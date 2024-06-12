https://sputnik-georgia.ru/20240612/glava-mid-indii-za-razvitie-otnosheniy-s-gruziey-288381658.html
Глава МИД Индии выступил за развитие отношений с Грузией
Глава МИД Индии выступил за развитие отношений с Грузией
Sputnik Грузия
Министры иностранных дел двух стран пожелали друг другу успехов и выразили надежду на совместную работу 12.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-12T20:19+0400
2024-06-12T20:19+0400
2024-06-12T20:45+0400
грузия
индия
политика
новости
илья дарчиашвили
ираклий менагаришвили
мид грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/1e/283769008_0:398:2048:1550_1920x0_80_0_0_19db05d6f6baf1775e8d10e12c0e83f7.jpg
ТБИЛИСИ, 12 июня — Sputnik. Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар выразил желание об укреплении существующих отношений с Грузией – об этом глава внешнеполитического ведомства написал в социальной сети X. Так Субраманьям Джайшанкар ответил своему грузинскому коллеге Илье Дарчиашвили, который поздравил его с повторным назначением на пост министра иностранных дел Индии. Дарчиашвили выразил желание укреплять дружбу и сотрудничество между двумя странами. "Ценю ваши добрые пожелания. Пусть отношения Индии и Грузии продолжают развиваться", – написал Джайшанкар. Министры иностранных дел пожелали друг другу успехов и выразили надежду на совместную работу. В настоящее время у Индии нет представительства в Тбилиси, а ее посол в Армении, резиденция которого находится в Ереване, также аккредитован и в Грузии. За последний период двусторонние отношения между странами значительно развиваются в политической, экономической, культурной, образовательной и в других сферах. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
индия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/1e/283769008_0:206:2048:1742_1920x0_80_0_0_7f791921002de1f78d410bd2c35d72bf.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, индия, политика, новости, илья дарчиашвили, ираклий менагаришвили, мид грузии
грузия, индия, политика, новости, илья дарчиашвили, ираклий менагаришвили, мид грузии
Глава МИД Индии выступил за развитие отношений с Грузией
20:19 12.06.2024 (обновлено: 20:45 12.06.2024)
Министры иностранных дел двух стран пожелали друг другу успехов и выразили надежду на совместную работу
ТБИЛИСИ, 12 июня — Sputnik. Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар выразил желание об укреплении существующих отношений с Грузией – об этом глава внешнеполитического ведомства написал в социальной сети X.
Так Субраманьям Джайшанкар ответил своему грузинскому коллеге Илье Дарчиашвили, который поздравил его с повторным назначением на пост министра иностранных дел Индии. Дарчиашвили выразил желание укреплять дружбу и сотрудничество между двумя странами.
"Ценю ваши добрые пожелания. Пусть отношения Индии и Грузии продолжают развиваться", – написал Джайшанкар.
Министры иностранных дел пожелали друг другу успехов и выразили надежду на совместную работу.
Грузия и Индия установили дипломатические отношения 28 сентября 1992 года. В мае 2000 года тогдашний министр иностранных дел Грузии Ираклий Менагаришвили посетил индийскую столицу Нью-Дели. Это был первый дипломатический визит в истории отношений двух стран после 1991 года.
В настоящее время у Индии нет представительства в Тбилиси, а ее посол в Армении, резиденция которого находится в Ереване, также аккредитован и в Грузии.
За последний период двусторонние отношения между странами значительно развиваются в политической, экономической, культурной, образовательной и в других сферах.