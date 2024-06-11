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Победители конкурса Pink Lady® Food Photographer of the Year 2024
Победители конкурса Pink Lady® Food Photographer of the Year 2024
Sputnik Грузия
Подведены итоги конкурса фуд-фотографии Pink Lady® Food Photographer of the Year 2024. Смотрите в фотоленте Sputnik лучшие снимки еды, пищевой индустрии и... 11.06.2024, Sputnik Грузия
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Работа "Шарики из красной бобовой пасты" китайского фотографа Чжунхуа Яна получила главный приз конкурса кулинарной фотографии. Снимок, занявший первое место в категории "Праздничные блюда", спонсируемой производителем шампанского Taittinger, был сделан в сельском районе Сяншань в провинции Чжэцзян во время подготовки к Празднику весны, известному также как китайский Новый год.
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фото, мультимедиа, видео, новости грузии в фотографиях
фото, мультимедиа, видео, новости грузии в фотографиях

Победители конкурса Pink Lady® Food Photographer of the Year 2024

13:07 11.06.2024
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Подведены итоги конкурса фуд-фотографии Pink Lady® Food Photographer of the Year 2024. Смотрите в фотоленте Sputnik лучшие снимки еды, пищевой индустрии и сельского хозяйства
Работа "Шарики из красной бобовой пасты" китайского фотографа Чжунхуа Яна получила главный приз конкурса кулинарной фотографии. Снимок, занявший первое место в категории "Праздничные блюда", спонсируемой производителем шампанского Taittinger, был сделан в сельском районе Сяншань в провинции Чжэцзян во время подготовки к Празднику весны, известному также как китайский Новый год.
© photo : Yang Zhonghua/Pink Lady® Food Photographer of the Year 2024

Снимок "Шарики из пасты из красной фасоли" китайского фотографа Яна Чжунхуа, победивший в конкурсе Pink Lady® Food Photographer of the Year 2024.

Снимок &quot;Шарики из пасты из красной фасоли&quot; китайского фотографа Яна Чжунхуа, победивший в конкурсе Pink Lady® Food Photographer of the Year 2024. - Sputnik Грузия
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© photo : Yang Zhonghua/Pink Lady® Food Photographer of the Year 2024

Снимок "Шарики из пасты из красной фасоли" китайского фотографа Яна Чжунхуа, победивший в конкурсе Pink Lady® Food Photographer of the Year 2024.

© photo : Lynne Kennedy/Pink Lady® Food Photographer of the Year 2024

Снимок "Пусть едят торт!" британского фотографа Линн Кеннеди, победившей в категории "Свадебный фуд-фотограф".

Снимок &quot;Пусть едят торт!&quot; британского фотографа Линн Кеннеди, победившей в категории &quot;Свадебный фуд-фотограф&quot;. - Sputnik Грузия
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© photo : Lynne Kennedy/Pink Lady® Food Photographer of the Year 2024

Снимок "Пусть едят торт!" британского фотографа Линн Кеннеди, победившей в категории "Свадебный фуд-фотограф".

© photo : Cao Ky Nhan/Pink Lady® Food Photographer of the Year 2024

Снимок "Овцеводство народа Чам" вьетнамского фотографа Цао Ки Нхана.

Снимок &quot;Овцеводство народа Чам&quot; вьетнамского фотографа Цао Ки Нхана. - Sputnik Грузия
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© photo : Cao Ky Nhan/Pink Lady® Food Photographer of the Year 2024

Снимок "Овцеводство народа Чам" вьетнамского фотографа Цао Ки Нхана.

© photo : Elbe Vorster_Sweet Dionysus/Pink Lady® Food Photographer of the Year 2024

Снимок "Сладкий Дионис" фотограф Эльбы Форстера из ЮАР.

Снимок &quot;Сладкий Дионис&quot; фотограф Эльбы Форстера из ЮАР. - Sputnik Грузия
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© photo : Elbe Vorster_Sweet Dionysus/Pink Lady® Food Photographer of the Year 2024

Снимок "Сладкий Дионис" фотограф Эльбы Форстера из ЮАР.

© photo : Teo Chin Leong/Pink Lady® Food Photographer of the Year 2024

Снимок "Рыбак из мангровых лесов" фотографа Тео Чин Леонга.

Снимок &quot;Рыбак из мангровых лесов&quot; фотографа Тео Чин Леонга. - Sputnik Грузия
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© photo : Teo Chin Leong/Pink Lady® Food Photographer of the Year 2024

Снимок "Рыбак из мангровых лесов" фотографа Тео Чин Леонга.

© photo : Lorraine Poole/Pink Lady® Food Photographer of the Year 2024

Снимок "Незваный гость на обеде" британского фотографа Лоррейна Пула.

Снимок &quot;Незваный гость на обеде&quot; британского фотографа Лоррейна Пула. - Sputnik Грузия
6/16
© photo : Lorraine Poole/Pink Lady® Food Photographer of the Year 2024

Снимок "Незваный гость на обеде" британского фотографа Лоррейна Пула.

© photo : Debdatta Chakraborty/Pink Lady® Food Photographer of the Year 2024

Снимок "Завтрак с Брокпасами" индийского фотографа Дебдатта Чакраборти.

