https://sputnik-georgia.ru/20240612/kaladze-gruziya-imeet-bolshie-shansy-na-vykhod-iz-gruppy-na-evro-2024-288383176.html

Каладзе: Грузия имеет большие шансы на выход из группы на Евро 2024

Каладзе: Грузия имеет большие шансы на выход из группы на Евро 2024

Sputnik Грузия

Мэр Тбилиси встретился с игроками сборной в Дюссельдорф и лично пожелал им успехов на ЧЕ 2024 12.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-12T22:10+0400

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чемпионат европы

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ТБИЛИСИ, 12 июня — Sputnik. Сборная Грузии по футболу - сильная команда, у которой есть большие шансы выйти из группы на чемпионате Европы, сказал мэр Тбилиси Каха Каладзе.Грузия впервые в истории попала на чемпионат Европы, который в этом году пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная Грузии сыграет свой первый матч группы F 18 июня с командой Турции в Дортмунде, 22 июня – со сборной Чехии в Гамбурге, а 26 июня – с командой Португалии в Гельзенкирхене.Мэр Тбилиси вместе с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе в среду отправились в Дюссельдорф, чтобы встретиться с игроками сборной и лично пожелать им успехов на ЧЕ 2024.После победы сборной Грузии по футболу над командой Греции в финале плей-офф Лиги наций квалификации на Евро 2024 в правительство Грузии решило наградить грузинскую команду 3 миллионами лари (около 1,1 млн долларов). Исторический матч состоялся 26 марта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, спорт, германия, каха каладзе, ираклий кобахидзе, сборная грузии по футболу, чемпионат европы