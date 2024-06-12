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"Почта Грузии" выпустила почтовую марку в честь сборной Грузии по футболу

"Почта Грузии" выпустила почтовую марку в честь сборной Грузии по футболу

Sputnik Грузия

Исторический матч сборной Грузии по футболу состоялся 26 марта 12.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-12T16:12+0400

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ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. "Почта Грузии" выпустила специальные почтовые марки "Я есть Грузия" (მე ვარ საქართველო), посвященные исторической победе сборной Грузии по футболу в финале плей-офф Лиги наций, благодаря которой страна впервые вышла на чемпионат Европы 2024 года, говорится в сообщении министерства экономики и устойчивого развития страны. Исторический матч состоялся 26 марта. Национальная сборная Грузии обыграла команду Греции в финале плей-офф Лиги наций квалификации на Евро в серии одиннадцатиметровых (4:2). Почтовая марка выпущена тиражом 40 тысяч экземпляров. Ее можно приобрести в 80 сервисных центрах "Почты Грузии" в масштабах страны.Автором марки является Баадур Коблианидзе. Почтовая марка, помимо своего основного назначения, также является одной из особенностей и проявлений суверенитета страны, поэтому ее часто называют визитной карточкой страны, отметили в министерстве. Евро 2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Сборная Грузии сыграет свой первый матч группы F 18 июня с командой Турции в Дортмунде, 22 июня – со сборной Чехии в Гамбурге, а 26 июня – с командой Португалии в Гельзенкирхене. Мэрия Тбилиси совместно с Федерацией футбола Грузии организует для болельщиков открытый показ игр сборной на стадионе имени Михаила Месхи в Тбилиси 18, 22 и 26 июня. Правительство Грузии решило наградить сборную Грузию по футболу за выход на чемпионат Европы 3 миллионами лари (около 1,1 млн долларов).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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