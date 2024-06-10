https://sputnik-georgia.ru/20240610/sbornaya-gruzii-po-futbolu-uverenno-pobedila-chernogoriyu-v-ramkakh-podgotovke-k-evro-2024-288341890.html

Сборная Грузии по футболу уверенно победила Черногорию в рамках подготовке к ЕВРО-2024

Сборная Грузии по футболу уверенно победила Черногорию в рамках подготовке к ЕВРО-2024

Sputnik Грузия

Сборная Грузии сыграет свой первый матч группы F 18 июня с командой Турции в Дортмунде 10.06.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Сборная Грузии за пять дней до начала чемпионата Европы по футболу обыграла команду Черногории в товарищеском матче в Подгорице - 3:1. Счет в матче на 10-й минуте открыл полузащитник австрийского "Штурма" Отар Китеишвили. Спустя 24 минуты после ювелирной подачи Кварацхелия отличился нападающий "Меца" Жорж Микаутадзе. Евро 2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Сборная Грузии сыграет свой первый матч группы F 18 июня с командой Турции в Дортмунде, 22 июня – со сборной Чехии в Гамбурге, а 26 июня – с командой Португалии в Гельзенкирхене. Сборная Грузии впервые в истории сыграет на чемпионате Европы по футболу благодаря победе в финале плей-офф Лиги наций квалификации на Евро над командой Греции в серии одиннадцатиметровых (4:2).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, черногория, отар китеишвили, буду зивзивадзе, сборная грузии по футболу, футбол