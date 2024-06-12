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Запад провоцирует напряженную обстановку в Европе – Песков
Запад провоцирует напряженную обстановку в Европе – Песков
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Провоцирование идет на ежедневной основе, отметил Дмитрий Песков 12.06.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Достаточно напряженная ситуация на европейском континенте каждый день провоцируется новыми враждебными действиями по отношению к России со стороны Запада, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, россия, новости, европа, дмитрий песков, вашингтон
в мире, россия, новости, европа, дмитрий песков, вашингтон
Запад провоцирует напряженную обстановку в Европе – Песков
11:25 12.06.2024 (обновлено: 12:44 12.06.2024)
Провоцирование идет на ежедневной основе, отметил Дмитрий Песков
ТБИЛИСИ, 12 июн — Sputnik. Достаточно напряженная ситуация на европейском континенте каждый день провоцируется новыми враждебными действиями по отношению к России со стороны Запада, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Достаточно напряженная обстановка на европейском континенте, которая каждый день провоцируется новыми враждебными по отношению к России решениями и действиями европейских столиц и прежде всего Вашингтона. Это провоцирование идет на ежедневной основе", – сказал Песков журналистам.