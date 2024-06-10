https://sputnik-georgia.ru/20240610/v-stolitse-gruzii-sostoyalsya-ezhegodnyy-festival-syra---video-288343732.html

В столице Грузии состоялся ежегодный фестиваль сыра - видео

В столице Грузии состоялся ежегодный фестиваль сыра - видео

Sputnik Грузия

В Тбилиси в парке Мтацминда прошел ежегодный большой фестиваль сыра. Гости могли продегустировать понравившиеся им сорта сыра и приобрести их. Подробнее ... 10.06.2024, Sputnik Грузия

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2024-06-10T10:40+0400

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фестиваль сыра

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Участие в фестивале приняли как крупные компании, так и небольшие семейные хозяйства. Тут можно было попробовать уникальные сорта сыра из разных уголков страны.

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