https://sputnik-georgia.ru/20240609/kak-sbornaya-gruzii-gotova-k-matchu-s-chernogoriey--trener-o-situatsii-v-komande-288338778.html

Как сборная Грузии готова к матчу с Черногорией – тренер о ситуации в команде

Как сборная Грузии готова к матчу с Черногорией – тренер о ситуации в команде

Sputnik Грузия

После заключительной тренировки на сборах в Австрии команда Грузии отправилась в Подгорицу 09.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-09T14:48+0400

2024-06-09T14:48+0400

2024-06-09T14:48+0400

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ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Товарищеский матч со сборной Черногории 9 июня на стадионе в Подгорице покажет насколько команда Грузии готова к Евро 2024, заявил наставник команды Вилли Саньоль журналистам. После заключительной тренировки на сборах в Австрии команда Грузии отправилась в Подгорицу. Товарищеский матч между сборными Черногории и Грузии начнется 9 июня в 22:45 по тбилисскому времени. Этот матч станет генеральной репетицией перед стартом чемпионата Европы. По словам главного тренера, у защитника Соломона Квирквелия есть некоторые проблемы, но он готовится индивидуально и будет готов к турниру. Что касается Георгия Гвелесиани, то он присоединился к нам недавно и еще не играл. "У него будет возможность показать себя в Черногории", – сказал Саньоль. Евро 2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Сборная Грузии сыграет свой первый матч группы F 18 июня с командой Турции в Дортмунде, 22 июня – со сборной Чехии в Гамбурге, а 26 июня – с командой Португалии в Гельзенкирхене. Сборная Грузии впервые в истории сыграет на чемпионате Европы по футболу благодаря победе в финале плей-офф Лиги наций квалификации на Евро над командой Греции в серии одиннадцатиметровых (4:2).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, вилли саньоль, соломон квирквелия, черногория, футбол, сборная грузии по футболу