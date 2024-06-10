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К концу дня погода в Тбилиси резко ухудшится – предупреждение синоптиков
К концу дня погода в Тбилиси резко ухудшится – предупреждение синоптиков
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Синоптики оценивают уровень угрозы развития природных катастроф 10 июня как средний 10.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-10T16:16+0400
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ТБИЛИСИ, 10 июня — Sputnik. Кратковременные дожди, местами сильные, грозы, град и усиление ветра ожидаются до конца дня 10 июня в Тбилиси и некоторых районах страны, сообщили в Национальном агентстве охраны окружающей среды. Непогода коснется большей части районов Квемо Картли, Кахети, Шида Картли, Самцхе-Джавахети и Мцхета-Мтианети. Ожидаемые осадки могут спровоцировать оползнево-селевые процессы в холмистых и горных зонах страны, вызвать значительное повышение уровня воды в реках в Восточной Грузии. Синоптики оценивают уровень угрозы развития природных катастроф 10 июня как средний.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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погода, грузия, новости, тбилиси, национальное агентство охраны окружающей среды, прогноз погоды
погода, грузия, новости, тбилиси, национальное агентство охраны окружающей среды, прогноз погоды
К концу дня погода в Тбилиси резко ухудшится – предупреждение синоптиков
16:16 10.06.2024 (обновлено: 16:42 10.06.2024)
Синоптики оценивают уровень угрозы развития природных катастроф 10 июня как средний
ТБИЛИСИ, 10 июня — Sputnik. Кратковременные дожди, местами сильные, грозы, град и усиление ветра ожидаются до конца дня 10 июня в Тбилиси и некоторых районах страны, сообщили в Национальном агентстве охраны окружающей среды.
Непогода коснется большей части районов Квемо Картли, Кахети, Шида Картли, Самцхе-Джавахети и Мцхета-Мтианети.
Ожидаемые осадки могут спровоцировать оползнево-селевые процессы в холмистых и горных зонах страны, вызвать значительное повышение уровня воды в реках в Восточной Грузии.
Синоптики оценивают уровень угрозы развития природных катастроф 10 июня как средний.