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Чем интересуются в Грузии иностранные спецслужбы?
Чем интересуются в Грузии иностранные спецслужбы?
Sputnik Грузия
Спецслужбы ряда стран в прошлом году, помимо прочего, интересовались рейтингам партий в Грузии и их шансам на выборах 12.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-12T21:22+0400
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ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Зарубежные спецслужбы в 2023 году проявляли особый интерес к предстоящим парламентским выборам в Грузии, работе силовых структур и новым транспортным маршрутам, заявил глава Службы государственной безопасности (СГБ) Григол Лилуашвили в парламенте, подводя итоги работы ведомства за минувший год. Парламентские выборы намечены в Грузии на 26 октября. Это будут первые выборы, которые пройдут полностью по пропорциональной системе (по партийным спискам) и путем электронного голосования. Голосование с использованием современных технологий пройдет на 90% избирательных участках. Зарубежные спецслужбы также интересовались работой правоохранительных органов Грузии. "В отчетный период СГБ продолжала контртеррористическое обеспечение Сил обороны Грузии и других силовых ведомств, поскольку деятельность силовых ведомств Грузии по-прежнему входила в сферу особого интереса спецслужб отдельных стран", – заявил Лилуашвили. Кроме того, на фоне конфликта на Украине возрос интерес иностранных и действующих в стране отдельных сил к новым транспортным маршрутам. "В связи с изменившимися тенденциями и возросшим интересом к международным перевозкам был зафиксирован растущий интерес иностранных и действующих в Грузии отдельных групп и сил к перспективам задействования новых транспортных маршрутов", – сказал Лилуашвили. Кроме того, представители бизнеса отдельных стран осуществляли попытки разработать и реализовать новые бизнес-проекты в Грузии. Глава СГБ подчеркнул, что конфликт на Украине создал дополнительные вызовы для итак сложной среды безопасности в регионе. В глобальном масштабе возникли препятствия для устойчивого и стабильного развития стран. Выросла вероятность сохранения и усиления социально-экономического кризиса. По его словам, создавшаяся обстановка оказывала негативное влияние на среду безопасности, в том числе в Грузии."В прошлом году дополнительно имела место попытка подготовки в Грузии почвы и мобилизации ресурсов разными внутренними и внешними факторами для обострения политической обстановки и смены власти насильственным путем", – сказал Лилуашвили.В связи с этим, по его словам, максимально были взяты под контроль все направления безопасности и проведены все необходимые меры, что позволило предотвратить и нейтрализовать мероприятия, которые могли нанести вред национальным интересам Грузии. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, григол лилуашвили, сгб
грузия, политика, новости, григол лилуашвили, сгб
Чем интересуются в Грузии иностранные спецслужбы?
21:22 12.06.2024 (обновлено: 21:46 12.06.2024)
Спецслужбы ряда стран в прошлом году, помимо прочего, интересовались рейтингам партий в Грузии и их шансам на выборах
ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Зарубежные спецслужбы в 2023 году проявляли особый интерес к предстоящим парламентским выборам в Грузии, работе силовых структур и новым транспортным маршрутам, заявил глава Службы государственной безопасности (СГБ) Григол Лилуашвили в парламенте, подводя итоги работы ведомства за минувший год.
Парламентские выборы намечены в Грузии на 26 октября. Это будут первые выборы, которые пройдут полностью по пропорциональной системе (по партийным спискам) и путем электронного голосования. Голосование с использованием современных технологий пройдет на 90% избирательных участках.
"В рамках контрразведывательной деятельности СГБ в 2023 году было установлено, что для спецслужб зарубежных стран особый интерес представляли рейтинги политических партий и их шансы на победу на парламентских выборах, запланированных на 2024 год", – заявил Лилуашвили.
Зарубежные спецслужбы также интересовались работой правоохранительных органов Грузии.
"В отчетный период СГБ продолжала контртеррористическое обеспечение Сил обороны Грузии и других силовых ведомств, поскольку деятельность силовых ведомств Грузии по-прежнему входила в сферу особого интереса спецслужб отдельных стран", – заявил Лилуашвили.
Кроме того, на фоне конфликта на Украине возрос интерес иностранных и действующих в стране отдельных сил к новым транспортным маршрутам.
"В связи с изменившимися тенденциями и возросшим интересом к международным перевозкам был зафиксирован растущий интерес иностранных и действующих в Грузии отдельных групп и сил к перспективам задействования новых транспортных маршрутов", – сказал Лилуашвили.
Кроме того, представители бизнеса отдельных стран осуществляли попытки разработать и реализовать новые бизнес-проекты в Грузии.
"В целях обеспечения экономической безопасности страны Служба проводила активные мероприятия для предотвращения вмешательства в экономические процессы спецслужб зарубежных стран и выявления частных организаций, действующих по их директивам", – сказал Лилуашвили.
Глава СГБ подчеркнул, что конфликт на Украине создал дополнительные вызовы для итак сложной среды безопасности в регионе. В глобальном масштабе возникли препятствия для устойчивого и стабильного развития стран. Выросла вероятность сохранения и усиления социально-экономического кризиса.
По его словам, создавшаяся обстановка оказывала негативное влияние на среду безопасности, в том числе в Грузии.
"В прошлом году дополнительно имела место попытка подготовки в Грузии почвы и мобилизации ресурсов разными внутренними и внешними факторами для обострения политической обстановки и смены власти насильственным путем", – сказал Лилуашвили.
В связи с этим, по его словам, максимально были взяты под контроль все направления безопасности и проведены все необходимые меры, что позволило предотвратить и нейтрализовать мероприятия, которые могли нанести вред национальным интересам Грузии.