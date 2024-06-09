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Град уничтожил посевы на Западе Грузии
Град уничтожил посевы на Западе Грузии
Sputnik Грузия
Непогода продолжится в Грузии и 10 июня, ожидаются дождь с грозами, повышение уровня воды в реках и усиление ветра 09.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-09T20:18+0400
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ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Сильный град уничтожил посевы в нескольких селах Багдатского района Имерети, повреждены виноградники и фруктовые деревья, сообщила телекомпания "Рустави 2". По словам местных жителей, град продолжался несколько минут. Кроме того, в результате сильного дождя вышла из берегов река Лухута, повреждена дорожная инфраструктура. Затоплены приусадебные участки нескольких домов. По прогнозам синоптиков, непогода продолжится в Грузии и 10 июня. Кроме града, ожидаются дождь с грозами, повышение уровня воды в реках и усиление ветра.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, погода, имерети, град
грузия, новости, погода, имерети, град
Град уничтожил посевы на Западе Грузии
Непогода продолжится в Грузии и 10 июня, ожидаются дождь с грозами, повышение уровня воды в реках и усиление ветра
ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Сильный град уничтожил посевы в нескольких селах Багдатского района Имерети, повреждены виноградники и фруктовые деревья, сообщила телекомпания "Рустави 2".
По словам местных жителей, град продолжался несколько минут. Кроме того, в результате сильного дождя вышла из берегов река Лухута, повреждена дорожная инфраструктура. Затоплены приусадебные участки нескольких домов.
По прогнозам синоптиков, непогода продолжится в Грузии и 10 июня. Кроме града, ожидаются дождь с грозами, повышение уровня воды в реках и усиление ветра.