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Грузинский политолог о санкциях США против Грузии из-за закона об "иноагентах"
Грузинский политолог о санкциях США против Грузии из-за закона об "иноагентах"
Sputnik Грузия
США нужна не демократия в Грузии, а полный контроль над транспортными путями через республику 11.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-11T11:44+0400
2024-06-11T11:44+0400
2024-06-11T11:44+0400
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Такое мнение высказал в интервью "Sputnik на русском" грузинский политолог и главный редактор ГРУЗИНФОРМ Арно Хидирбегишвили, комментируя санкции Вашингтона против Тбилиси. Когда грузинский закон об иноагентах вступит в силу? Почему с законопроектом о защите традиционных ценностей в Грузии не получится повторить протесты, которые были организованы против закона об НКО? Какой референдум хочет провести грузинская оппозиция и чем это важно для отношений страны с Россией? Смотрите интервью на нашем канале.
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мультимедиа, видео, политика, грузия, сша, тбилиси, вашингтон, арно хидирбегишвили, видео
мультимедиа, видео, политика, грузия, сша, тбилиси, вашингтон, арно хидирбегишвили, видео
Грузинский политолог о санкциях США против Грузии из-за закона об "иноагентах"
США нужна не демократия в Грузии, а полный контроль над транспортными путями через республику
Такое мнение высказал в интервью "Sputnik на русском" грузинский политолог и главный редактор ГРУЗИНФОРМ Арно Хидирбегишвили, комментируя санкции Вашингтона против Тбилиси.
Когда грузинский закон об иноагентах вступит в силу? Почему с законопроектом о защите традиционных ценностей в Грузии не получится повторить протесты, которые были организованы против закона об НКО? Какой референдум хочет провести грузинская оппозиция и чем это важно для отношений страны с Россией?
Смотрите интервью на нашем канале.