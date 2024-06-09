https://sputnik-georgia.ru/20240609/vremya-ch-katastroficheskie-poteri-vsu--roboty-v-zone-svo-i-ucheniya-rossii-v-karibskom-more-288336739.html
Время Ч: катастрофические потери ВСУ, роботы в зоне СВО и учения России в Карибском море
Время Ч: катастрофические потери ВСУ, роботы в зоне СВО и учения России в Карибском море
Sputnik Грузия
Смотрите в видео новый выпуск программы "Время Ч" 09.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-09T09:31+0400
2024-06-09T09:31+0400
2024-06-09T09:32+0400
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Сколько бойцов ВСУ потеряли на харьковском направлении? Чем новая ТОС-3 отличается от предшественников?Как Россия использует роботов в зоне СВО? Кому в мире Россия может поставить свои дальнобойные ракеты? На все эти вопросы в новом выпуске "Время Ч" ответил военный эксперт Александр Хроленко.
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MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, россия, в мире, видео
мультимедиа, видео, россия, в мире, видео
Время Ч: катастрофические потери ВСУ, роботы в зоне СВО и учения России в Карибском море
09:31 09.06.2024 (обновлено: 09:32 09.06.2024)
Смотрите в видео новый выпуск программы "Время Ч"
Сколько бойцов ВСУ потеряли на харьковском направлении? Чем новая ТОС-3 отличается от предшественников?
Как Россия использует роботов в зоне СВО? Кому в мире Россия может поставить свои дальнобойные ракеты?
На все эти вопросы в новом выпуске "Время Ч" ответил военный эксперт Александр Хроленко.