https://sputnik-georgia.ru/20240612/investitsii-v-gruziyu-sokraschayutsya--novaya-statistika-288367944.html

Инвестиции в Грузию сокращаются – новая статистика

Инвестиции в Грузию сокращаются – новая статистика

Sputnik Грузия

Причиной сокращения называется снижение показателей всех трех компонентов прямых иностранных инвестиций 12.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-12T09:01+0400

2024-06-12T09:01+0400

2024-06-12T09:01+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в первом квартале 2024 года, по предварительной оценке, сократился на 64,4% по сравнению с январем-мартом 2023 года и составил 201,4 миллиона долларов, говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии "Сакстат". Причиной сокращения называется снижение показателей всех трех компонентов прямых иностранных инвестиций: акционерного капитала, реинвестиций и долговых обязательств. Согласно статистике, в январе-марте 2024 года акционерный капитал составил 75,9 миллиона долларов, на 77,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, в этот период реинвестиции сократились на 51,5% и составили 92,5 миллиона долларов. Что касается долговых обязательств, в которых отражаются торговые кредиты и займы, они сократились на 7,8% и составили 32,9 миллиона долларов. Инвестиции также поступили из Нидерландов, Маршалловых островов, Японии, Китая, Азербайджана, Мальты, Дании и других стран. Куда вкладывают? Согласно информации "Сакстата", самыми популярными отраслями для инвестирования в Грузии в первом квартале 2024 года были энергетика, торговля, транспорт, обрабатывающая промышленность и недвижимость. Инвестиции также вкладывали в сферы информации и коммуникации, искусства, отдыха и развлечений, гостиницы и рестораны, здравоохранение и соцуслуги, профессиональной и научной деятельности. Инвестиционная политика Согласно новой экономической программе правительства, власти обещали, что инвестиционная политика страны будет формироваться заново – в постпандемический период Грузия перейдет к агрессивной политике привлечения иностранных инвестиций, страна будет по-новому позиционирована. При этом будут усилены механизмы координации инвестиционной деятельности как с центральными государственными органами, так и с органами местного самоуправления. Также в этот период будет принят новый Закон о предпринимателях, отражающий требования соответствующих нормативных актов ЕС и предусмотренных Соглашением об ассоциации и приложениях к нему, таким образом приближая корпоративное право Грузии к законодательству ЕС. В целях создания конкурентной и деловой среды государство будет постепенно отказываться от тех секторов экономики, у которых есть потенциал для независимого функционирования и развития. На фоне пандемии коронавируса объем прямых иностранных инвестиций в Грузию в 2020-м снизился на 57,2% по сравнению с 2019 годом и составил 572 миллиона долларов. Уже в 2021 году объем инвестиций вырос в два раза и составил 1,2 миллиарда долларов. В 2022 году их объем составил два миллиарда долларов, что на 61,1% больше по сравнению с 2021 годом. В 2023 году, по предварительной оценке, объем прямых иностранных инвестиций сократился на 24% по сравнению с уточненными данными 2022 года и составил 1,6 миллиарда долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, инвестиции, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"