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Непогода на Востоке Грузии: вышедшая из берегов река повредила мост
Непогода на Востоке Грузии: вышедшая из берегов река повредила мост
Sputnik Грузия
Местным жителям ничего не угрожает, сообщили местные власти 12.06.2024, Sputnik Грузия
2024-06-12T12:10+0400
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ТБИЛИСИ, 12 июня — Sputnik. Река Тана вышла из берегов в районе Гори (регион Шида Картли) в результате сильного дождя и повредила мост, соединяющий села Левитана и Гаглоант Убани, сообщает Первый Канал. Река также затопила проезжую часть дороги на нескольких участках. Как заявляют в Агентстве развития Гори и в Агентстве по управлению ландшафтами Тани и Тедзми, местным жителям опасность не угрожает. По его словам, Агентство уже распространило информацию о случившемся и призывало жителей быть осторожными, поскольку река также повредила и повалила деревья. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, погода, новости, тбилиси, гори, шида картли, непогода в грузии
грузия, погода, новости, тбилиси, гори, шида картли, непогода в грузии
Непогода на Востоке Грузии: вышедшая из берегов река повредила мост
12:10 12.06.2024 (обновлено: 13:38 12.06.2024)
Местным жителям ничего не угрожает, сообщили местные власти
ТБИЛИСИ, 12 июня — Sputnik. Река Тана вышла из берегов в районе Гори (регион Шида Картли) в результате сильного дождя и повредила мост, соединяющий села Левитана и Гаглоант Убани, сообщает Первый Канал.
Река также затопила проезжую часть дороги на нескольких участках. Как заявляют в Агентстве развития Гори и в Агентстве по управлению ландшафтами Тани и Тедзми, местным жителям опасность не угрожает.
"Сильный дождь привел к разливу реки Тана. Никакая опасность населению не угрожает. В нескольких местах возникли проблемы. Представители Агентства находятся на месте. Мы не смогли добраться до Левитана. Был поврежден мост, соединяющий села Левитана и Гаглоант Убани", – заявил глава Агентства развития Гори Георгий Эдишерашвили.
По его словам, Агентство уже распространило информацию о случившемся и призывало жителей быть осторожными, поскольку река также повредила и повалила деревья.