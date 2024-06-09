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Как сборная Грузии готова к матчу с Черногорией – тренер о ситуации в команде
Как сборная Грузии готова к матчу с Черногорией – тренер о ситуации в команде
Sputnik Грузия
После заключительной тренировки на сборах в Австрии команда Грузии отправилась в Подгорицу 09.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-09T14:48+0400
2024-06-09T14:48+0400
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ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Товарищеский матч со сборной Черногории 9 июня на стадионе в Подгорице покажет насколько команда Грузии готова к Евро 2024, заявил наставник команды Вилли Саньоль журналистам. После заключительной тренировки на сборах в Австрии команда Грузии отправилась в Подгорицу. Товарищеский матч между сборными Черногории и Грузии начнется 9 июня в 22:45 по тбилисскому времени. Этот матч станет генеральной репетицией перед стартом чемпионата Европы. По словам главного тренера, у защитника Соломона Квирквелия есть некоторые проблемы, но он готовится индивидуально и будет готов к турниру. Что касается Георгия Гвелесиани, то он присоединился к нам недавно и еще не играл. "У него будет возможность показать себя в Черногории", – сказал Саньоль. Евро 2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Сборная Грузии сыграет свой первый матч группы F 18 июня с командой Турции в Дортмунде, 22 июня – со сборной Чехии в Гамбурге, а 26 июня – с командой Португалии в Гельзенкирхене. Сборная Грузии впервые в истории сыграет на чемпионате Европы по футболу благодаря победе в финале плей-офф Лиги наций квалификации на Евро над командой Греции в серии одиннадцатиметровых (4:2).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, вилли саньоль, соломон квирквелия, черногория, футбол, сборная грузии по футболу
спорт, грузия, новости, вилли саньоль, соломон квирквелия, черногория, футбол, сборная грузии по футболу
Как сборная Грузии готова к матчу с Черногорией – тренер о ситуации в команде
После заключительной тренировки на сборах в Австрии команда Грузии отправилась в Подгорицу
ТБИЛИСИ, 9 июн — Sputnik. Товарищеский матч со сборной Черногории 9 июня на стадионе в Подгорице покажет насколько команда Грузии готова к Евро 2024, заявил наставник команды Вилли Саньоль журналистам.
После заключительной тренировки на сборах в Австрии команда Грузии отправилась в Подгорицу. Товарищеский матч между сборными Черногории и Грузии начнется 9 июня в 22:45 по тбилисскому времени. Этот матч станет генеральной репетицией перед стартом чемпионата Европы.
"Федерации футбола Грузии удалось организовать отличный сбор. У нас была возможность работать так, как мы хотели. Матч против Черногории – последний матч перед чемпионатом Европы. Мы хотим, чтобы эта игра придала нам больше уверенности. Мы еще не готовы на 100%, у нас есть игроки, которые на данном этапе находятся не в лучшей форме", – заявил Саньоль.
По словам главного тренера, у защитника Соломона Квирквелия есть некоторые проблемы, но он готовится индивидуально и будет готов к турниру.
Что касается Георгия Гвелесиани, то он присоединился к нам недавно и еще не играл.
"У него будет возможность показать себя в Черногории", – сказал Саньоль.
Евро 2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Сборная Грузии сыграет свой первый матч группы F 18 июня с командой Турции в Дортмунде, 22 июня – со сборной Чехии в Гамбурге, а 26 июня – с командой Португалии в Гельзенкирхене.
Сборная Грузии впервые в истории сыграет на чемпионате Европы по футболу благодаря победе в финале плей-офф Лиги наций квалификации на Евро над командой Греции в серии одиннадцатиметровых (4:2).