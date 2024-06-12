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Премьер Грузии прибыл в Дюссельдорф, чтобы пожелать футболистам удачи перед Евро 2024
Премьер Грузии прибыл в Дюссельдорф, чтобы пожелать футболистам удачи перед Евро 2024
Sputnik Грузия
Кобахидзе также побеседовал с футболистами о планах правительства по развитию спорта в стране 12.06.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 12 июня — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе вместе с мэром Тбилиси Кахой Каладзе перед началом чемпионата Европы по футболу встретился с игроками сборной в Дюссельдорфе, чтобы пожелать им удачи в предстоящих матчах, сообщили в пресс-службе правительства. Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная Грузии сыграет в группе F вместе со сборными Португалии, Турции и Чехии. Турнир для команды Грузии начнется 18 июня матчем с Турцией в Дортмунде. Следующий матч сборная проведет 22 июня против Чехии и, наконец, 26 июня против Португалии. "Хочу пожелать вам побед и успехов. Верю, что вы принесете нашей стране еще много радости", - обратился премьер к футболистам. Глава правительства также подчеркнул важную роль Федерации футбола Грузии в достигнутых успехах и поблагодарил ее президента Левана Кобиашвили. Премьер-министр побеседовал с футболистами о планах правительства по развитию спорта и отметил, что в Тбилиси будет построен новый стадион вместимостью 70 тысяч зрителей, которому будет уделено большое внимание. В свою очередь, мэр Тбилиси Каха Каладзе также пожелал игрокам национальной команды успехов на чемпионате. Мэрия Тбилиси совместно с Федерацией футбола Грузии организует для болельщиков открытый показ игр сборной на стадионе имени Михаила Месхи в Тбилиси 18, 22 и 26 июня. Правительство Грузии решило наградить сборную Грузию по футболу за выход на чемпионат Европы 3 миллионами лари (около 1,1 млн долларов). Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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чемпионат европы, спорт, грузия, новости, леван кобиашвили, ираклий кобахидзе, каха каладзе, тбилиси, футбол, сборная грузии по футболу
чемпионат европы, спорт, грузия, новости, леван кобиашвили, ираклий кобахидзе, каха каладзе, тбилиси, футбол, сборная грузии по футболу

Премьер Грузии прибыл в Дюссельдорф, чтобы пожелать футболистам удачи перед Евро 2024

19:49 12.06.2024 (обновлено: 19:50 12.06.2024)
© Сourtesy of Georgian GovernmentИраклий Кобахидзе в Дюссельдорфе встречается с футболистами сборной перед Евро 2024
Ираклий Кобахидзе в Дюссельдорфе встречается с футболистами сборной перед Евро 2024 - Sputnik Грузия, 1920, 12.06.2024
© Сourtesy of Georgian Government
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Кобахидзе также побеседовал с футболистами о планах правительства по развитию спорта в стране
ТБИЛИСИ, 12 июня — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе вместе с мэром Тбилиси Кахой Каладзе перед началом чемпионата Европы по футболу встретился с игроками сборной в Дюссельдорфе, чтобы пожелать им удачи в предстоящих матчах, сообщили в пресс-службе правительства.
© Сourtesy of Georgian GovernmentИраклий Кобахидзе в Дюссельдорфе встречается с футболистами сборной перед Евро 2024
Ираклий Кобахидзе в Дюссельдорфе встречается с футболистами сборной перед Евро 2024 - Sputnik Грузия, 1920, 12.06.2024
Ираклий Кобахидзе в Дюссельдорфе встречается с футболистами сборной перед Евро 2024
© Сourtesy of Georgian Government
Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная Грузии сыграет в группе F вместе со сборными Португалии, Турции и Чехии. Турнир для команды Грузии начнется 18 июня матчем с Турцией в Дортмунде. Следующий матч сборная проведет 22 июня против Чехии и, наконец, 26 июня против Португалии.
© Сourtesy of Georgian GovernmentИраклий Кобахидзе в Дюссельдорфе встречается с футболистами сборной перед Евро 2024
Ираклий Кобахидзе в Дюссельдорфе встречается с футболистами сборной перед Евро 2024 - Sputnik Грузия, 1920, 12.06.2024
Ираклий Кобахидзе в Дюссельдорфе встречается с футболистами сборной перед Евро 2024
© Сourtesy of Georgian Government
"Хочу пожелать вам побед и успехов. Верю, что вы принесете нашей стране еще много радости", - обратился премьер к футболистам.
Глава правительства также подчеркнул важную роль Федерации футбола Грузии в достигнутых успехах и поблагодарил ее президента Левана Кобиашвили.
© Сourtesy of Georgian GovernmentИраклий Кобахидзе в Дюссельдорфе встречается с футболистами сборной перед Евро 2024
Ираклий Кобахидзе в Дюссельдорфе встречается с футболистами сборной перед Евро 2024 - Sputnik Грузия, 1920, 12.06.2024
Ираклий Кобахидзе в Дюссельдорфе встречается с футболистами сборной перед Евро 2024
© Сourtesy of Georgian Government
Премьер-министр побеседовал с футболистами о планах правительства по развитию спорта и отметил, что в Тбилиси будет построен новый стадион вместимостью 70 тысяч зрителей, которому будет уделено большое внимание.
© Сourtesy of Georgian GovernmentИраклий Кобахидзе в Дюссельдорфе встречается с футболистами сборной перед Евро 2024
Ираклий Кобахидзе в Дюссельдорфе встречается с футболистами сборной перед Евро 2024 - Sputnik Грузия, 1920, 12.06.2024
Ираклий Кобахидзе в Дюссельдорфе встречается с футболистами сборной перед Евро 2024
© Сourtesy of Georgian Government
В свою очередь, мэр Тбилиси Каха Каладзе также пожелал игрокам национальной команды успехов на чемпионате.
Мэрия Тбилиси совместно с Федерацией футбола Грузии организует для болельщиков открытый показ игр сборной на стадионе имени Михаила Месхи в Тбилиси 18, 22 и 26 июня.
© Сourtesy of Georgian GovernmentИраклий Кобахидзе в Дюссельдорфе встречается с футболистами сборной перед Евро 2024
Ираклий Кобахидзе в Дюссельдорфе встречается с футболистами сборной перед Евро 2024 - Sputnik Грузия, 1920, 12.06.2024
Ираклий Кобахидзе в Дюссельдорфе встречается с футболистами сборной перед Евро 2024
© Сourtesy of Georgian Government
Правительство Грузии решило наградить сборную Грузию по футболу за выход на чемпионат Европы 3 миллионами лари (около 1,1 млн долларов).
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