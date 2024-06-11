https://sputnik-georgia.ru/20240611/sezon-grippa-v-gruzii-neprivychno-zatyanulsya-v-chem-delo-288366990.html

Сезон гриппа в Грузии непривычно затянулся: в чем дело?

Сезон гриппа в Грузии непривычно затянулся: в чем дело?

Sputnik Грузия

Виной всему пандемия, которая снизила иммунитет к гриппу к нему среди населения, утверждает медик 11.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-11T21:53+0400

2024-06-11T21:53+0400

2024-06-11T21:53+0400

национальный центр по контролю заболеваний

иване чхаидзе

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грузия

грипп

грипп атакует грузию

болезнь

вирус

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ТБИЛИСИ, 11 июня — Sputnik. Сезонный период гриппа и ОРВИ в Грузии продолжается, количество обращений в клиники по-прежнему велико, сообщил медицинский директор Центральной детской больницы им. Иашвили Иване Чхаидзе. Грипп остается одним из ведущих вирусов в Грузии на данный период. По его словам, когда речь идет о сезоне гриппа, то имеется в виду период с ноября по апрель. "Сейчас даже в мае, и, что еще более необычно, есть случаи гриппа в июне, а это значит, что обращаемость в клиники по-прежнему высока. За обращаемостью стоят не обычные вирусы, а не риновирус (вирус, вызывающий простуду), который сейчас наиболее распространен. Наличие вируса гриппа непривычно", – сказал Чхаидзе. По словам медика, виной всему пандемия, которая сократила количество случаев заражения гриппом и снизила иммунитет к нему среди населения. "Мы надеемся, что начиная с 2025 года эта статистика и динамика смогут вернуться к стандартному показателю, когда мы не будем говорить о случаях гриппа в июне", – сказал Чхаидзе. Он также отметил, что в зимний период преобладал вирус гриппа типа А, в марте-апреле, в начале мая – только вирус типа В, а вирус типа А отсутствовал вообще. Сейчас отмечаются вирусы как типа А, так и типа B. Как отметил медик, еще одна особенность этого года – резкий рост заболеваемости коклюшем. Если в 2023 году за год было 117 случаев коклюша, то в 2024 году, согласно данным к 11 июня, в Грузии уже 687 случаев. Коклюш – острая воздушно-капельная бактериальная инфекция, наиболее характерным признаком которой является приступообразный спазматический кашель. Является опасным инфекционным заболеванием дыхательных путей. Вакцинация на данный момент остается единственным эффективным способом предотвращения заболевания коклюшем, отмечает врач. В Грузии доступна трехкомпонентная прививка "коклюш/дифтерия/тетанус/столбняк". Первую прививку делают в возрасте до двух лет, после чего прививку необходимо повторять каждые десять лет. Для граждан Грузии плановая вакцинация бесплатна. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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национальный центр по контролю заболеваний, иване чхаидзе, общество, новости, грузия, грипп, грипп атакует грузию, болезнь, вирус