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Премьер Грузии рассказал в Берлине об оказываемой Украине помощи
Премьер Грузии рассказал в Берлине об оказываемой Украине помощи
Sputnik Грузия
При этом Кобахидзе подчеркнул, что Грузия не стала вводить свои санкции против России 11.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-11T19:51+0400
2024-06-11T19:51+0400
2024-06-11T20:24+0400
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ТБИЛИСИ, 11 июня — Sputnik. Грузия не раз подтвердила поддержку Украине в гуманитарном плане и на международной арене и в пределах имеющихся ресурсов продолжит оказывать помощь для восстановления страны, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, выступая на конференции в Берлине.Как отметил премьер, Грузия не раз подтверждала непоколебимую поддержку Украины как на международной арене, так и в оказании гуманитарной помощи. "Грузия в общей сложности поддержала более 600 совместных заявлений и резолюций в поддержку Украины", – подчеркнул премьер. По его словам, несмотря на то, что Грузия сама не вводила санкции в отношении России, она соблюдает все международные санкции и проверяет грузы, попадающие под ограничения. Грузия отправила на Украину более тысячи тонн гуманитарного груза, а помощь, выделенная правительством, превышает 35 миллионов лари.Грузинские власти также оказывают помощь около 26 тысячам граждан Украины, которые сейчас живут в Грузии. Украинцы получают ту же помощь, что и вынужденные переселенцы из Абхазии и Цхинвальского региона (Южная Осетия). "Система образования Грузии приняла более 2,3 тысячи украинских школьников, большинство из которых получают среднее образование на украинском языке в соответствии с обычной украинской учебной программой", – сказал Кобахидзе. Летом в детских лагерях на территории Грузии смогут отдохнуть дети украинских военных из Киева и Харькова. Власти Грузии отказались от введения своих санкций против России, заявив, что от этого пострадает только сама Грузия. При этом Грузия соблюдает международные санкции и оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине. Оппозиция и представители властей Украины не раз обвиняли власти в оказании России помощи в обходе санкций, но координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили проделанную грузинскими властями работу. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, украина, политика, ираклий кобахидзе, антироссийские санкции
грузия, новости, украина, политика, ираклий кобахидзе, антироссийские санкции
Премьер Грузии рассказал в Берлине об оказываемой Украине помощи
19:51 11.06.2024 (обновлено: 20:24 11.06.2024)
При этом Кобахидзе подчеркнул, что Грузия не стала вводить свои санкции против России
ТБИЛИСИ, 11 июня — Sputnik. Грузия не раз подтвердила поддержку Украине в гуманитарном плане и на международной арене и в пределах имеющихся ресурсов продолжит оказывать помощь для восстановления страны, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, выступая на конференции в Берлине.
"Мы в пределах имеющихся ресурсов продолжим оказывать поддержку для восстановления Украины", – заявил Кобахидзе.
Как отметил премьер, Грузия не раз подтверждала непоколебимую поддержку Украины как на международной арене, так и в оказании гуманитарной помощи.
"Грузия в общей сложности поддержала более 600 совместных заявлений и резолюций в поддержку Украины", – подчеркнул премьер.
По его словам, несмотря на то, что Грузия сама не вводила санкции в отношении России, она соблюдает все международные санкции и проверяет грузы, попадающие под ограничения.
"Все соответствующие государственные ведомства строго контролируют лиц или грузы, попавшие под санкции. Правительство Грузии в это же время поддерживает тесную координацию с Евросоюзом, Великобританией, США и другими государствами, контролирующими выполнение санкций", – заявил Кобахидзе.
Грузия отправила на Украину более тысячи тонн гуманитарного груза, а помощь, выделенная правительством, превышает 35 миллионов лари.
Грузинские власти также оказывают помощь около 26 тысячам граждан Украины, которые сейчас живут в Грузии. Украинцы получают ту же помощь, что и вынужденные переселенцы из Абхазии и Цхинвальского региона (Южная Осетия).
"Система образования Грузии приняла более 2,3 тысячи украинских школьников, большинство из которых получают среднее образование на украинском языке в соответствии с обычной украинской учебной программой", – сказал Кобахидзе.
Летом в детских лагерях на территории Грузии смогут отдохнуть дети украинских военных из Киева и Харькова.
"Эти дети будут отдыхать в наших регионах в сопровождении опекунов в безопасной и дружественной среде", – заявил Кобахидзе.
Власти Грузии отказались от введения своих санкций против России, заявив, что от этого пострадает только сама Грузия. При этом Грузия соблюдает международные санкции и оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине.
Оппозиция и представители властей Украины не раз обвиняли власти в оказании России помощи в обходе санкций, но координаторы Евросоюза, США и Великобритании по санкциям по итогам визита в Грузию в июне 2023 года положительно оценили проделанную грузинскими властями работу.