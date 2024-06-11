https://sputnik-georgia.ru/20240611/zabroshennye-sanatorii-v-tskhaltubo-prodadut-s-molotka-288369529.html

Заброшенные санатории в Цхалтубо продадут с молотка

Заброшенные санатории в Цхалтубо продадут с молотка

Sputnik Грузия

На сегодняшний день бывшие санатории "Тбилиси", "Медея" и "Цхалтубо" уже приватизированы 11.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-11T20:55+0400

2024-06-11T20:55+0400

2024-06-11T20:55+0400

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ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Заброшенные санатории "Имерети" и "Ркинигзели" в одном из самых известных курортов Грузии Цхалтубо вынесены на электронный аукцион, сообщило Национальное агентство госимущества Минэкономики Грузии. В рамках концептуального плана восстановления и развития курорта Цхалтубо с целью привлечения необходимых инвестиций Агентство представило бизнес-сектору приватизационный пакет 14 бывших санаториев, стоимость которых составляет 50 миллионов лари. По данным Агентства, реализация проекта будет способствовать увеличению туристического потенциала курорта Цхалтубо и создаст дополнительные рабочие места для местного населения. Начальная цена аукциона по санаторию "Имерети" – 3,1 миллиона лари. Всего продается три здания, расположенных на площади в 41,15 тысячи квадратных метров на улице Чахрухадзе, 6. Согласно условиям аукциона, новый владелец должен осуществить инвестиции на сумму более 9 миллионов лари и в течение пяти лет обустроить гостиницу как минимум на 80 номеров. Что касается санатория "Ркинигзели", его начальная стоимость – 5,1 миллиона лари. Всего продается два здания, расположенных на площади в 33 тысячи квадратных метров на улице Руставели, 51. По информации Агентства, на данной территории новый владелец должен вложить не менее 9,3 миллиона лари и обустроить гостиничный комплекс не менее чем в 120 номеров. Оба аукциона завершатся в 17:00 21 июня 2024 года. На сегодняшний день бывшие санатории "Тбилиси", "Медея" и "Цхалтубо" уже приватизированы. Общая стоимость проданных объектов составила 11,6 миллиона лари. Активно продолжается процесс приватизации остальных санаториев. План правительства по восстановлению и развитию уникального бальнеологического курорта Цхалтубо "Новая жизнь" подразумевает привлечение инвестиций частных компаний в размере не менее 500 миллионов лари. Проект "Новая жизнь Цхалтубо" предусматривает создание уникального современного спа-курорта в Цхалтубо, развитие медицинского туризма, разнообразие туристических предложений, ремонт центра города и публичного пространства, создание городского пространства центра города. Курорт Цхалтубо в регионе Имерети на западе Грузии с советских времен славится своими уникальными радоновыми, хлоридно-гидрокарбонатно-сульфатными, натриево-магниево-кальциевыми водами. Они подходят для людей с болезнями костно-мышечной системы, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, центральной и периферической нервной систем, гинекологическими и кожными заболеваниями.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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