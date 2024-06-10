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Летний фестиваль в Батуми – что ждет гостей мероприятия в этом году
Летний фестиваль в Батуми – что ждет гостей мероприятия в этом году
Sputnik Грузия
Аджария – один из самых популярных регионов для туризма в летний сезон в Грузии 10.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-10T22:45+0400
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ТБИЛИСИ, 10 июня — Sputnik. Летний туристический сезон в Батуми откроется двухдневным традиционным фестивалем, проведение которого запланировано на 15-16 июня, сообщили в департаменте туризма Аджарии. В этом году фестиваль пройдет в "Башне Азбуки" и будет бесплатным для всех посетителей. Как и место проведения, так слоган фестиваля "Лето начинается здесь" организаторы оставили неизменным. Фестиваль откроется в 18:00 шоу барабанщиков и костюмированным шествием актеров пантомимы. В рамках летнего фестиваля пройдет выставка изделий ручной работы и шоу птиц. Аджария – один из самых популярных регионов для туризма в летний сезон в Грузии. В регионе развиты как морские, так и горные курорты.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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туризм, грузия, культура, новости, аджария, батуми
туризм, грузия, культура, новости, аджария, батуми
Летний фестиваль в Батуми – что ждет гостей мероприятия в этом году
22:45 10.06.2024 (обновлено: 23:06 10.06.2024)
Аджария – один из самых популярных регионов для туризма в летний сезон в Грузии
ТБИЛИСИ, 10 июня — Sputnik. Летний туристический сезон в Батуми откроется двухдневным традиционным фестивалем, проведение которого запланировано на 15-16 июня, сообщили в департаменте туризма Аджарии.
В этом году фестиваль пройдет в "Башне Азбуки" и будет бесплатным для всех посетителей.
"Башня Азбуки" включает в себя информационно-туристическую зону, ресторан с панорамным видом и открытую террасу. Высота оригинального здания – 130 метров. Строительство башни завершилось в 2011 году. Над проектом работал испанский архитектор Альберто Доминго Кабо.
Как и место проведения, так слоган фестиваля "Лето начинается здесь" организаторы оставили неизменным.
Фестиваль откроется в 18:00 шоу барабанщиков и костюмированным шествием актеров пантомимы.
Помимо музыкальной программы, которую представят местные и приглашенные бенды и ансамбли, для детей организаторы подготовили театральные представления, шоу иллюзионистов, мастер-классы по лепке из глины и не только.
В рамках летнего фестиваля пройдет выставка изделий ручной работы и шоу птиц.
Аджария – один из самых популярных регионов для туризма в летний сезон в Грузии. В регионе развиты как морские, так и горные курорты.