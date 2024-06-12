https://sputnik-georgia.ru/20240612/chem-interesuyutsya-v-gruzii-inostrannye-spetssluzhby-288382512.html

Чем интересуются в Грузии иностранные спецслужбы?

Чем интересуются в Грузии иностранные спецслужбы?

Sputnik Грузия

Спецслужбы ряда стран в прошлом году, помимо прочего, интересовались рейтингам партий в Грузии и их шансам на выборах 12.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-12T21:22+0400

2024-06-12T21:22+0400

2024-06-12T21:46+0400

грузия

политика

новости

григол лилуашвили

сгб

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/14/283475329_0:170:1920:1250_1920x0_80_0_0_6d3bcfaf12989a6cd0918f6a6d4dd768.jpg

ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Зарубежные спецслужбы в 2023 году проявляли особый интерес к предстоящим парламентским выборам в Грузии, работе силовых структур и новым транспортным маршрутам, заявил глава Службы государственной безопасности (СГБ) Григол Лилуашвили в парламенте, подводя итоги работы ведомства за минувший год. Парламентские выборы намечены в Грузии на 26 октября. Это будут первые выборы, которые пройдут полностью по пропорциональной системе (по партийным спискам) и путем электронного голосования. Голосование с использованием современных технологий пройдет на 90% избирательных участках. Зарубежные спецслужбы также интересовались работой правоохранительных органов Грузии. "В отчетный период СГБ продолжала контртеррористическое обеспечение Сил обороны Грузии и других силовых ведомств, поскольку деятельность силовых ведомств Грузии по-прежнему входила в сферу особого интереса спецслужб отдельных стран", – заявил Лилуашвили. Кроме того, на фоне конфликта на Украине возрос интерес иностранных и действующих в стране отдельных сил к новым транспортным маршрутам. "В связи с изменившимися тенденциями и возросшим интересом к международным перевозкам был зафиксирован растущий интерес иностранных и действующих в Грузии отдельных групп и сил к перспективам задействования новых транспортных маршрутов", – сказал Лилуашвили. Кроме того, представители бизнеса отдельных стран осуществляли попытки разработать и реализовать новые бизнес-проекты в Грузии. Глава СГБ подчеркнул, что конфликт на Украине создал дополнительные вызовы для итак сложной среды безопасности в регионе. В глобальном масштабе возникли препятствия для устойчивого и стабильного развития стран. Выросла вероятность сохранения и усиления социально-экономического кризиса. По его словам, создавшаяся обстановка оказывала негативное влияние на среду безопасности, в том числе в Грузии."В прошлом году дополнительно имела место попытка подготовки в Грузии почвы и мобилизации ресурсов разными внутренними и внешними факторами для обострения политической обстановки и смены власти насильственным путем", – сказал Лилуашвили.В связи с этим, по его словам, максимально были взяты под контроль все направления безопасности и проведены все необходимые меры, что позволило предотвратить и нейтрализовать мероприятия, которые могли нанести вред национальным интересам Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, политика, новости, григол лилуашвили, сгб