https://sputnik-georgia.ru/20240610/shavuot-2024-traditsii-i-obychai-evreyskogo-prazdnika-darovaniya-tory-288352171.html

Шавуот 2024: традиции и обычаи еврейского праздника дарования Торы

Шавуот 2024: традиции и обычаи еврейского праздника дарования Торы

Sputnik Грузия

Шавуот, или еврейский праздник дарования Торы, в 2024-м начнут отмечать 11 июня после захода солнца 10.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-10T20:47+0400

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Шавуот – один из трех главных еврейских храмовых праздников. Именно в этот день, по преданию, Моисей получил скрижали Завета с десятью заповедями от Бога на горе Синай. Как празднуют Шавуот, какие традиции и обычаи связаны с еврейским праздником дарования Торы, читайте в Sputnik Грузия. Как отмечают Шавуот Главная традиция Шавуот – слушать после утренней молитвы десять заповедей. Все присутствующие при этом встают, заново переживая тот благоговейный трепет, который впервые испытали евреи у горы Синай. Очень важно присутствовать во время чтения свитка Торы, поэтому все евреи, в том числе и младенцы, в это время должны быть в синагоге и слышать, как и три тысячи лет назад, слова десяти заповедей. В синагогах в праздник дарования Торы с утра читают Книгу Рут (Руфь), знаменитой праведницы, прабабушки царя Давида. По рождению Рут была моавитянка. Она вышла замуж за еврея, а после смерти супруга осталась со свекровью и приняла иудаизм. Принятие ею иудаизма, подобно принятию еврейским народом Торы, потому в Шавуот и читают книгу Рут. Также считается, что ее правнук (царь Давид) родился и умер в день, когда евреям была дарована Тора. В торжество из синагоги выносят свиток Торы и читают праздничные молитвы, которые рассказывают, как были дарованы скрижали еврейскому народу. Верующие в Шавуот приходят к иерусалимской Стене плача, чтобы поблагодарить Бога за полученные заповеди. Праздник дарования Торы объявлен в Израиле выходным днем. В Шавуот все веселятся. В больших городах по традиции проводят парады и выступают самодеятельные коллективы. Традиции праздника Праздничную ночь евреи обязаны изучать Тору. Эта традиции напоминает ту далекую тревожную ночь около горы Синай, которая предшествовала получению десяти заповедей. По традиции в Шавуот маленьких детей начинают обучать Торе. Для первого урока, по обычаю, пекут сладкое печенье в форме еврейских букв, которые, обмакивая в мед, предлагают юным ученикам съесть, предварительно прочитав ее. В Шавуот запрещено не только работать, но зажигать огонь. Поэтому евреи оставляют горящую горелку в праздник, чтобы употреблять огонь на кухне, а также для зажигания праздничных свечей и других нужд, так как спички в Шавуот использовать нельзя. Также в праздник дарования Торы нельзя пользоваться транспортом и брать деньги в руки. Существует традиция погружаться в канун праздника дарования Торы в микву (ритуальный бассейн), поскольку все евреи должны перед торжеством очиститься. Очистительное погружение совершают и в праздник утром. Дома и синагоги в Шавуот украшают различными гирляндами из растений и красивыми бумажными аппликациями. Эта традиция напоминает евреям о том, что в день получения Торы их далекие предки настолько обрадовались, что украсили свои шалаши, расположенные у горы Синай, тем, что у них там было под рукой. Шавуот начинают отмечать накануне после захода солнца. В домах зажигают свечи, а в синагоге читают вечернюю праздничную молитву. Вернувшись из синагоги, дома устраивают праздничную трапезу. В Шавуот проводят две праздничные трапезы – вечернюю и утреннюю. Каждую из них начинают с кидуша – это еврейский обряд освящения, который производят над бокалом вина. В праздничную трапезу по традиции обязательно включают молочные и мучные блюда. Это напоминает евреям, что в день дарования Торы их предки из-за данных им законов кошерности не могли использовать свою кухонную утварь. По еврейской традиции в Шавуот хотя бы две трапезы должны быть мясными, чтобы воплотить заповедь "Радуйся в свои праздники". Однако смешивать мясные блюда с молочными по законам кошерности нельзя. Сначала завершают молочную трапезу, а после часового перерыва, расстилают на стол новую скатерть и подают мясные блюда. В Шавуот по традиции едят пироги, испеченные на меду. Этот обычай напоминает евреям о том, что Тора для тех, кто ее учит, воспринимается как мед и молоко. Материал подготовлен на основе открытых источников

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