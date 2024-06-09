https://sputnik-georgia.ru/20240609/grad-i-silnyy-veter--sinoptiki-prognoziruyut-ukhudshenie-pogody-v-gruzii-288338229.html

Град и сильный ветер – синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Грузии

Град и сильный ветер – синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Грузии

Sputnik Грузия

Синоптики оценивают уровень угрозы развития природных катастроф как средний 09.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-09T12:27+0400

2024-06-09T12:27+0400

2024-06-09T12:27+0400

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ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Кратковременные дожди, местами сильные, грозы, град и усиление ветра ожидаются в горных районах Западной, а также большей части Восточной Грузии 9 и 10 июня, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. Ожидаемые осадки могут спровоцировать оползнево-селевые процессы в холмистых и горных зонах страны, вызвать значительное повышение уровня воды в реках. В эти дни синоптики оценивают уровень угрозы развития природных катастроф как средний.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии