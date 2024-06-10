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Несовершеннолетние в Грузии – преступники и жертвы
Несовершеннолетние в Грузии – преступники и жертвы
Sputnik Грузия
Самыми частыми преступлениями, совершаемыми несовершеннолетними, являются воровство, нанесение вреда здоровью, грабеж и насилие 10.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-10T10:52+0400
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ТБИЛИСИ, 10 июн— Sputnik. Число несовершеннолетних, привлеченных к уголовной ответственности в Грузии с 1 января по 1 мая 2024 года, составило 207 человек, из которых основная часть обвиняется в воровстве, говорится в материалах Национальной службы статистики "Сакстат". Согласно "Сакстату", пострадавшими от уголовных преступлений признали 538 лиц младше 18 лет, из которых 235 стали жертвами семейного насилия, 76 – жертвами сексуальных преступлений, а 65 – жертвами угроз. За четыре месяца 2024 года был убит один несовершеннолетний, а двое стали жертвами попытки убийства. В Грузии действует закон защиты несовершеннолетних, согласно которому упрощена процедура признания несовершеннолетнего жертвой уголовного преступления, а преступления против несовершеннолетних находятся под особым контролем. Что касается вопроса привлечения к ответственности, то он регулируется специальным законодательством и предполагает применение более мягких наказаний, нежели к совершеннолетним. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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сакстат, грузия, новости, общество, преступность в грузии
сакстат, грузия, новости, общество, преступность в грузии
Несовершеннолетние в Грузии – преступники и жертвы
Самыми частыми преступлениями, совершаемыми несовершеннолетними, являются воровство, нанесение вреда здоровью, грабеж и насилие
ТБИЛИСИ, 10 июн— Sputnik. Число несовершеннолетних, привлеченных к уголовной ответственности в Грузии с 1 января по 1 мая 2024 года, составило 207 человек, из которых основная часть обвиняется в воровстве, говорится в материалах Национальной службы статистики "Сакстат".
По данным ведомства, из 207 лиц в возрасте от 14 до 18 лет 12 уже отбывали условное наказание. Самыми распространенными преступлениями, совершаемыми несовершеннолетними, являются воровство, нанесение вреда здоровью, грабеж и насилие. При этом за воровство задержано 80% всех несовершеннолетних за четыре месяца.
Согласно "Сакстату", пострадавшими от уголовных преступлений признали 538 лиц младше 18 лет, из которых 235 стали жертвами семейного насилия, 76 – жертвами сексуальных преступлений, а 65 – жертвами угроз.
За четыре месяца 2024 года был убит один несовершеннолетний, а двое стали жертвами попытки убийства.
В Грузии действует закон защиты несовершеннолетних, согласно которому упрощена процедура признания несовершеннолетнего жертвой уголовного преступления, а преступления против несовершеннолетних находятся под особым контролем.
Что касается вопроса привлечения к ответственности, то он регулируется специальным законодательством и предполагает применение более мягких наказаний, нежели к совершеннолетним.