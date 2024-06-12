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Непогода на Востоке Грузии: вышедшая из берегов река повредила мост

Непогода на Востоке Грузии: вышедшая из берегов река повредила мост

Sputnik Грузия

Местным жителям ничего не угрожает, сообщили местные власти 12.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-12T12:10+0400

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ТБИЛИСИ, 12 июня — Sputnik. Река Тана вышла из берегов в районе Гори (регион Шида Картли) в результате сильного дождя и повредила мост, соединяющий села Левитана и Гаглоант Убани, сообщает Первый Канал. Река также затопила проезжую часть дороги на нескольких участках. Как заявляют в Агентстве развития Гори и в Агентстве по управлению ландшафтами Тани и Тедзми, местным жителям опасность не угрожает. По его словам, Агентство уже распространило информацию о случившемся и призывало жителей быть осторожными, поскольку река также повредила и повалила деревья. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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