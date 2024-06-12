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Жара и дожди – синоптики о погоде в Грузии в ближайшие дни

Жара и дожди – синоптики о погоде в Грузии в ближайшие дни

Sputnik Грузия

В Тбилиси к концу недели ожидается до 32-34 градусов 12.06.2024, Sputnik Грузия

2024-06-12T16:54+0400

2024-06-12T16:54+0400

2024-06-12T16:54+0400

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ТБИЛИСИ, 12 июня — Sputnik. Грузинские синоптики на фоне высокой температуры до 16 июня прогнозируют кратковременные дожди, местами град и усиление ветра в некоторых регионах страны, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды. В Тбилиси 13 июня ожидается кратковременный дождь с грозой. 14-15 июня погода ожидается теплой и безоблачной. Температура воздуха днем прогреется до 32-34 градусов. В прибрежных районах страны (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) синоптики прогнозируют теплую погоду без осадков 13-14 июня, а 15 июня возможен кратковременный дождь и гроза. Днем воздух прогреется до 29-31 градуса тепла. В низине Западной Грузии (Кутаиси, Зестафони, Зугдиди,Самтредиа, Мартвили, Озургети) 13-14 июня ожидается жаркая погода без осадков, а к концу дня 15 июня возможен кратковременный дождь с грозой. Воздух прогреется до 34-36 градусов. В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло) местами ожидается дождь, возможно, с грозой и градом. Температура воздуха составит 31-33 градуса тепла. В высокогорье Западной Грузии (Местия, Бахмаро) местами ожидается дождливая погода, возможны град и грозы. Температура воздуха днем составит 27-29 градусов тепла. В регионах Шида Картли и Квемо Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) синоптики прогнозируют небольшие осадки, грозу и усиление ветра. Воздух днем прогреется до 31-33 градусов тепла. В регионе Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) ожидается кратковременный дождь с грозой, град и усиление ветра. Воздух прогреется до 32-34 градусов тепла. В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури, Дедоплисцкаро) также ожидается небольшой дождь с грозой, возможен град и усиление ветера. Воздух прогреется до 29-31 градуса тепла. В высокогорных районах восточной Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) ожидаются кратковременные дождь с грозой, а также град и усиление ветра. Воздух прогреется до 25-27 градусов тепла.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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погода, новости, грузия, западная грузия, национальное агентство окружающей среды, восточная грузия