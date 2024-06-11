Победители конкурса Pink Lady® Food Photographer of the Year 2024
Снимок "Шарики из пасты из красной фасоли" китайского фотографа Яна Чжунхуа, победивший в конкурсе Pink Lady® Food Photographer of the Year 2024.
Снимок "Шарики из пасты из красной фасоли" китайского фотографа Яна Чжунхуа, победивший в конкурсе Pink Lady® Food Photographer of the Year 2024.
Снимок "Пусть едят торт!" британского фотографа Линн Кеннеди, победившей в категории "Свадебный фуд-фотограф".
Снимок "Пусть едят торт!" британского фотографа Линн Кеннеди, победившей в категории "Свадебный фуд-фотограф".
Снимок "Овцеводство народа Чам" вьетнамского фотографа Цао Ки Нхана.
Снимок "Овцеводство народа Чам" вьетнамского фотографа Цао Ки Нхана.
Снимок "Сладкий Дионис" фотограф Эльбы Форстера из ЮАР.
Снимок "Сладкий Дионис" фотограф Эльбы Форстера из ЮАР.
Снимок "Рыбак из мангровых лесов" фотографа Тео Чин Леонга.
Снимок "Рыбак из мангровых лесов" фотографа Тео Чин Леонга.
Снимок "Незваный гость на обеде" британского фотографа Лоррейна Пула.
Снимок "Незваный гость на обеде" британского фотографа Лоррейна Пула.
Снимок "Завтрак с Брокпасами" индийского фотографа Дебдатта Чакраборти.
Снимок "Завтрак с Брокпасами" индийского фотографа Дебдатта Чакраборти.
Снимок "Новая жизнь – новый потенциал" австралийского фотографа Кристины Тейлор.
Снимок "Новая жизнь – новый потенциал" австралийского фотографа Кристины Тейлор.
Снимок "Свинина, смех и красное вино" испанского фотографа Вирджинии Моран.
Снимок "Свинина, смех и красное вино" испанского фотографа Вирджинии Моран.
Снимок "Ле Лиенс дю Вин" французского фотографа Джонатана Тевене.
Снимок "Ле Лиенс дю Вин" французского фотографа Джонатана Тевене.
Снимок "Рыбак" эмиратского фотографа Хейна ван Тондера.
Снимок "Рыбак" эмиратского фотографа Хейна ван Тондера.
Снимок "Сбор сетей" вьетнамского фотографа Дьем Цао Тхи Нгок, высоко оцененный в конкурсе Lady® Food Photographer of the Year.
Снимок "Сбор сетей" вьетнамского фотографа Дьем Цао Тхи Нгок, высоко оцененный в конкурсе Lady® Food Photographer of the Year.
Снимок "Пазл с ревенем Любовь" британского фотографа Барборы Баретич.
Снимок "Пазл с ревенем Любовь" британского фотографа Барборы Баретич.
Снимок "День в поле" тайского фотографа Натнатча Чатурапитаморн.
Снимок "День в поле" тайского фотографа Натнатча Чатурапитаморн.
Снимок "Борьба за спасение жизни" фотографа Мохаммада Риаз Уддина из Бангладеша.
Снимок "Борьба за спасение жизни" фотографа Мохаммада Риаз Уддина из Бангладеша.
Снимок "Новый год в старом пещерном жилище" китайского фотографа Жэнь Сютина.
Снимок "Новый год в старом пещерном жилище" китайского фотографа Жэнь Сютина.