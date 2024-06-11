https://sputnik-georgia.ru/20240611/kakie-proekty-realizuyut-v-gruzii-uchastniki-srednego-koridora-288354564.html

Какие проекты реализуют в Грузии участники Среднего коридора?

Какие проекты реализуют в Грузии участники Среднего коридора?

Sputnik Грузия

Участники коридора строят несколько частных терминалов в порту Поти, цель которых – оптимизировать транспортные процессы 11.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-11T09:01+0400

2024-06-11T09:01+0400

2024-06-11T09:01+0400

экономика

грузия

новости

азербайджан

казахстан

турция

международная ассоциация транскаспийского международного транспортного маршрута

грузинская железная дорога

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/08/11/281445696_0:103:1280:823_1920x0_80_0_0_987861f629b3d3fcf5d86f7198d10eed.jpg

ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Страны-участницы "Среднего коридора" реализуют в Грузии несколько проектов, в том числе ведут работу по росту пропускной способности железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, знаявил генсек Международной ассоциации "Транскаспийский международный транспортный маршрут" Гайдар Абдикеримов. "Средний коридор" это маршрут, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию, Турцию в страны Европы. Транскаспийский международный транспортный маршрут был создан в феврале 2014 года с участием ведущих предприятий в сфере морских и железнодорожных перевозок Азербайджана, Казахстана и Грузии. Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс (БТК) – транспортный коридор, соединяющий железнодорожные сети Азербайджана, Грузии и Турции. Открыт в 2017 году. Общая протяженность железной дороги составляет 829 километров. После запуска новой железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс будет создан новый соединительный железнодорожный маршрут Европа-Азия, что будет способствовать повышению потенциала Грузии как транзитной страны. Ожидается, что после завершения проекта грузооборот увеличится с 1 миллиона тонн в год до 5 миллионов с перспективой до 15 миллионов тонн в год. По словам генсека Ассоциации, Грузия является страной, которая с самого начала поддерживает проект Международного Транскаспийского маршрута и участвует в работе коридора с первых дней его формирования, также как Азербайджан и Казахстан. Также, по его словам, участники коридора строят несколько частных терминалов в порту Поти, цель которых – оптимизировать транспортные процессы. "На данный момент порт Батуми хорошо развивается в направлении увеличения объемов грузов, и большая часть грузов проходит через этот порт", – сказал Абдикеримов. В 2023 году по "Среднему коридору" было перевезено 2,7 миллиона ​​тонн грузов, что на 86% больше по сравнению с 2022 годом. В настоящее время в проекте "Транскаспийского международного транспортного маршрута" представлены 25 компаний из 11 стран мира. Средний коридор Маршрут коридора в настоящее время проходит от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу. В июне 2022 года главы МИД Турции, Азербайджана и Казахстана договорились о наращивании трехстороннего и регионального сотрудничества и развития потенциала Срединного коридора Восток-Запад через Каспийское море. Турция выступила инициатором включения в коридор Грузии как части транзитного пути. Транзитная роль Грузии играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

азербайджан

казахстан

турция

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, азербайджан, казахстан, турция, международная ассоциация транскаспийского международного транспортного маршрута, грузинская железная дорога