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Распределение сил в Европарламенте может измениться – депутат
Распределение сил в Европарламенте может измениться – депутат
Sputnik Грузия
Выборы в Европарламент прошли в 27 странах ЕС с 6 по 9 июня 11.06.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 11 июня — Sputnik. В перераспределении сил в Европейском парламенте могут произойти определенные изменения с учетом значительного успеха правых сил на выборах, заявила депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", глава парламентского комитета евроинтеграции Мака Бочоришвили. Выборы в Европарламент прошли в 27 странах ЕС 6-9 июня. Победила все та же Европейская народная партия, но тем не менее правые и ультраправые партии улучшили результаты в ключевых странах Евросоюза, включая Италию, Германию и Францию. Более того, в последних двух странах правящие партии уступили правым. При этом, как отметила депутат, заслуживающие внимания события развиваются в самих странах-членах Евросоюза. Второе место по итогам выборов в Европарламент досталось партии "Прогрессивный альянс социалистов и демократов". Она получила 137 депутатских кресел, то есть на два меньше, чем в 2019 году. Партия "Обновляя Европу", в которую входит "Возрождение" президента Франции Эммануэля Макрона, получила лишь 79 мест, потеряв 23. После сокрушительного поражения на выборах в Европарламент президентской партии, которую вдвое обошла ультраправая партия "Национальное объединение", Эммануэль Макрон распустил парламент и назначил новые выборы. "Европейские консерваторы и реформисты" и "Идентичность и демократия" получили 73 и 58 мест соответственно, в целом на 11 кресел больше, чем по итогам предыдущих выборов. Это немного, но в своих странах они произвели сенсацию. Крайне правые победили во Франции, Австрии и Италии. В Германии и Голландии у них вторая позиция. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, новости, грузия, германия, италия, франция, эммануэль макрон, европарламент, грузинская мечта - демократическая грузия
Распределение сил в Европарламенте может измениться – депутат
15:15 11.06.2024 (обновлено: 15:34 11.06.2024)
Выборы в Европарламент прошли в 27 странах ЕС с 6 по 9 июня
ТБИЛИСИ, 11 июня — Sputnik. В перераспределении сил в Европейском парламенте могут произойти определенные изменения с учетом значительного успеха правых сил на выборах, заявила депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", глава парламентского комитета евроинтеграции Мака Бочоришвили.
Выборы в Европарламент прошли в 27 странах ЕС 6-9 июня. Победила все та же Европейская народная партия, но тем не менее правые и ультраправые партии улучшили результаты в ключевых странах Евросоюза, включая Италию, Германию и Францию. Более того, в последних двух странах правящие партии уступили правым.
"Примечательно, что правые силы добились значительных успехов даже по отношению к либеральным силам и, возможно, в перераспределении сил в Европейском парламенте могут произойти определенные изменения", – сказала Бочоришвили.
При этом, как отметила депутат, заслуживающие внимания события развиваются в самих странах-членах Евросоюза.
"Можно сказать, что эти выборы уже сделали свое дело и вызвали ряд событий в государствах-членах Евросоюза", – отметила Бочоришвили.
Второе место по итогам выборов в Европарламент досталось партии "Прогрессивный альянс социалистов и демократов". Она получила 137 депутатских кресел, то есть на два меньше, чем в 2019 году.
Партия "Обновляя Европу", в которую входит "Возрождение" президента Франции Эммануэля Макрона, получила лишь 79 мест, потеряв 23.
После сокрушительного поражения на выборах в Европарламент президентской партии, которую вдвое обошла ультраправая партия "Национальное объединение", Эммануэль Макрон распустил парламент и назначил новые выборы.
"Европейские консерваторы и реформисты" и "Идентичность и демократия" получили 73 и 58 мест соответственно, в целом на 11 кресел больше, чем по итогам предыдущих выборов.
Это немного, но в своих странах они произвели сенсацию. Крайне правые победили во Франции, Австрии и Италии. В Германии и Голландии у них вторая позиция.