Надареишвили, Паата Мерабашвили, Миндия Лилуашвили, Георгий Папунашвили, Лаша Тавелури, Дмитрий Муладзе, Леван Чубинидзе, Каха Мамулашвили, Паата Гвиниашвили. На соревнованиях в столице Боснии и Герцеговины принимают участие 750 дзюдоистов-ветеранов из 35 стран.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, международная федерация дзюдо