https://sputnik-georgia.ru/20240610/lider-gruzinskoy-mechty-otvetil-na-kritiku-baydena-i-makrona-288345197.html

Лидер "Грузинской мечты" ответил на критику Байдена и Макрона

Лидер "Грузинской мечты" ответил на критику Байдена и Макрона

Sputnik Грузия

Белый дом опубликовал совместно заявление по итогам визита президента США во Францию 10.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-10T13:15+0400

2024-06-10T13:15+0400

2024-06-10T14:51+0400

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эммануэль макрон

грузинская мечта - демократическая грузия

акция против закона об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 10 июня — Sputnik. Хотя бы один человек или организация в Грузии, или за рубежом должны дать ответ на вопрос: как может подрывать демократию в Грузии закон "О прозрачности иностранного влияния", в то время, как подобные законы укрепляют демократию в США и во Франции, написал исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе в соцсети. Президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон в совместном заявлении по итогам визита американского лидера в Париж призвали "Грузинскую мечту" уважать желания общественности и "вернуться на евроатлантический путь". Главы государств заявили о поддержке установления "справедливого и прочного мира на Южном Кавказе, основанного на уважении международного права, а также принципов суверенитета, нерушимости границ и территориальной целостности". При этом политик напомнил, что в США с тридцатых годов прошлого века действует гораздо более строгий закон. Президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон опубликовали совместное заявление по итогу визита американского лидера в Париж. По итогам встречи Байдена и Макрона в Елисейском дворце была принята франко-американская дорожная карта, где помимо Грузии, затронуты такие темы, как конфликт на Украине, Молдова, Западные Балканы, Ближний Восток и т. д. Как отмечено в заявлении, на Ближнем Востоке Франция и США намерены продолжать свои совместные усилия по деэскалации и предотвращению регионального конфликта.Несмотря на предупреждения США и остального Запада, а также масштабные акции протеста оппозиции и неправительственных организаций, закон "О прозрачности иностранного влияния" все же был принят в Грузии. В начале июня он вступил в силу. Скандальный закон Закон "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, если более 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии. Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия закона, утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. С 15 апреля они проводят акции протеста, интенсивность которых в последнее время резко упала. Глава парламента: санкции США против граждан Грузии - это несерьезно>>К отказу от принятия т. н. закона об "иноагентах" власти Грузии не раз призывали Евросоюз, Совет Европы, США, ООН, БДИПЧ ОБСЕ, НАТО, утверждая, что он противоречит западным ценностям. В Грузии противники инициативы назвали ее "российским законом". Часть неправительственных организаций, включая самые авторитетные, заявили, что не намерены регистрироваться в реестре организаций, проводящих интересы иностранной силы, и готовы платить штраф за нарушение закона. В Евросоюзе заявили, что приступили к рассмотрению вопроса о принятии в июне надлежащих мер в отношении Грузии, среди которых может быть приостановление на полгода безвизового режима. Власти Грузии настаивают на том, что ни один противник закона "О прозрачности иностранного влияния" не представил ни одного правового аргумента против него. Более того, власти подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования есть у США, Франции, Израиля и Австралии, а также его рассматривает Евросоюз.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, сша, франция, мамука мдинарадзе, джо байден, эммануэль макрон, грузинская мечта - демократическая грузия, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах