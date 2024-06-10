https://sputnik-georgia.ru/20240610/kogda-vokrug-tbilisi-postroyat-obezdnuyu-dorogu-288350939.html

Когда вокруг Тбилиси построят объездную дорогу?

Когда вокруг Тбилиси построят объездную дорогу?

Sputnik Грузия

В конечном итоге должна быть дана экономическая оценка этого проекта и, если она будет приемлема, то потом нужно спланировать начало строительства этой дорог... 10.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-10T19:02+0400

2024-06-10T19:02+0400

2024-06-10T19:02+0400

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грузинская железная дорога

объездная дорога тбилиси

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ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Проект строительства объездной дороги вокруг Тбилиси возможно будет реализовать лишь в том случае, если он будет экономически обоснован, заявил замминистра финансов Георгий Какауридзе на заседании аграрного комитета парламента. Работы по проектированию объездной дороги Тбилиси ведутся с 2016 года, над ними работают итальянские инженерные компании Anas International Enterprise и IRD Engineering. Проект финансируется Азиатским банком развития. По информации медиаплатформы BMG, проект объездной железной дороги был начат в 2010 году и за три года, до 2013 года, на него было потрачено $230 млн, однако, по мнению правящей партии, проект оказался неэффективным, из-за чего его строительство было приостановлено, а позже возникла идея проектирования объездной дороги Тбилиси. Проектируемая длина объездной дороги столицы составляет 50 километров, она начнется в окрестностях Мцхета, рядом с монастырем Джвари, продолжится через тоннель в направлении ЗАГЭС, Глдани и Тбилисского моря, обойдет поселок Лило и направится на юг в Рустави.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, тбилиси, грузинская железная дорога, объездная дорога тбилиси