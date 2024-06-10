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Важная победа – Кварацхелия рассказал о настроении в команде после победы над Черногорией
Важная победа – Кварацхелия рассказал о настроении в команде после победы над Черногорией
Sputnik Грузия
Сборная Грузии сыграет свой первый матч группы F 18 июня с командой Турции в Дортмунде 10.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-10T15:30+0400
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ТБИЛИСИ, 10 июня — Sputnik. Для сборной Грузии было очень важно завершить товарищеский матч с Черногорией перед началом Евро 2024 на позитивной ноте, рассказал один из молодых лидеров команды, нападающий Хвича Кварацхелия журналистам. Сборная Грузии за пять дней до начала чемпионата Европы по футболу обыграла команду Черногории в товарищеском матче в Подгорице – 3:1. За сборную Грузии отличились Отар Китеишвили, Жорж Микаутадзе и Буду Зивзивадзе. По его словам , это был хороший спарринг против довольно сильного соперника. "У них очень хорошие игроки, но, на мой взгляд, мы сыграли очень хорошо. Мы использовали много новых вещей, которые у нас были в тактическом плане, то, что проходили вместе с тренером", – сказал Кварацхелия. Думаю, эта игра пойдет нам на пользу к чемпионату Европы, подытожил нападающий. В мачте против Черногории Кварацхелия не забил, но стал автором голевой передачи на Жоржа Микаутадзе. Евро 2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Сборная Грузии сыграет свой первый матч группы F 18 июня с командой Турции в Дортмунде, 22 июня – со сборной Чехии в Гамбурге, а 26 июня – с командой Португалии в Гельзенкирхене. Сборная Грузии впервые в истории сыграет на чемпионате Европы по футболу благодаря победе в финале плей-офф Лиги наций квалификации на Евро над командой Греции в серии одиннадцатиметровых (4:2).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, черногория, турция, дортмунд, хвича кварацхелия, отар китеишвили, буду зивзивадзе, георгий микаутадзе, футбол, сборная грузии по футболу
спорт, грузия, новости, черногория, турция, дортмунд, хвича кварацхелия, отар китеишвили, буду зивзивадзе, георгий микаутадзе, футбол, сборная грузии по футболу
Важная победа – Кварацхелия рассказал о настроении в команде после победы над Черногорией
Сборная Грузии сыграет свой первый матч группы F 18 июня с командой Турции в Дортмунде
ТБИЛИСИ, 10 июня — Sputnik. Для сборной Грузии было очень важно завершить товарищеский матч с Черногорией перед началом Евро 2024 на позитивной ноте, рассказал один из молодых лидеров команды, нападающий Хвича Кварацхелия журналистам.
Сборная Грузии за пять дней до начала чемпионата Европы по футболу обыграла команду Черногории в товарищеском матче в Подгорице – 3:1. За сборную Грузии отличились Отар Китеишвили, Жорж Микаутадзе и Буду Зивзивадзе.
"Думаю, для нас было важно завершить эту игру на позитиве, потому что мы приедем в Германию, так сказать, на чемпионат Европы в хорошем настроении", – сказал Кварацхелия.
По его словам , это был хороший спарринг против довольно сильного соперника.
"У них очень хорошие игроки, но, на мой взгляд, мы сыграли очень хорошо. Мы использовали много новых вещей, которые у нас были в тактическом плане, то, что проходили вместе с тренером", – сказал Кварацхелия.
Думаю, эта игра пойдет нам на пользу к чемпионату Европы, подытожил нападающий.
В мачте против Черногории Кварацхелия не забил, но стал автором голевой передачи на Жоржа Микаутадзе.
Евро 2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Сборная Грузии сыграет свой первый матч группы F 18 июня с командой Турции в Дортмунде, 22 июня – со сборной Чехии в Гамбурге, а 26 июня – с командой Португалии в Гельзенкирхене.
Сборная Грузии впервые в истории сыграет на чемпионате Европы по футболу благодаря победе в финале плей-офф Лиги наций квалификации на Евро над командой Греции в серии одиннадцатиметровых (4:2).