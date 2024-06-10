https://sputnik-georgia.ru/20240610/russko-gruzinskiy-prazdnik-otmetyat-v-tulskoy-oblasti-rossii-288349681.html
Русско-грузинский праздник отметят в Тульской области России
Русско-грузинский праздник отметят в Тульской области России
Sputnik Грузия
Праздник состоится в деревне Федора Конюхова, основанной путешественником Федором Конюховым в 2019 году 10.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-10T17:59+0400
2024-06-10T17:59+0400
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ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Русско-грузинский праздник, посвященный сбору средств на кованые изделия для первого на территории Центральной России храма грузинского святого, преподобного Гавриила Самтаврийского (Ургебадзе), отметят в День России 12 июня в Тульской области, сообщили Sputnik Грузия в Благотворительном Фонде Архангела Михаила. Праздник состоится в деревне Федора Конюхова, основанной путешественником Федором Конюховым в 2019 году. Кроме того, гости мероприятия смогут помолиться на освящении икон для храма преподобного Гавриила. Также в ходе мероприятия пройдут выступления певца Александра Галицкого и группы "Щука". Чтобы стать участниками сбора и поездки, нужно внести через форму пожертвование в размере от 3 тысяч рублей с человека и в поле "комментарий" указать ключевое слово "Праздник". Пройти регистрацию можно по ссылке. Федор Конюхов – советский и российский путешественник, писатель, художник, священник Русской православной церкви (Московского патриархата). Его деревня находится в 100 километрах от Москвы в Заокском районе. Средства, вырученные от написанных им вовремя путешествий картин, идут на развитие деревни.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, новости, общество, грузия, федор конюхов, грузино-российские отношения
россия, новости, общество, грузия, федор конюхов, грузино-российские отношения
Русско-грузинский праздник отметят в Тульской области России
17:59 10.06.2024 (обновлено: 18:16 10.06.2024)
Праздник состоится в деревне Федора Конюхова, основанной путешественником Федором Конюховым в 2019 году
ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Русско-грузинский праздник, посвященный сбору средств на кованые изделия для первого на территории Центральной России храма грузинского святого, преподобного Гавриила Самтаврийского (Ургебадзе), отметят в День России 12 июня в Тульской области, сообщили Sputnik Грузия в Благотворительном Фонде Архангела Михаила.
Праздник состоится в деревне Федора Конюхова, основанной путешественником Федором Конюховым в 2019 году.
"Участникам торжества удастся пообщаться со знаменитым путешественником и побывать в мастерской Федора Конюхова, в Доме для друзей, посчитать часовни и скворечники", – сообщили в Фонде.
Кроме того, гости мероприятия смогут помолиться на освящении икон для храма преподобного Гавриила.
Также в ходе мероприятия пройдут выступления певца Александра Галицкого и группы "Щука".
Чтобы стать участниками сбора и поездки, нужно внести через форму пожертвование в размере от 3 тысяч рублей с человека и в поле "комментарий" указать ключевое слово "Праздник". Пройти регистрацию можно по ссылке
.
Федор Конюхов – советский и российский путешественник, писатель, художник, священник Русской православной церкви (Московского патриархата).
Обет построить храм преподобного Гавриила он дал, когда совершал опасное путешествие – одиночный переход на весельной лодке "Акрос" от Новой Зеландии к мысу Горн. Чудом спастись от урагана Конюхов смог благодаря молитве преподобному Гавриилу о помощи.
Его деревня находится в 100 километрах от Москвы в Заокском районе. Средства, вырученные от написанных им вовремя путешествий картин, идут на развитие деревни.