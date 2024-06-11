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Животноводство в Грузии: новые данные
Животноводство в Грузии: новые данные
Sputnik Грузия
В первом квартале в Грузии было произведено 18,7 тысячи тонн мяса, что на 3,3% больше, чем в первом квартале 2023 года 11.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-11T10:52+0400
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ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Поголовье крупного рогатого скота в Грузии в первом квартале 2024 года уменьшилось на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составило 905,2 тысячи единиц, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат". По данным ведомства, за этот период число коров и буйволиц составило 414 тысяч, что на 7,6% меньше, чем в январе-марте 2023 года. В первом квартале поголовье свиней составило 155,4 тысячи, что на 2,6% меньше по сравнению с аналогичными данными прошлого года. Между тем наблюдается и сокращение числа птиц в Грузии на 16,8%. Всего в стране в первом квартале было 7,7 миллиона домашней птицы. Производство продуктов животноводства В первом квартале в Грузии было произведено 18,7 тысячи тонн мяса, что на 3,3% больше, чем в первом квартале 2023 года. Производство молока выросло на 6,2% и составило 112,3 миллиона литров. Вместе с тем в стране стало производится на 0,9% меньше яиц – 168,3 миллиона штук. Экспорт и импорт скота В январе-марте текущего года из Грузии было вывезено 7,1 тысячи голов крупного рогатого скота, что на 63,8% меньше, чем в первом квартале 2023 года. В то же время в страну завезли 7,5 тысячи голов, в то время как в аналогичный период прошлого года было всего 900 голов. Домашней птицы из Грузии вывезено 2,1 миллиона штук (-38,2%), а ввезено – 1,8 миллиона (-23,1%). Импорт свиней вырос на 23,3% и составил 34,9 тысячи голов. В первом квартале 2024 года экспорта свиней не было.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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грузия, экономика, новости, сельское хозяйство грузии, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
грузия, экономика, новости, сельское хозяйство грузии, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"

Животноводство в Грузии: новые данные

10:52 11.06.2024
© National Food AgencyКоровы в регионе Самцхе-Джавахети
Коровы в регионе Самцхе-Джавахети - Sputnik Грузия, 1920, 11.06.2024
© National Food Agency
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В первом квартале в Грузии было произведено 18,7 тысячи тонн мяса, что на 3,3% больше, чем в первом квартале 2023 года
ТБИЛИСИ, 11 июн — Sputnik. Поголовье крупного рогатого скота в Грузии в первом квартале 2024 года уменьшилось на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составило 905,2 тысячи единиц, говорится в сообщении Национальной службы статистики "Сакстат".
По данным ведомства, за этот период число коров и буйволиц составило 414 тысяч, что на 7,6% меньше, чем в январе-марте 2023 года.
В первом квартале поголовье свиней составило 155,4 тысячи, что на 2,6% меньше по сравнению с аналогичными данными прошлого года.
Между тем наблюдается и сокращение числа птиц в Грузии на 16,8%. Всего в стране в первом квартале было 7,7 миллиона домашней птицы.

Производство продуктов животноводства

В первом квартале в Грузии было произведено 18,7 тысячи тонн мяса, что на 3,3% больше, чем в первом квартале 2023 года.
Производство молока выросло на 6,2% и составило 112,3 миллиона литров.
Вместе с тем в стране стало производится на 0,9% меньше яиц – 168,3 миллиона штук.

Экспорт и импорт скота

В январе-марте текущего года из Грузии было вывезено 7,1 тысячи голов крупного рогатого скота, что на 63,8% меньше, чем в первом квартале 2023 года. В то же время в страну завезли 7,5 тысячи голов, в то время как в аналогичный период прошлого года было всего 900 голов.
Домашней птицы из Грузии вывезено 2,1 миллиона штук (-38,2%), а ввезено – 1,8 миллиона (-23,1%).
Импорт свиней вырос на 23,3% и составил 34,9 тысячи голов. В первом квартале 2024 года экспорта свиней не было.
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