https://sputnik-georgia.ru/20240609/vremya-ch-katastroficheskie-poteri-vsu--roboty-v-zone-svo-i-ucheniya-rossii-v-karibskom-more-288336739.html

Время Ч: катастрофические потери ВСУ, роботы в зоне СВО и учения России в Карибском море

Время Ч: катастрофические потери ВСУ, роботы в зоне СВО и учения России в Карибском море

Sputnik Грузия

Смотрите в видео новый выпуск программы "Время Ч" 09.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-09T09:31+0400

2024-06-09T09:31+0400

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Сколько бойцов ВСУ потеряли на харьковском направлении? Чем новая ТОС-3 отличается от предшественников?Как Россия использует роботов в зоне СВО? Кому в мире Россия может поставить свои дальнобойные ракеты? На все эти вопросы в новом выпуске "Время Ч" ответил военный эксперт Александр Хроленко.

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