https://sputnik-georgia.ru/20240611/ivanishvili-kupil-rukopis-gruzinskogo-monakha-na-auktsione-christies-za-1-million-funtov--288368665.html

Иванишвили купил рукопись грузинского монаха X века на аукционе Christieʼs

Иванишвили купил рукопись грузинского монаха X века на аукционе Christieʼs

Sputnik Грузия

Иванишвили планирует подарить древнюю рукопись Национальному музею Грузии 11.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-11T18:53+0400

2024-06-11T18:53+0400

2024-06-11T20:34+0400

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ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Почетный председатель и основатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", миллиардер Бидзина Иванишвили приобрел рукопись грузинского монаха, богослова и каллиграфа Иоанна-Зосима 979 года на аукционе Christieʼs в Лондоне за 1,25 миллиона фунтов стерлингов, написал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на своей странице в соцсети.Рукопись, которую называют одним из важнейших фрагментов христианской Палестины, написанная на арамейском языке, до сих пор находилась в коллекции норвежского бизнесмена, историка, палеографа и коллекционера книг Мартина Шойена. Эстимейт лота составлял 1-1,5 миллиона фунтов стерлингов.Иванишвили намерен передать древнюю рукопись в дар Национальному музею Грузии, сообщил телеканал "Имеди" . Рукопись на пергаменте (Codex Sinaiticus Rescriptus) написана на христианско-палестинском, арамейском и грузинском языках. Она содержит самые ранние текстовые свидетельства Евангелий на диалекте арамейского языка (западно-арамейский диалект), ближайшем к диалекту, на котором говорил Иисус. "Западно-арамейский диалект использовался христианской общиной в Палестине и Трансиордании в V-XIII веках. Сохранилось лишь несколько надписей, палимпсестов (рукопись на пергаменте или папирусе поверх смытого или соскобленного текста – прим. ред.) и рукописей", – говорится в описании лота. Основной текст, который датирован V-VII веками, переписал грузинским текстом каллиграф, писатель, переводчик и монах-переплетчик Иоанн-Зосим (умер в 987 году). Палимпсест был сделан в монастыре Святой Екатерины на Синае. В 2015 году Иванишвили подарил Государственному музею искусств Грузии картину выдающегося художника Нико Пиросмани "Арсенальная гора ночью", приобретенную им на аукционе Christie's за 1,46 миллиона долларов. А в 2016 году также преподнес в дар музею картину Пиросмани "Косуля у ручья", которую миллиардер приобрел на аукционе Sotheby's за 629 тысяч фунтов стерлингов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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