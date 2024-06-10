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Выборы в Европарламент – спикер парламента Грузии оценил настроения среди избирателей
Выборы в Европарламент – спикер парламента Грузии оценил настроения среди избирателей
Sputnik Грузия
Во многих странах Евросоюза на выборах в Европарламент правящие партии потерпели полное поражение 10.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-10T15:59+0400
2024-06-10T15:59+0400
2024-06-10T16:33+0400
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ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Выборы в Европарламент показали, что властям стран ЕС, в первую очередь, важно прислушиваться к мнению и оценкам собственного населения, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили журналистам. Согласно предварительным итогам выборов в Европарламент, Европейская народная партия (ЕНП), поддерживающая действующую главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен, получила большинство. При этом во многих странах Евросоюза, включая Германию, Францию, Австрию, правящие партии на этих выборах потерпели полное поражение. По словам Папуашвили, жители стран ЕС, особенно молодежь, устали от неолиберальных подходов власти и все более склоняется к консерватизму. Как подчеркнул спикер парламента, выборы еще раз показали, что вначале нужно руководствоваться национальными интересами своих стран, а только потом говорить об общих европейских интересах. Выборы в ЕП прошли в 27 странах ЕС с 6 по 9 июня. Общая явка, по предварительным данным, составила 51%. Нынешняя глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже заявила, что уверена в своем переизбрании на новый срок во главе Еврокомиссии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, новости, грузия, шалва папуашвили, урсула фон дер ляйен, европарламент, еврокомиссия
Выборы в Европарламент – спикер парламента Грузии оценил настроения среди избирателей
15:59 10.06.2024 (обновлено: 16:33 10.06.2024)
Во многих странах Евросоюза на выборах в Европарламент правящие партии потерпели полное поражение
ТБИЛИСИ, 10 июн — Sputnik. Выборы в Европарламент показали, что властям стран ЕС, в первую очередь, важно прислушиваться к мнению и оценкам собственного населения, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили журналистам.
Согласно предварительным итогам выборов в Европарламент, Европейская народная партия (ЕНП), поддерживающая действующую главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен, получила большинство. При этом во многих странах Евросоюза, включая Германию, Францию, Австрию, правящие партии на этих выборах потерпели полное поражение.
"Мы увидели, что из-за результата во Франции были назначены внеочередные выборы, премьер-министр Бельгии подал в отставку, увидели, что правящая коалиция в Германии заняла третье, четвертое, пятое место. Это в некоторой степени показывает оценку политики власти населением этих стран... Поэтому важно, чтобы власти этих стран прислушались к настроениям собственного населения и их оценкам", – заявил Папуашвили.
По словам Папуашвили, жители стран ЕС, особенно молодежь, устали от неолиберальных подходов власти и все более склоняется к консерватизму.
"Одной из важных тенденций среди них является то, что молодежь в Европе все больше поддерживает подход к консервативным, традиционным ценностям. Эти выборы в странах-членах показали, что особенно молодежь больше задумывается о том, в чем заключаются интересы их собственной страны и народа. И уже исходя из этого смотрят на общие интересы", – заявил Папуашвили.
Как подчеркнул спикер парламента, выборы еще раз показали, что вначале нужно руководствоваться национальными интересами своих стран, а только потом говорить об общих европейских интересах.
Выборы в ЕП прошли в 27 странах ЕС с 6 по 9 июня. Общая явка, по предварительным данным, составила 51%.
Нынешняя глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже заявила, что уверена в своем переизбрании на новый срок во главе Еврокомиссии.