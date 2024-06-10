https://sputnik-georgia.ru/20240610/v-gruzii-otsenili-rezultaty-vyborov-v-evroparlament-288344050.html

В Грузии оценили результаты выборов в Европарламент

В Грузии оценили результаты выборов в Европарламент

Sputnik Грузия

Внутренняя жизнь Европарламента станет более разнообразной, считает депутат Ираклий Кадагишвили 10.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-10T11:24+0400

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еврокомиссия

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 10 июня — Sputnik. Победа ультраправых на выборах в Европарламент еще больше обострит внутрипарламентскую политическую борьбу, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кадагишвили. Согласно предварительным итогам выборов в Европарламент, Европейская народная партия (ЕНП), поддерживающая действующую главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен, получила большинство. При этом во многих странах Евросоюза, включая Германию, Францию, Австрию, правящие партии на этих выборах потерпели полное поражение. Внутренняя жизнь Европарламента, по мнению депутата, станет более разнообразной, будет больше полемики, конфронтации и столкновения позиций. Масштаб изменений в Европе оказался больше, чем ожидалось, об этом написал руководитель неправительственной организации "Грузия прежде всего" Вато Шакарашвили на своей странице в соцсети.Выборы в ЕП прошли в 27 странах ЕС с 6 по 9 июня. Общая явка, по предварительным данным, составила 51%. Нынешняя глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже заявила, что уверена в своем переизбрании на новый срок во главе Еврокомиссии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, ираклий кадагишвили, урсула фон дер ляйен, европарламент, еврокомиссия, грузинская мечта - демократическая грузия