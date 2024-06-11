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Авиакомпания "Азимут" свяжет Москву с Кутаиси

Авиакомпания "Азимут" свяжет Москву с Кутаиси

Sputnik Грузия

Авиакомпания будет выполнять рейс Москва – Кутаиси – Москва два раза в неделю по вторникам и пятницам до 25 октября 2024 года 11.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-11T23:46+0400

2024-06-11T23:46+0400

2024-06-11T23:46+0400

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ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Российская авиакомпания "Азимут" начинает выполнять рейсы между Москвой и Кутаиси со 2 июля 2024 года, сообщается на сайте авиаперевозчика. Авиакомпания будет выполнять рейс Москва – Кутаиси – Москва два раза в неделю по вторникам и пятницам до 25 октября 2024 года. Авиакомпания Азимут с 2023 года выполняет полеты в Грузию: в Тбилиси – из Внуково, Минеральных Вод, Сочи, Уфы и Санкт-Петербурга, в Батуми – из Внуково. В середине мая РФ отменила запрет на прямое авиасообщение с Грузией, введенный в 2019 году. Первый рейс после отмены запрета 19 мая совершил самолет российской авиакомпании Azimuth, а 20 мая в Москву полетел самолет Georgian Airways. В середине июля рейсы начала выполнять российская авиакомпания Red Wings. Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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