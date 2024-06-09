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Дзюдоисты-ветераны из Грузии завоевали первое место на чемпионате Европы в Сараево
Дзюдоисты-ветераны из Грузии завоевали первое место на чемпионате Европы в Сараево
Sputnik Грузия
На чемпионате Европы дзюдоисты-ветераны из Грузии завоевали 12 золотых, 8 серебряных и 12 бронзовых медалей 09.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-09T19:39+0400
2024-06-09T19:39+0400
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ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Сборная Грузии по дзюдо заняла первое место в общекомандном зачете на чемпионате Европы среди ветеранов в Сараево с 32 медалями, сообщили в федерации дзюдо. Всего на чемпионате Европы дзюдоисты-ветераны из Грузии завоевали 12 золотых, 8 серебряных и 12 бронзовых медалей. В последний день соревнований золотые медали сборной принесли девять дзюдоистов Гиви Надареишвили, Паата Мерабашвили, Миндия Лилуашвили, Георгий Папунашвили, Лаша Тавелури, Дмитрий Муладзе, Леван Чубинидзе, Каха Мамулашвили, Паата Гвиниашвили. На соревнованиях в столице Боснии и Герцеговины принимают участие 750 дзюдоистов-ветеранов из 35 стран.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, международная федерация дзюдо
спорт, грузия, новости, международная федерация дзюдо
Дзюдоисты-ветераны из Грузии завоевали первое место на чемпионате Европы в Сараево
На чемпионате Европы дзюдоисты-ветераны из Грузии завоевали 12 золотых, 8 серебряных и 12 бронзовых медалей
ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Сборная Грузии по дзюдо заняла первое место в общекомандном зачете на чемпионате Европы среди ветеранов в Сараево с 32 медалями, сообщили в федерации дзюдо.
Всего на чемпионате Европы дзюдоисты-ветераны из Грузии завоевали 12 золотых, 8 серебряных и 12 бронзовых медалей.
В последний день соревнований золотые медали сборной принесли девять дзюдоистов Гиви Надареишвили, Паата Мерабашвили, Миндия Лилуашвили, Георгий Папунашвили, Лаша Тавелури, Дмитрий Муладзе, Леван Чубинидзе, Каха Мамулашвили, Паата Гвиниашвили.
На соревнованиях в столице Боснии и Герцеговины принимают участие 750 дзюдоистов-ветеранов из 35 стран.