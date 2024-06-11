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Победители конкурса Pink Lady® Food Photographer of the Year 2024

Победители конкурса Pink Lady® Food Photographer of the Year 2024

Sputnik Грузия

Подведены итоги конкурса фуд-фотографии Pink Lady® Food Photographer of the Year 2024. Смотрите в фотоленте Sputnik лучшие снимки еды, пищевой индустрии и... 11.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-11T13:07+0400

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Работа "Шарики из красной бобовой пасты" китайского фотографа Чжунхуа Яна получила главный приз конкурса кулинарной фотографии. Снимок, занявший первое место в категории "Праздничные блюда", спонсируемой производителем шампанского Taittinger, был сделан в сельском районе Сяншань в провинции Чжэцзян во время подготовки к Празднику весны, известному также как китайский Новый год.

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