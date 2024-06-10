https://sputnik-georgia.ru/20240610/vse-delo-v-karme--vitse-spiker-prokommentiroval-otstavku-predsedatelya-natsdvizheniya-288352473.html
Все дело в карме – вице-спикер прокомментировал отставку председателя "Нацдвижения"
Все дело в карме – вице-спикер прокомментировал отставку председателя "Нацдвижения"
Sputnik Грузия
У них нет какой-то серьезной программы, которой можно было бы предложить что-то новое нашим гражданам, сказал вице-спикер 10.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-10T21:24+0400
2024-06-10T21:24+0400
2024-06-10T21:24+0400
политика
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леван хабеишвили
тинатин бокучава
единое национальное движение
ника мелия
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ТБИЛИСИ, 10 июня — Sputnik. Время от времени коллективное "Нацдвижение" требует отставки правительства "Грузинской мечты", а заканчивается все это отставкой собственного председателя, чему виной карма партии, заявил вице-спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе. Председатель крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Леван Хабеишвили покинул должность по состоянию здоровья. Свое решение оппозиционный политик озвучил на брифинге 8 июня. В качестве своей замены Хабеишвили предложил кандидатуру депутата Тины Бокучава. Лидеры правящей силы называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение" и ее соратников коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", которая, вопреки интересам Грузии и народа, пытается расшатать ситуацию, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну. По слова вице-спикера, оппозиционным партиям нужно заняться реальной повесткой дня, которая будет основываться не на деструктивных действиях, а на конкретных программах и делах. Лидер "Единого нацдвижения", депутат парламента Грузии Леван Хабеишвили пострадал на акции протеста против закона "О прозрачности иностранного влияния" 30 апреля. По данным МВД, он ворвался в кордон полиции для того, чтобы помешать правоохранителям. У Хабеишвили был перелом носа, повреждения в области глаза и сотрясение мозга. Ему понадобилась операция. Леван Хабеишвили возглавил "Нацдвижение" 6 февраля 2023 года. Уже к концу года часть несогласных с политикой партии и действиями Хабеишвили, в том числе бывший председатель оппозиционной силы Ника Мелия, покинули партию. В марте Мелия вместе с Никой Гварамия заявили о создании новой силы "Ахали", куда вошли покинувшие "Нацдвижение" вместе с Мелия политики. В данный момент вся прозападная оппозиция ведет переговоры о совместной коалиции перед выборами, куда, по предварительной информации, войдут и "Нацдвижение", и "Ахали". Выборы в парламент Грузии состоятся 26 октября.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, арчил талаквадзе, леван хабеишвили, тинатин бокучава, единое национальное движение, ника мелия
политика, грузия, новости, арчил талаквадзе, леван хабеишвили, тинатин бокучава, единое национальное движение, ника мелия
Все дело в карме – вице-спикер прокомментировал отставку председателя "Нацдвижения"
У них нет какой-то серьезной программы, которой можно было бы предложить что-то новое нашим гражданам, сказал вице-спикер
ТБИЛИСИ, 10 июня — Sputnik. Время от времени коллективное "Нацдвижение" требует отставки правительства "Грузинской мечты", а заканчивается все это отставкой собственного председателя, чему виной карма партии, заявил вице-спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе.
Председатель крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Леван Хабеишвили покинул должность по состоянию здоровья. Свое решение оппозиционный политик озвучил на брифинге 8 июня. В качестве своей замены Хабеишвили предложил кандидатуру депутата Тины Бокучава.
"Уже в который раз коллективное "Нацдвижение" требует отставки власти "Грузинской мечты" и заканчивает все это смещением собственного председателя. Однажды они сместили Нику Мелия, сейчас вот Левана Хабеишвили. Видимо, это их карм. То, что они желают другим, в конечном итоге возвращается в собственную партию", – заявил Талаквадзе.
Лидеры правящей силы называют крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение" и ее соратников коллективным "Нацдвижением" и "радикальной оппозицией", которая, вопреки интересам Грузии и народа, пытается расшатать ситуацию, устроить революцию и, в случае смены власти, втянуть страну в войну.
По слова вице-спикера, оппозиционным партиям нужно заняться реальной повесткой дня, которая будет основываться не на деструктивных действиях, а на конкретных программах и делах.
"Неделю за неделей они ищут поддержки за пределами страны, ищут темы в заявлениях других людей, у них даже нет лидеров, которых можно было бы представить обществу, тем более, у них нет какой-то серьезной программы, которой можно было бы предложить что-то новое нашим гражданам", – сказал Талаквадзе.
Лидер "Единого нацдвижения", депутат парламента Грузии Леван Хабеишвили пострадал на акции протеста против закона "О прозрачности иностранного влияния" 30 апреля. По данным МВД, он ворвался в кордон полиции для того, чтобы помешать правоохранителям. У Хабеишвили был перелом носа, повреждения в области глаза и сотрясение мозга. Ему понадобилась операция.
Леван Хабеишвили возглавил "Нацдвижение" 6 февраля 2023 года. Уже к концу года часть несогласных с политикой партии и действиями Хабеишвили, в том числе бывший председатель оппозиционной силы Ника Мелия, покинули партию. В марте Мелия вместе с Никой Гварамия заявили о создании новой силы "Ахали", куда вошли покинувшие "Нацдвижение" вместе с Мелия политики.
В данный момент вся прозападная оппозиция ведет переговоры о совместной коалиции перед выборами, куда, по предварительной информации, войдут и "Нацдвижение", и "Ахали".
Выборы в парламент Грузии состоятся 26 октября.