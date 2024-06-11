https://sputnik-georgia.ru/20240611/semya-eks-premera-garibashvili-podala-isk-v-sud-na-oppozitsionnyy-telekanal-288366043.html
Семья экс-премьера Гарибашвили подала иск в суд на оппозиционный телеканал
Семья экс-премьера Гарибашвили подала иск в суд на оппозиционный телеканал
Sputnik Грузия
Сюжет является ярким примером спланированной кампании, которую в течение многих лет проводила телекомпания против Ираклия Гарибашвили и его семьи, заявил... 11.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-11T18:18+0400
2024-06-11T18:18+0400
2024-06-11T18:18+0400
грузия
политика
ираклий гарибашвили
тбилисский городской суд
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ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Семья председателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", экс-премьера Ираклия Гарибашвили подала иск в суд с целью признать клеветой сюжет, показанный в эфире телекомпании "ТB Пирвели", заявил адвокат семьи Амиран Гигашвили журналистам. В программе "Суббота Нодара Меладзе" на телеканале "ТВ Пирвели" 6 апреля 2024 года был показан сюжет о заключении долгосрочного договора об аренде завода по переработке винограда в районе Дедоплисцкаро, принадлежащего семье Ираклия Гарибашвили. Договор был подписан между компаниями "Гарибашвилис марани" и грузинской фирмой, основанной французским инвестором. Согласно сюжету, сама покупка завода и последующая сдача в аренду была связана с возможными коррупционными схемами. По словам адвоката, этот сюжет является ярким примером спланированной кампании, которую в течение многих лет проводила телекомпания против Ираклия Гарибашвили и его семьи. "Мы представим суду десятки основанных на лжи и клевете историй, которые на протяжении многих лет готовила "Суббота Нодара Меладзе" против семьи господина Ираклия Гарибашвили. Наша цель – чтобы сам "ТВ Первели" признал, что эта история была ложью, в соответствии с законом", – заявил адвокат. По словам защитника, договор об аренде был заключен в соответствии с законом. Гарибашвили подал в отставку с должности премьера Грузии 29 января 2024 года и занял пост председателя правящей партии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, ираклий гарибашвили, тбилисский городской суд
грузия, политика, ираклий гарибашвили, тбилисский городской суд
Семья экс-премьера Гарибашвили подала иск в суд на оппозиционный телеканал
Сюжет является ярким примером спланированной кампании, которую в течение многих лет проводила телекомпания против Ираклия Гарибашвили и его семьи, заявил адвокат
ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Семья председателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", экс-премьера Ираклия Гарибашвили подала иск в суд с целью признать клеветой сюжет, показанный в эфире телекомпании "ТB Пирвели", заявил адвокат семьи Амиран Гигашвили журналистам.
В программе "Суббота Нодара Меладзе" на телеканале "ТВ Пирвели" 6 апреля 2024 года был показан сюжет о заключении долгосрочного договора об аренде завода по переработке винограда в районе Дедоплисцкаро, принадлежащего семье Ираклия Гарибашвили. Договор был подписан между компаниями "Гарибашвилис марани" и грузинской фирмой, основанной французским инвестором. Согласно сюжету, сама покупка завода и последующая сдача в аренду была связана с возможными коррупционными схемами.
"Сегодня мы обратились в Тбилисский городской суд с иском и требуем признать клеветой сюжет программы "Суббота Нодара Меладзе" телекомпании "ТВ Пирвели" о договоре аренды, заключенном между ООО "Марани Гарибашвили" и грузинской компанией, основанной французским инвестором", – заявил Гигашвили.
По словам адвоката, этот сюжет является ярким примером спланированной кампании, которую в течение многих лет проводила телекомпания против Ираклия Гарибашвили и его семьи.
"Мы представим суду десятки основанных на лжи и клевете историй, которые на протяжении многих лет готовила "Суббота Нодара Меладзе" против семьи господина Ираклия Гарибашвили. Наша цель – чтобы сам "ТВ Первели" признал, что эта история была ложью, в соответствии с законом", – заявил адвокат.
По словам защитника, договор об аренде был заключен в соответствии с законом.
Гарибашвили подал в отставку с должности премьера Грузии 29 января 2024 года и занял пост председателя правящей партии.