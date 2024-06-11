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Рукопись грузинского монаха продают на аукционе Christieʼs за 1 миллион фунтов стерлингов
Рукопись грузинского монаха продают на аукционе Christieʼs за 1 миллион фунтов стерлингов
Sputnik Грузия
Палимпсест называют одним из важнейших фрагментов христианской Палестины, написанным на арамейском языке 11.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-11T14:14+0400
2024-06-11T14:14+0400
2024-06-11T14:14+0400
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ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Древняя рукопись, переписанная грузинским монахом, богословом и каллиграфом Иоанном-Зосимой, выставлена на аукцион Christieʼs в Лондоне с эстимейтом 1-1,5 миллиона фунтов стерлингов. Рукопись, которую называют одним из важнейших фрагментов христианской Палестины, написанным на арамейском языке, до сих пор находилась в коллекции норвежского бизнесмена, историка, палеографа и коллекционера книг Мартина Шойена. Рукопись на пергаменте (Codex Sinaiticus Rescriptus) написана на христианско-палестинском, арамейском и грузинском языках. Она содержит самые ранние текстовые свидетельства Евангелий на диалекте арамейского языка (западно-арамейский диалект), ближайшем к диалекту, на котором говорил Иисус. Основной текст, который датирован V-VII веками, был переписан каллиграфом, писателем, переводчиком и монахом-переплетчиком Иоанном-Зосимой (умер в 987 году). Он написан грузинским текстом и сохранился в монастыре Святой Екатерины на Синае. Сведения о жизни Иоанн-Зосима отрывочны. Главным образом известно о его пребывании в лавре Саввы Освященного в Палестине и в монастыре Святой Екатерины на Синае. К наиболее известным трудам Иоанна-Зосима относятся рукописи литургического характера, стихотворение-акростих "Завещание", а также гимн мистического характера "Восхваление и возвеличивание грузинского языка".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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аукцион christie's, новости, в мире, палестина, тбилиси, лондон, культура, культура, мировая культура, грузинская культура
аукцион christie's, новости, в мире, палестина, тбилиси, лондон, культура, культура, мировая культура, грузинская культура
Рукопись грузинского монаха продают на аукционе Christieʼs за 1 миллион фунтов стерлингов
Палимпсест называют одним из важнейших фрагментов христианской Палестины, написанным на арамейском языке
ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Древняя рукопись, переписанная грузинским монахом, богословом и каллиграфом Иоанном-Зосимой, выставлена на аукцион Christieʼs в Лондоне с эстимейтом 1-1,5 миллиона фунтов стерлингов.
Рукопись, которую называют
одним из важнейших фрагментов христианской Палестины, написанным на арамейском языке, до сих пор находилась в коллекции норвежского бизнесмена, историка, палеографа и коллекционера книг Мартина Шойена.
Рукопись на пергаменте (Codex Sinaiticus Rescriptus) написана на христианско-палестинском, арамейском и грузинском языках. Она содержит самые ранние текстовые свидетельства Евангелий на диалекте арамейского языка (западно-арамейский диалект), ближайшем к диалекту, на котором говорил Иисус.
"Западно-арамейский диалект использовался христианской общиной в Палестине и Трансиордании в V-XIII веках. Сохранилось лишь несколько надписей, палимпсестов (рукопись на пергаменте или папирусе поверх смытого или соскобленного текста – прим. ред.) и рукописей", – говорится в описании лота.
Основной текст, который датирован V-VII веками, был переписан каллиграфом, писателем, переводчиком и монахом-переплетчиком Иоанном-Зосимой (умер в 987 году). Он написан грузинским текстом и сохранился в монастыре Святой Екатерины на Синае.
Сведения о жизни Иоанн-Зосима отрывочны. Главным образом известно о его пребывании в лавре Саввы Освященного в Палестине и в монастыре Святой Екатерины на Синае.
К наиболее известным трудам Иоанна-Зосима относятся рукописи литургического характера, стихотворение-акростих "Завещание", а также гимн мистического характера "Восхваление и возвеличивание грузинского языка".