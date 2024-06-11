https://sputnik-georgia.ru/20240611/sezon-grippa-v-gruzii-neprivychno-zatyanulsya-v-chem-delo-288366990.html
Сезон гриппа в Грузии непривычно затянулся: в чем дело?
Сезон гриппа в Грузии непривычно затянулся: в чем дело?
Sputnik Грузия
Виной всему пандемия, которая снизила иммунитет к гриппу к нему среди населения, утверждает медик 11.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-11T21:53+0400
2024-06-11T21:53+0400
2024-06-11T21:53+0400
национальный центр по контролю заболеваний
иване чхаидзе
общество
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грипп
грипп атакует грузию
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вирус
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ТБИЛИСИ, 11 июня — Sputnik. Сезонный период гриппа и ОРВИ в Грузии продолжается, количество обращений в клиники по-прежнему велико, сообщил медицинский директор Центральной детской больницы им. Иашвили Иване Чхаидзе. Грипп остается одним из ведущих вирусов в Грузии на данный период. По его словам, когда речь идет о сезоне гриппа, то имеется в виду период с ноября по апрель. "Сейчас даже в мае, и, что еще более необычно, есть случаи гриппа в июне, а это значит, что обращаемость в клиники по-прежнему высока. За обращаемостью стоят не обычные вирусы, а не риновирус (вирус, вызывающий простуду), который сейчас наиболее распространен. Наличие вируса гриппа непривычно", – сказал Чхаидзе. По словам медика, виной всему пандемия, которая сократила количество случаев заражения гриппом и снизила иммунитет к нему среди населения. "Мы надеемся, что начиная с 2025 года эта статистика и динамика смогут вернуться к стандартному показателю, когда мы не будем говорить о случаях гриппа в июне", – сказал Чхаидзе. Он также отметил, что в зимний период преобладал вирус гриппа типа А, в марте-апреле, в начале мая – только вирус типа В, а вирус типа А отсутствовал вообще. Сейчас отмечаются вирусы как типа А, так и типа B. Как отметил медик, еще одна особенность этого года – резкий рост заболеваемости коклюшем. Если в 2023 году за год было 117 случаев коклюша, то в 2024 году, согласно данным к 11 июня, в Грузии уже 687 случаев. Коклюш – острая воздушно-капельная бактериальная инфекция, наиболее характерным признаком которой является приступообразный спазматический кашель. Является опасным инфекционным заболеванием дыхательных путей. Вакцинация на данный момент остается единственным эффективным способом предотвращения заболевания коклюшем, отмечает врач. В Грузии доступна трехкомпонентная прививка "коклюш/дифтерия/тетанус/столбняк". Первую прививку делают в возрасте до двух лет, после чего прививку необходимо повторять каждые десять лет. Для граждан Грузии плановая вакцинация бесплатна. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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национальный центр по контролю заболеваний, иване чхаидзе, общество, новости, грузия, грипп, грипп атакует грузию, болезнь, вирус
национальный центр по контролю заболеваний, иване чхаидзе, общество, новости, грузия, грипп, грипп атакует грузию, болезнь, вирус
Сезон гриппа в Грузии непривычно затянулся: в чем дело?
Виной всему пандемия, которая снизила иммунитет к гриппу к нему среди населения, утверждает медик
ТБИЛИСИ, 11 июня — Sputnik. Сезонный период гриппа и ОРВИ в Грузии продолжается, количество обращений в клиники по-прежнему велико, сообщил медицинский директор Центральной детской больницы им. Иашвили Иване Чхаидзе.
Грипп остается одним из ведущих вирусов в Грузии на данный период.
"Если сравнивать с допандемийным периодом, то число случаев гриппа в июне в Грузии никогда не фиксировалось в таком количестве, как сейчас. Могли быть единицы, но если посмотреть статистику Национального центра по контролю заболеваний, то доля гриппа в лабораторно подтвержденных случаях за последние недели составляет 14-18%", – рассказал Чхаидзе.
По его словам, когда речь идет о сезоне гриппа, то имеется в виду период с ноября по апрель.
"Сейчас даже в мае, и, что еще более необычно, есть случаи гриппа в июне, а это значит, что обращаемость в клиники по-прежнему высока. За обращаемостью стоят не обычные вирусы, а не риновирус (вирус, вызывающий простуду), который сейчас наиболее распространен. Наличие вируса гриппа непривычно", – сказал Чхаидзе.
По словам медика, виной всему пандемия, которая сократила количество случаев заражения гриппом и снизила иммунитет к нему среди населения.
"Мы надеемся, что начиная с 2025 года эта статистика и динамика смогут вернуться к стандартному показателю, когда мы не будем говорить о случаях гриппа в июне", – сказал Чхаидзе.
Он также отметил, что в зимний период преобладал вирус гриппа типа А, в марте-апреле, в начале мая – только вирус типа В, а вирус типа А отсутствовал вообще. Сейчас отмечаются вирусы как типа А, так и типа B.
"В отделении респираторной медицины 25 коек, сейчас у нас во всей больнице более 40 больных с респираторной вирусной инфекцией. Обращаемость не соответствует июню и остается высокой", – сказал Чхаидзе.
Как отметил медик, еще одна особенность этого года – резкий рост заболеваемости коклюшем. Если в 2023 году за год было 117 случаев коклюша, то в 2024 году, согласно данным к 11 июня, в Грузии уже 687 случаев.
Коклюш – острая воздушно-капельная бактериальная инфекция, наиболее характерным признаком которой является приступообразный спазматический кашель. Является опасным инфекционным заболеванием дыхательных путей.
Вакцинация на данный момент остается единственным эффективным способом предотвращения заболевания коклюшем, отмечает врач. В Грузии доступна трехкомпонентная прививка "коклюш/дифтерия/тетанус/столбняк". Первую прививку делают в возрасте до двух лет, после чего прививку необходимо повторять каждые десять лет.
Для граждан Грузии плановая вакцинация бесплатна.