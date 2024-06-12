Премьер Грузии прибыл в Дюссельдорф, чтобы пожелать футболистам удачи перед Евро 2024
19:49 12.06.2024 (обновлено: 19:50 12.06.2024)
© Сourtesy of Georgian GovernmentИраклий Кобахидзе в Дюссельдорфе встречается с футболистами сборной перед Евро 2024
© Сourtesy of Georgian Government
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Кобахидзе также побеседовал с футболистами о планах правительства по развитию спорта в стране
ТБИЛИСИ, 12 июня — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе вместе с мэром Тбилиси Кахой Каладзе перед началом чемпионата Европы по футболу встретился с игроками сборной в Дюссельдорфе, чтобы пожелать им удачи в предстоящих матчах, сообщили в пресс-службе правительства.
© Сourtesy of Georgian GovernmentИраклий Кобахидзе в Дюссельдорфе встречается с футболистами сборной перед Евро 2024
Ираклий Кобахидзе в Дюссельдорфе встречается с футболистами сборной перед Евро 2024
© Сourtesy of Georgian Government
Чемпионат Европы пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. Сборная Грузии сыграет в группе F вместе со сборными Португалии, Турции и Чехии. Турнир для команды Грузии начнется 18 июня матчем с Турцией в Дортмунде. Следующий матч сборная проведет 22 июня против Чехии и, наконец, 26 июня против Португалии.
© Сourtesy of Georgian GovernmentИраклий Кобахидзе в Дюссельдорфе встречается с футболистами сборной перед Евро 2024
Ираклий Кобахидзе в Дюссельдорфе встречается с футболистами сборной перед Евро 2024
© Сourtesy of Georgian Government
"Хочу пожелать вам побед и успехов. Верю, что вы принесете нашей стране еще много радости", - обратился премьер к футболистам.
Глава правительства также подчеркнул важную роль Федерации футбола Грузии в достигнутых успехах и поблагодарил ее президента Левана Кобиашвили.
© Сourtesy of Georgian GovernmentИраклий Кобахидзе в Дюссельдорфе встречается с футболистами сборной перед Евро 2024
Ираклий Кобахидзе в Дюссельдорфе встречается с футболистами сборной перед Евро 2024
© Сourtesy of Georgian Government
Премьер-министр побеседовал с футболистами о планах правительства по развитию спорта и отметил, что в Тбилиси будет построен новый стадион вместимостью 70 тысяч зрителей, которому будет уделено большое внимание.
© Сourtesy of Georgian GovernmentИраклий Кобахидзе в Дюссельдорфе встречается с футболистами сборной перед Евро 2024
Ираклий Кобахидзе в Дюссельдорфе встречается с футболистами сборной перед Евро 2024
© Сourtesy of Georgian Government
В свою очередь, мэр Тбилиси Каха Каладзе также пожелал игрокам национальной команды успехов на чемпионате.
Мэрия Тбилиси совместно с Федерацией футбола Грузии организует для болельщиков открытый показ игр сборной на стадионе имени Михаила Месхи в Тбилиси 18, 22 и 26 июня.
© Сourtesy of Georgian GovernmentИраклий Кобахидзе в Дюссельдорфе встречается с футболистами сборной перед Евро 2024
Ираклий Кобахидзе в Дюссельдорфе встречается с футболистами сборной перед Евро 2024
© Сourtesy of Georgian Government
Правительство Грузии решило наградить сборную Грузию по футболу за выход на чемпионат Европы 3 миллионами лари (около 1,1 млн долларов).