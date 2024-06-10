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В Грузии оценили результаты выборов в Европарламент
В Грузии оценили результаты выборов в Европарламент
Sputnik Грузия
Внутренняя жизнь Европарламента станет более разнообразной, считает депутат Ираклий Кадагишвили 10.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-10T11:24+0400
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ТБИЛИСИ, 10 июня — Sputnik. Победа ультраправых на выборах в Европарламент еще больше обострит внутрипарламентскую политическую борьбу, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кадагишвили. Согласно предварительным итогам выборов в Европарламент, Европейская народная партия (ЕНП), поддерживающая действующую главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен, получила большинство. При этом во многих странах Евросоюза, включая Германию, Францию, Австрию, правящие партии на этих выборах потерпели полное поражение. Внутренняя жизнь Европарламента, по мнению депутата, станет более разнообразной, будет больше полемики, конфронтации и столкновения позиций. Масштаб изменений в Европе оказался больше, чем ожидалось, об этом написал руководитель неправительственной организации "Грузия прежде всего" Вато Шакарашвили на своей странице в соцсети.Выборы в ЕП прошли в 27 странах ЕС с 6 по 9 июня. Общая явка, по предварительным данным, составила 51%. Нынешняя глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже заявила, что уверена в своем переизбрании на новый срок во главе Еврокомиссии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, новости, грузия, ираклий кадагишвили, урсула фон дер ляйен, европарламент, еврокомиссия, грузинская мечта - демократическая грузия
В Грузии оценили результаты выборов в Европарламент
11:24 10.06.2024 (обновлено: 11:28 10.06.2024)
Внутренняя жизнь Европарламента станет более разнообразной, считает депутат Ираклий Кадагишвили
ТБИЛИСИ, 10 июня — Sputnik. Победа ультраправых на выборах в Европарламент еще больше обострит внутрипарламентскую политическую борьбу, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кадагишвили.
Согласно предварительным итогам выборов в Европарламент, Европейская народная партия (ЕНП), поддерживающая действующую главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен, получила большинство. При этом во многих странах Евросоюза, включая Германию, Францию, Австрию, правящие партии на этих выборах потерпели полное поражение.
"Крайне правые, крайне левые еще в большей дозе приходят в Европейский парламент. Это еще больше обострит внутрипарламентскую политическую борьбу", - заявил Кадагишвили.
Внутренняя жизнь Европарламента, по мнению депутата, станет более разнообразной, будет больше полемики, конфронтации и столкновения позиций.
"Возможно, нам будет дана большая возможность для, того чтобы в этой борьбе найти такие элементы, политические группы, которые будут более реалистично оценивать текущую ситуацию в Грузии, и политическая жизнь в Европарламенте не будет подчинена одному политическому нарративу", - отметил Кадагишвили.
Масштаб изменений в Европе оказался больше, чем ожидалось, об этом написал руководитель неправительственной организации "Грузия прежде всего" Вато Шакарашвили на своей странице в соцсети.
"Обновление Европарламента означает, что в бюрократии Евросоюза произойдет очень много кадровых изменений!.. Подает признаки жизни", - написал Шакаришвили.
Выборы в ЕП прошли в 27 странах ЕС с 6 по 9 июня. Общая явка, по предварительным данным, составила 51%.
Нынешняя глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже заявила, что уверена в своем переизбрании на новый срок во главе Еврокомиссии.