Снимок &quot;Завтрак с Брокпасами&quot; индийского фотографа Дебдатта Чакраборти. - Sputnik Грузия
7/16
© photo : Debdatta Chakraborty/Pink Lady® Food Photographer of the Year 2024

Снимок "Завтрак с Брокпасами" индийского фотографа Дебдатта Чакраборти.

© photo : Kristyn Taylor/Pink Lady® Food Photographer of the Year 2024

Снимок "Новая жизнь – новый потенциал" австралийского фотографа Кристины Тейлор.

Снимок &quot;Новая жизнь – новый потенциал&quot; австралийского фотографа Кристины Тейлор. - Sputnik Грузия
8/16
© photo : Kristyn Taylor/Pink Lady® Food Photographer of the Year 2024

Снимок "Новая жизнь – новый потенциал" австралийского фотографа Кристины Тейлор.

© photo : Virginia Morán/Pink Lady® Food Photographer of the Year 2024

Снимок "Свинина, смех и красное вино" испанского фотографа Вирджинии Моран.

Снимок &quot;Свинина, смех и красное вино&quot; испанского фотографа Вирджинии Моран. - Sputnik Грузия
9/16
© photo : Virginia Morán/Pink Lady® Food Photographer of the Year 2024

Снимок "Свинина, смех и красное вино" испанского фотографа Вирджинии Моран.

© photo : Jonathan Thevenet/Pink Lady® Food Photographer of the Year 2024

Снимок "Ле Лиенс дю Вин" французского фотографа Джонатана Тевене.

Снимок &quot;Ле Лиенс дю Вин&quot; французского фотографа Джонатана Тевене. - Sputnik Грузия
10/16
© photo : Jonathan Thevenet/Pink Lady® Food Photographer of the Year 2024

Снимок "Ле Лиенс дю Вин" французского фотографа Джонатана Тевене.

© photo : Hein van Tonder/Pink Lady® Food Photographer of the Year 2024

Снимок "Рыбак" эмиратского фотографа Хейна ван Тондера.

Снимок &quot;Рыбак&quot; эмиратского фотографа Хейна ван Тондера. - Sputnik Грузия
11/16
© photo : Hein van Tonder/Pink Lady® Food Photographer of the Year 2024

Снимок "Рыбак" эмиратского фотографа Хейна ван Тондера.

© photo : Diem Cao Thi Ngoc/Pink Lady® Food Photographer of the Year 2024

Снимок "Сбор сетей" вьетнамского фотографа Дьем Цао Тхи Нгок, высоко оцененный в конкурсе Lady® Food Photographer of the Year.

Снимок &quot;Сбор сетей&quot; вьетнамского фотографа Дьем Цао Тхи Нгок, высоко оцененный в конкурсе Lady® Food Photographer of the Year. - Sputnik Грузия
12/16
© photo : Diem Cao Thi Ngoc/Pink Lady® Food Photographer of the Year 2024

Снимок "Сбор сетей" вьетнамского фотографа Дьем Цао Тхи Нгок, высоко оцененный в конкурсе Lady® Food Photographer of the Year.

© photo : Barbora Baretic/Pink Lady® Food Photographer of the Year 2024

Снимок "Пазл с ревенем Любовь" британского фотографа Барборы Баретич.

Снимок &quot;Пазл с ревенем Любовь&quot; британского фотографа Барборы Баретич. - Sputnik Грузия
13/16
© photo : Barbora Baretic/Pink Lady® Food Photographer of the Year 2024

Снимок "Пазл с ревенем Любовь" британского фотографа Барборы Баретич.

© photo : Natnattcha Chaturapitamorn/Pink Lady® Food Photographer of the Year 2024

Снимок "День в поле" тайского фотографа Натнатча Чатурапитаморн.

Снимок &quot;День в поле&quot; тайского фотографа Натнатча Чатурапитаморн. - Sputnik Грузия
14/16
© photo : Natnattcha Chaturapitamorn/Pink Lady® Food Photographer of the Year 2024

Снимок "День в поле" тайского фотографа Натнатча Чатурапитаморн.

© photo : Mohammad Reaz Uddin/Pink Lady® Food Photographer of the Year 2024

Снимок "Борьба за спасение жизни" фотографа Мохаммада Риаз Уддина из Бангладеша.

Снимок &quot;Борьба за спасение жизни&quot; фотографа Мохаммада Риаз Уддина из Бангладеша. - Sputnik Грузия
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© photo : Mohammad Reaz Uddin/Pink Lady® Food Photographer of the Year 2024

Снимок "Борьба за спасение жизни" фотографа Мохаммада Риаз Уддина из Бангладеша.

© photo : Ren Xiuting/Pink Lady® Food Photographer of the Year 2024

Снимок "Новый год в старом пещерном жилище" китайского фотографа Жэнь Сютина.

Снимок &quot;Новый год в старом пещерном жилище&quot; китайского фотографа Жэнь Сютина. - Sputnik Грузия
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© photo : Ren Xiuting/Pink Lady® Food Photographer of the Year 2024

Снимок "Новый год в старом пещерном жилище" китайского фотографа Жэнь Сютина.

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