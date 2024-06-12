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Глава МИД Индии выступил за развитие отношений с Грузией

Глава МИД Индии выступил за развитие отношений с Грузией

Sputnik Грузия

Министры иностранных дел двух стран пожелали друг другу успехов и выразили надежду на совместную работу 12.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-12T20:19+0400

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ТБИЛИСИ, 12 июня — Sputnik. Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар выразил желание об укреплении существующих отношений с Грузией – об этом глава внешнеполитического ведомства написал в социальной сети X. Так Субраманьям Джайшанкар ответил своему грузинскому коллеге Илье Дарчиашвили, который поздравил его с повторным назначением на пост министра иностранных дел Индии. Дарчиашвили выразил желание укреплять дружбу и сотрудничество между двумя странами. "Ценю ваши добрые пожелания. Пусть отношения Индии и Грузии продолжают развиваться", – написал Джайшанкар. Министры иностранных дел пожелали друг другу успехов и выразили надежду на совместную работу. В настоящее время у Индии нет представительства в Тбилиси, а ее посол в Армении, резиденция которого находится в Ереване, также аккредитован и в Грузии. За последний период двусторонние отношения между странами значительно развиваются в политической, экономической, культурной, образовательной и в других сферах. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, индия, политика, новости, илья дарчиашвили, ираклий менагаришвили, мид грузии