https://sputnik-georgia.ru/20240610/chem-vyzvany-izmeneniya-v-nakopitelnoy-pensionnoy-sisteme-gruzii-288353529.html

Чем вызваны изменения в накопительной пенсионной системе Грузии

Чем вызваны изменения в накопительной пенсионной системе Грузии

Sputnik Грузия

"Радикальная" оппозиция пытается найти новые темы, поскольку ложная пропаганда относительно грузинского закона о прозрачности не удалась, заявил спикер 10.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-10T23:32+0400

2024-06-10T23:32+0400

2024-06-10T23:32+0400

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ТБИЛИСИ, 10 июня — Sputnik. Изменения в законе "О накопительной пенсии" основаны на эффективности самого пенсионного фонда, в том числе на необходимости эффективного управления пенсионными накоплениями, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили журналистам. Один из лидеров оппозиционной партии "Ахали" Ника Гварамия заявил, что согласно законопроекту, инициированному Минэкономики в закон "О накопительной пенсии" право распоряжаться 5 млрд лари передается исключительно премьер-министру Грузии и лицам, избранным и контролируемым им. В то время как до сих пор этой суммой управляла группа международных экспертов. Как отметил Гварамия, "Грузинская мечта" под прикрытием санкций и международных скандалов начала финансовую спецоперацию. Как отметил спикер парламента, во время первого чтения депутаты уже обсудили вопросы, связанные с причинами изменений и рекомендации касательно структур. По словам Папуашвили, "радикальная" оппозиция пытается найти новые темы, поскольку ложная пропаганда относительно грузинского закона о прозрачности не удалась. Законопроект касается изменения системы управления Пенсионным агентством, в результате чего, вместо двух неравных управленческих советов (инвестиционного и наблюдательного совета), в Пенсионном агентстве появится один орган управления – "Управляющий совет", который будет осуществлять единое управление накопительной пенсионной системой и выполнять как инвестиционные, так и административно-операционные и другие функции. Законопроект предусматривает изменение названия Пенсионного агентства. В случае принятия поправок он будет называться "Пенсионный фонд". Согласно законопроекту, управляющий совет будет состоять не менее чем из девяти и не более чем из 15 членов, из которых, в случае 9 членов, правительство Грузии назначает одного члена, а в случае более девяти членов совета, правительство уполномочено назначить на должности двух членов. На сколько выросли пенсионные активы в Грузии – данные за апрель >>Другие члены являются профессиональными членами, назначенными в результате отбора. Профессиональный член Управляющего совета назначается сроком на пять лет, и он будет выбран отборочной комиссией, которая представит выбранных кандидатов для назначения премьер-министру Грузии. Стоимость пенсионных активов в Грузии по состоянию на 30 апреля 2024 года составляет 4,9 миллиарда лари. Согласно разработанной схеме, при номинальном годовом доходе менее 24 тысяч лари на пенсионный счет гражданина перечисляется по 6% от суммы его зарплаты: 2% он платит сам, 2% – его работодатель, еще 2% – государство. При ежегодной зарплате от 24 до 60 тысяч лари государство перечисляет лишь 1%. Первую инвестицию пенсионных накоплений Агентство осуществило в марте 2020 года в размере 560 миллионов лари, вложив средства в депозитные сертификаты коммерческих банков Грузии с высоким рейтингом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, шалва папуашвили, ника гварамия, общество, пенсия, накопительная пенсия, пенсионная реформа