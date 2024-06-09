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Град и сильный ветер – синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Грузии
Град и сильный ветер – синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Грузии
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Синоптики оценивают уровень угрозы развития природных катастроф как средний 09.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-09T12:27+0400
2024-06-09T12:27+0400
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ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Кратковременные дожди, местами сильные, грозы, град и усиление ветра ожидаются в горных районах Западной, а также большей части Восточной Грузии 9 и 10 июня, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды. Ожидаемые осадки могут спровоцировать оползнево-селевые процессы в холмистых и горных зонах страны, вызвать значительное повышение уровня воды в реках. В эти дни синоптики оценивают уровень угрозы развития природных катастроф как средний.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
Град и сильный ветер – синоптики прогнозируют ухудшение погоды в Грузии
Синоптики оценивают уровень угрозы развития природных катастроф как средний
ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Кратковременные дожди, местами сильные, грозы, град и усиление ветра ожидаются в горных районах Западной, а также большей части Восточной Грузии 9 и 10 июня, сообщили в Национальном агентстве окружающей среды.
Ожидаемые осадки могут спровоцировать оползнево-селевые процессы в холмистых и горных зонах страны, вызвать значительное повышение уровня воды в реках.
В эти дни синоптики оценивают уровень угрозы развития природных катастроф как средний.