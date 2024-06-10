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Чем вызваны изменения в накопительной пенсионной системе Грузии
Чем вызваны изменения в накопительной пенсионной системе Грузии
Sputnik Грузия
"Радикальная" оппозиция пытается найти новые темы, поскольку ложная пропаганда относительно грузинского закона о прозрачности не удалась, заявил спикер 10.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-10T23:32+0400
2024-06-10T23:32+0400
2024-06-10T23:32+0400
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ТБИЛИСИ, 10 июня — Sputnik. Изменения в законе "О накопительной пенсии" основаны на эффективности самого пенсионного фонда, в том числе на необходимости эффективного управления пенсионными накоплениями, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили журналистам. Один из лидеров оппозиционной партии "Ахали" Ника Гварамия заявил, что согласно законопроекту, инициированному Минэкономики в закон "О накопительной пенсии" право распоряжаться 5 млрд лари передается исключительно премьер-министру Грузии и лицам, избранным и контролируемым им. В то время как до сих пор этой суммой управляла группа международных экспертов. Как отметил Гварамия, "Грузинская мечта" под прикрытием санкций и международных скандалов начала финансовую спецоперацию. Как отметил спикер парламента, во время первого чтения депутаты уже обсудили вопросы, связанные с причинами изменений и рекомендации касательно структур. По словам Папуашвили, "радикальная" оппозиция пытается найти новые темы, поскольку ложная пропаганда относительно грузинского закона о прозрачности не удалась. Законопроект касается изменения системы управления Пенсионным агентством, в результате чего, вместо двух неравных управленческих советов (инвестиционного и наблюдательного совета), в Пенсионном агентстве появится один орган управления – "Управляющий совет", который будет осуществлять единое управление накопительной пенсионной системой и выполнять как инвестиционные, так и административно-операционные и другие функции. Законопроект предусматривает изменение названия Пенсионного агентства. В случае принятия поправок он будет называться "Пенсионный фонд". Согласно законопроекту, управляющий совет будет состоять не менее чем из девяти и не более чем из 15 членов, из которых, в случае 9 членов, правительство Грузии назначает одного члена, а в случае более девяти членов совета, правительство уполномочено назначить на должности двух членов. На сколько выросли пенсионные активы в Грузии – данные за апрель >>Другие члены являются профессиональными членами, назначенными в результате отбора. Профессиональный член Управляющего совета назначается сроком на пять лет, и он будет выбран отборочной комиссией, которая представит выбранных кандидатов для назначения премьер-министру Грузии. Стоимость пенсионных активов в Грузии по состоянию на 30 апреля 2024 года составляет 4,9 миллиарда лари. Согласно разработанной схеме, при номинальном годовом доходе менее 24 тысяч лари на пенсионный счет гражданина перечисляется по 6% от суммы его зарплаты: 2% он платит сам, 2% – его работодатель, еще 2% – государство. При ежегодной зарплате от 24 до 60 тысяч лари государство перечисляет лишь 1%. Первую инвестицию пенсионных накоплений Агентство осуществило в марте 2020 года в размере 560 миллионов лари, вложив средства в депозитные сертификаты коммерческих банков Грузии с высоким рейтингом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, шалва папуашвили, ника гварамия, общество, пенсия, накопительная пенсия, пенсионная реформа
грузия, новости, политика, шалва папуашвили, ника гварамия, общество, пенсия, накопительная пенсия, пенсионная реформа
Чем вызваны изменения в накопительной пенсионной системе Грузии
"Радикальная" оппозиция пытается найти новые темы, поскольку ложная пропаганда относительно грузинского закона о прозрачности не удалась, заявил спикер
ТБИЛИСИ, 10 июня — Sputnik. Изменения в законе "О накопительной пенсии" основаны на эффективности самого пенсионного фонда, в том числе на необходимости эффективного управления пенсионными накоплениями, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили журналистам.
Один из лидеров оппозиционной партии "Ахали" Ника Гварамия заявил, что согласно законопроекту, инициированному Минэкономики в закон "О накопительной пенсии" право распоряжаться 5 млрд лари передается исключительно премьер-министру Грузии и лицам, избранным и контролируемым им. В то время как до сих пор этой суммой управляла группа международных экспертов. Как отметил Гварамия, "Грузинская мечта" под прикрытием санкций и международных скандалов начала финансовую спецоперацию.
"Это исходит с эффективности самого пенсионного фонда, в том числе с необходимости эффективного управления пенсионными накоплениями", – сказал Шалва Папуашвили.
Как отметил спикер парламента, во время первого чтения депутаты уже обсудили вопросы, связанные с причинами изменений и рекомендации касательно структур.
По словам Папуашвили, "радикальная" оппозиция пытается найти новые темы, поскольку ложная пропаганда относительно грузинского закона о прозрачности не удалась.
"Они видят, что их фальшивая пропаганда относительно грузинского закона о прозрачности провалилась, теперь они пытаются найти новые темы. Я призываю их подготовиться к выборам. Если им есть что сказать населению к выборам, кроме того, что они являются предателями", – заявил Папуашвили.
Законопроект касается изменения системы управления Пенсионным агентством, в результате чего, вместо двух неравных управленческих советов (инвестиционного и наблюдательного совета), в Пенсионном агентстве появится один орган управления – "Управляющий совет", который будет осуществлять единое управление накопительной пенсионной системой и выполнять как инвестиционные, так и административно-операционные и другие функции.
Законопроект предусматривает изменение названия Пенсионного агентства. В случае принятия поправок он будет называться "Пенсионный фонд".
Согласно законопроекту, управляющий совет будет состоять не менее чем из девяти и не более чем из 15 членов, из которых, в случае 9 членов, правительство Грузии назначает одного члена, а в случае более девяти членов совета, правительство уполномочено назначить на должности двух членов.
Другие члены являются профессиональными членами, назначенными в результате отбора.
Профессиональный член Управляющего совета назначается сроком на пять лет, и он будет выбран отборочной комиссией, которая представит выбранных кандидатов для назначения премьер-министру Грузии.
Стоимость пенсионных активов в Грузии по состоянию на 30 апреля 2024 года составляет 4,9 миллиарда лари.
Участниками накопительной пенсионной системы, по последним данным, являются более 1,5 миллиона человек. Из них выплаты получили 9,6 тысячи человек – это 31,9 миллиона лари.
Согласно разработанной схеме, при номинальном годовом доходе менее 24 тысяч лари на пенсионный счет гражданина перечисляется по 6% от суммы его зарплаты: 2% он платит сам, 2% – его работодатель, еще 2% – государство. При ежегодной зарплате от 24 до 60 тысяч лари государство перечисляет лишь 1%.
Первую инвестицию пенсионных накоплений Агентство осуществило в марте 2020 года в размере 560 миллионов лари, вложив средства в депозитные сертификаты коммерческих банков Грузии с высоким рейтингом.