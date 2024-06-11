https://sputnik-georgia.ru/20240611/natsbank-gruzii-prodal-dollary-na-valyutnom-auktsione-dlya-stabilizatsii-rynka-288365020.html

Нацбанк Грузии продал доллары на валютном аукционе для стабилизации рынка

Нацбанк Грузии продал доллары на валютном аукционе для стабилизации рынка

Sputnik Грузия

Нацбанк продал на аукционе 60 миллионов долларов 11.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-11T15:23+0400

2024-06-11T15:23+0400

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ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Национальный банк Грузии во вторник провел валютный аукцион, по результатам торгов на котором средневзвешенный курс лари к доллару составил 2,8635 GEL/$1.Регулятор продал на аукционе 60 миллионов долларов. "Целью данной интервенции является снижение возможного негативного воздействия на рыночные ожидания в результате разовых крупных сделок", – говорится в заявлении Нацбанка. В документе отмечается, что разовые крупные операции, в частности финансового сектора, погашение обязательств, номинированных в лари и выпущенных в предыдущие годы, выплата дивидендов, временно увеличивают спрос на иностранную валюту на валютном рынке."Чтобы данные операции не вызывали чрезмерных колебаний обменного курса, Нацбанк, по мере необходимости, обеспечивает предложение иностранной валюты на рынок посредством валютных аукционов", – подчеркивается в заявлении.Нацбанк в мае провел валютные аукционы 16 мая и 28 мая, на которых продал 108,7 миллиона долларов.Обменный курс лари к доллару начал снижаться со второй половины мая, и к 11 июня падение составило 6,5%. Курс лари к доллару во вторник составляет 2,849 GEL/$1.Установление официального обменного курса лари по отношению к доллару с мая 2009 года осуществляется посредством агрегирования сделок на межбанковском рынке торговой системы Bloomberg. С 1 февраля 2021 года грузинский валютный рынок полностью перешел на торговлю в системе Bmatch Bloomberg.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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