https://sputnik-georgia.ru/20240609/grad-unichtozhil-posevy-na-zapade-gruzii-288340525.html

Град уничтожил посевы на Западе Грузии

Град уничтожил посевы на Западе Грузии

Sputnik Грузия

Непогода продолжится в Грузии и 10 июня, ожидаются дождь с грозами, повышение уровня воды в реках и усиление ветра 09.06.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Сильный град уничтожил посевы в нескольких селах Багдатского района Имерети, повреждены виноградники и фруктовые деревья, сообщила телекомпания "Рустави 2". По словам местных жителей, град продолжался несколько минут. Кроме того, в результате сильного дождя вышла из берегов река Лухута, повреждена дорожная инфраструктура. Затоплены приусадебные участки нескольких домов. По прогнозам синоптиков, непогода продолжится в Грузии и 10 июня. Кроме града, ожидаются дождь с грозами, повышение уровня воды в реках и усиление ветра.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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