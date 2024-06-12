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Банка с пауками: Николай Стариков подвёл итоги выборов в Европарламент

Банка с пауками: Николай Стариков подвёл итоги выборов в Европарламент

Sputnik Грузия

Почему Европарламент напоминает банку с пауками? Кто потерпел сокрушительное поражение на выборах в парламент ЕС и что будет с Европой дальше? 12.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-12T11:47+0400

2024-06-12T11:47+0400

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Стоит ли ждать нестабильности в странах Европы? Готов ли Запад прекратить попытки эскалации? Для чего российские корабли пришли на Кубу? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал писатель, член Центрального совета партии СРЗП Николай Стариков.

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