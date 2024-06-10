https://sputnik-georgia.ru/20240610/letniy-festival-v-batumi---chto-zhdet-gostey-meropriyatiya-v-etom-godu-288353243.html

Летний фестиваль в Батуми – что ждет гостей мероприятия в этом году

Летний фестиваль в Батуми – что ждет гостей мероприятия в этом году

Sputnik Грузия

Аджария – один из самых популярных регионов для туризма в летний сезон в Грузии 10.06.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 10 июня — Sputnik. Летний туристический сезон в Батуми откроется двухдневным традиционным фестивалем, проведение которого запланировано на 15-16 июня, сообщили в департаменте туризма Аджарии. В этом году фестиваль пройдет в "Башне Азбуки" и будет бесплатным для всех посетителей. Как и место проведения, так слоган фестиваля "Лето начинается здесь" организаторы оставили неизменным. Фестиваль откроется в 18:00 шоу барабанщиков и костюмированным шествием актеров пантомимы. В рамках летнего фестиваля пройдет выставка изделий ручной работы и шоу птиц. Аджария – один из самых популярных регионов для туризма в летний сезон в Грузии. В регионе развиты как морские, так и горные курорты.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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