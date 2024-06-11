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Какие проекты реализуют в Грузии участники Среднего коридора?
Какие проекты реализуют в Грузии участники Среднего коридора?
Sputnik Грузия
Участники коридора строят несколько частных терминалов в порту Поти, цель которых – оптимизировать транспортные процессы 11.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-11T09:01+0400
2024-06-11T09:01+0400
2024-06-11T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Страны-участницы "Среднего коридора" реализуют в Грузии несколько проектов, в том числе ведут работу по росту пропускной способности железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, знаявил генсек Международной ассоциации "Транскаспийский международный транспортный маршрут" Гайдар Абдикеримов. "Средний коридор" это маршрут, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию, Турцию в страны Европы. Транскаспийский международный транспортный маршрут был создан в феврале 2014 года с участием ведущих предприятий в сфере морских и железнодорожных перевозок Азербайджана, Казахстана и Грузии. Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс (БТК) – транспортный коридор, соединяющий железнодорожные сети Азербайджана, Грузии и Турции. Открыт в 2017 году. Общая протяженность железной дороги составляет 829 километров. После запуска новой железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс будет создан новый соединительный железнодорожный маршрут Европа-Азия, что будет способствовать повышению потенциала Грузии как транзитной страны. Ожидается, что после завершения проекта грузооборот увеличится с 1 миллиона тонн в год до 5 миллионов с перспективой до 15 миллионов тонн в год. По словам генсека Ассоциации, Грузия является страной, которая с самого начала поддерживает проект Международного Транскаспийского маршрута и участвует в работе коридора с первых дней его формирования, также как Азербайджан и Казахстан. Также, по его словам, участники коридора строят несколько частных терминалов в порту Поти, цель которых – оптимизировать транспортные процессы. "На данный момент порт Батуми хорошо развивается в направлении увеличения объемов грузов, и большая часть грузов проходит через этот порт", – сказал Абдикеримов. В 2023 году по "Среднему коридору" было перевезено 2,7 миллиона тонн грузов, что на 86% больше по сравнению с 2022 годом. В настоящее время в проекте "Транскаспийского международного транспортного маршрута" представлены 25 компаний из 11 стран мира. Средний коридор Маршрут коридора в настоящее время проходит от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу. В июне 2022 года главы МИД Турции, Азербайджана и Казахстана договорились о наращивании трехстороннего и регионального сотрудничества и развития потенциала Срединного коридора Восток-Запад через Каспийское море. Турция выступила инициатором включения в коридор Грузии как части транзитного пути. Транзитная роль Грузии играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, азербайджан, казахстан, турция, международная ассоциация транскаспийского международного транспортного маршрута, грузинская железная дорога
экономика, грузия, новости, азербайджан, казахстан, турция, международная ассоциация транскаспийского международного транспортного маршрута, грузинская железная дорога
Какие проекты реализуют в Грузии участники Среднего коридора?
Участники коридора строят несколько частных терминалов в порту Поти, цель которых – оптимизировать транспортные процессы
ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Страны-участницы "Среднего коридора" реализуют в Грузии несколько проектов, в том числе ведут работу по росту пропускной способности железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, знаявил генсек Международной ассоциации "Транскаспийский международный транспортный маршрут" Гайдар Абдикеримов.
это маршрут, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию, Турцию в страны Европы. Транскаспийский международный транспортный маршрут был создан в феврале 2014 года с участием ведущих предприятий в сфере морских и железнодорожных перевозок Азербайджана, Казахстана и Грузии.
"Участники коридора в настоящее время реализуем несколько проектов на территории Грузии. В данном случае речь идет об увеличении пропускной способности коридора Баку-Тбилиси-Карс, особенно участка Марабда-Ахалкалаки-Карс, пропускную способность которого мы увеличиваем с 1 до 5 миллионов тонн. Сейчас мы выясняем все важные детали", – заявил Абдикеримов в эфире медиаплатформы BMG.
Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс (БТК) – транспортный коридор, соединяющий железнодорожные сети Азербайджана, Грузии и Турции. Открыт в 2017 году. Общая протяженность железной дороги составляет 829 километров.
После запуска новой железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс будет создан новый соединительный железнодорожный маршрут Европа-Азия, что будет способствовать повышению потенциала Грузии как транзитной страны. Ожидается, что после завершения проекта грузооборот увеличится с 1 миллиона тонн в год до 5 миллионов с перспективой до 15 миллионов тонн в год.
По словам генсека Ассоциации, Грузия является страной, которая с самого начала поддерживает проект Международного Транскаспийского маршрута и участвует в работе коридора с первых дней его формирования, также как Азербайджан и Казахстан.
"Кроме того, в ближайшее время в Грузии откроется перевалочная дорога, которая будет обходить город Хашури. Кроме того, ведутся работы по пропуску любого вида поезда. Как известно, Грузия – горная страна, где много подъемов и спусков, что ограничивает возможность использования большегрузной техники. Благодаря нашим партнерам, особенно АО "Грузинская железная дорога", мы решаем эти проблемы", – заявил он.
Также, по его словам, участники коридора строят несколько частных терминалов в порту Поти, цель которых – оптимизировать транспортные процессы.
"На данный момент порт Батуми хорошо развивается в направлении увеличения объемов грузов, и большая часть грузов проходит через этот порт", – сказал Абдикеримов.
В 2023 году по "Среднему коридору" было перевезено 2,7 миллиона тонн грузов, что на 86% больше по сравнению с 2022 годом.
В настоящее время в проекте "Транскаспийского международного транспортного маршрута" представлены 25 компаний из 11 стран мира.
Маршрут коридора в настоящее время проходит от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу.
В июне 2022 года главы МИД Турции, Азербайджана и Казахстана договорились о наращивании трехстороннего и регионального сотрудничества и развития потенциала Срединного коридора Восток-Запад через Каспийское море. Турция выступила инициатором включения в коридор Грузии как части транзитного пути.
Транзитная роль Грузии играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию.