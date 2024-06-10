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https://sputnik-georgia.ru/20240610/kogda-vokrug-tbilisi-postroyat-obezdnuyu-dorogu-288350939.html
Когда вокруг Тбилиси построят объездную дорогу?
Когда вокруг Тбилиси построят объездную дорогу?
Sputnik Грузия
В конечном итоге должна быть дана экономическая оценка этого проекта и, если она будет приемлема, то потом нужно спланировать начало строительства этой дорог... 10.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-10T19:02+0400
2024-06-10T19:02+0400
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грузинская железная дорога
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ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Проект строительства объездной дороги вокруг Тбилиси возможно будет реализовать лишь в том случае, если он будет экономически обоснован, заявил замминистра финансов Георгий Какауридзе на заседании аграрного комитета парламента. Работы по проектированию объездной дороги Тбилиси ведутся с 2016 года, над ними работают итальянские инженерные компании Anas International Enterprise и IRD Engineering. Проект финансируется Азиатским банком развития. По информации медиаплатформы BMG, проект объездной железной дороги был начат в 2010 году и за три года, до 2013 года, на него было потрачено $230 млн, однако, по мнению правящей партии, проект оказался неэффективным, из-за чего его строительство было приостановлено, а позже возникла идея проектирования объездной дороги Тбилиси. Проектируемая длина объездной дороги столицы составляет 50 километров, она начнется в окрестностях Мцхета, рядом с монастырем Джвари, продолжится через тоннель в направлении ЗАГЭС, Глдани и Тбилисского моря, обойдет поселок Лило и направится на юг в Рустави.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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экономика, грузия, новости, тбилиси, грузинская железная дорога, объездная дорога тбилиси
экономика, грузия, новости, тбилиси, грузинская железная дорога, объездная дорога тбилиси

Когда вокруг Тбилиси построят объездную дорогу?

19:02 10.06.2024
© photo: Sputnik / StringerЖелезнодорожные пути. Рельсы на тбилисском железнодорожном вокзале
Железнодорожные пути. Рельсы на тбилисском железнодорожном вокзале - Sputnik Грузия, 1920, 10.06.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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В конечном итоге должна быть дана экономическая оценка этого проекта и, если она будет приемлема, то потом нужно спланировать начало строительства этой дорог, заявил замминистра
ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Проект строительства объездной дороги вокруг Тбилиси возможно будет реализовать лишь в том случае, если он будет экономически обоснован, заявил замминистра финансов Георгий Какауридзе на заседании аграрного комитета парламента.
Работы по проектированию объездной дороги Тбилиси ведутся с 2016 года, над ними работают итальянские инженерные компании Anas International Enterprise и IRD Engineering. Проект финансируется Азиатским банком развития.

"Что касается строительства объездной железной дороги и автодороги, то это очень дорогой проект, насколько я помню, около 1,5 миллиарда долларов. Поэтому мы пока не думаем начинать его в следующем году и, возможно, даже не в 2026 году. Однако в конечном итоге должна быть дана экономическая оценка этого проекта и, если она будет приемлема, то потом нужно спланировать начало строительства этой дороги", – пояснил Какауридзе.

По информации медиаплатформы BMG, проект объездной железной дороги был начат в 2010 году и за три года, до 2013 года, на него было потрачено $230 млн, однако, по мнению правящей партии, проект оказался неэффективным, из-за чего его строительство было приостановлено, а позже возникла идея проектирования объездной дороги Тбилиси.
Проектируемая длина объездной дороги столицы составляет 50 километров, она начнется в окрестностях Мцхета, рядом с монастырем Джвари, продолжится через тоннель в направлении ЗАГЭС, Глдани и Тбилисского моря, обойдет поселок Лило и направится на юг в Рустави.
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