https://sputnik-georgia.ru/20240610/vybory-v-evroparlament---spiker-parlamenta-gruzii-otsenil-nastroeniya-sredi-izbirateley-288348483.html

Выборы в Европарламент – спикер парламента Грузии оценил настроения среди избирателей

Выборы в Европарламент – спикер парламента Грузии оценил настроения среди избирателей

Sputnik Грузия

Во многих странах Евросоюза на выборах в Европарламент правящие партии потерпели полное поражение 10.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-10T15:59+0400

2024-06-10T15:59+0400

2024-06-10T16:33+0400

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ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Выборы в Европарламент показали, что властям стран ЕС, в первую очередь, важно прислушиваться к мнению и оценкам собственного населения, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили журналистам. Согласно предварительным итогам выборов в Европарламент, Европейская народная партия (ЕНП), поддерживающая действующую главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен, получила большинство. При этом во многих странах Евросоюза, включая Германию, Францию, Австрию, правящие партии на этих выборах потерпели полное поражение. По словам Папуашвили, жители стран ЕС, особенно молодежь, устали от неолиберальных подходов власти и все более склоняется к консерватизму. Как подчеркнул спикер парламента, выборы еще раз показали, что вначале нужно руководствоваться национальными интересами своих стран, а только потом говорить об общих европейских интересах. Выборы в ЕП прошли в 27 странах ЕС с 6 по 9 июня. Общая явка, по предварительным данным, составила 51%. Нынешняя глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже заявила, что уверена в своем переизбрании на новый срок во главе Еврокомиссии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, шалва папуашвили, урсула фон дер ляйен, европарламент, еврокомиссия