https://sputnik-georgia.ru/20240610/v-stolitse-gruzii-sostoyalsya-ezhegodnyy-festival-syra---video-288343732.html
В столице Грузии состоялся ежегодный фестиваль сыра - видео
В столице Грузии состоялся ежегодный фестиваль сыра - видео
Sputnik Грузия
В Тбилиси в парке Мтацминда прошел ежегодный большой фестиваль сыра. Гости могли продегустировать понравившиеся им сорта сыра и приобрести их. Подробнее ... 10.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-10T10:40+0400
2024-06-10T10:40+0400
2024-06-10T10:40+0400
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Участие в фестивале приняли как крупные компании, так и небольшие семейные хозяйства. Тут можно было попробовать уникальные сорта сыра из разных уголков страны.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, сыр, фестиваль сыра, вкусная грузия, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, сыр, фестиваль сыра, вкусная грузия, видео
В столице Грузии состоялся ежегодный фестиваль сыра - видео
В Тбилиси в парке Мтацминда прошел ежегодный большой фестиваль сыра. Гости могли продегустировать понравившиеся им сорта сыра и приобрести их. Подробнее - смотрите в видео Sputnik Грузии.
Участие в фестивале приняли как крупные компании, так и небольшие семейные хозяйства. Тут можно было попробовать уникальные сорта сыра из разных уголков страны.