Запад провоцирует напряженную обстановку в Европе – Песков

"Достаточно напряженная обстановка на европейском континенте, которая каждый день провоцируется новыми враждебными по отношению к России решениями и действиями европейских столиц и прежде всего Вашингтона. Это провоцирование идет на ежедневной основе", – сказал Песков журналистам.