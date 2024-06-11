https://sputnik-georgia.ru/20240611/gruzinskiy-politolog-o-sanktsiyakh-ssha-protiv-gruzii-iz-za-zakona-ob-inoagentakh-288357953.html

Грузинский политолог о санкциях США против Грузии из-за закона об "иноагентах"

Грузинский политолог о санкциях США против Грузии из-за закона об "иноагентах"

Sputnik Грузия

США нужна не демократия в Грузии, а полный контроль над транспортными путями через республику 11.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-11T11:44+0400

2024-06-11T11:44+0400

2024-06-11T11:44+0400

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Такое мнение высказал в интервью "Sputnik на русском" грузинский политолог и главный редактор ГРУЗИНФОРМ Арно Хидирбегишвили, комментируя санкции Вашингтона против Тбилиси. Когда грузинский закон об иноагентах вступит в силу? Почему с законопроектом о защите традиционных ценностей в Грузии не получится повторить протесты, которые были организованы против закона об НКО? Какой референдум хочет провести грузинская оппозиция и чем это важно для отношений страны с Россией? Смотрите интервью на нашем канале.

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мультимедиа, видео, политика, грузия, сша, тбилиси, вашингтон, арно хидирбегишвили, видео